Zootopia 2: Το πολυαναμενόμενο sequel έχει trailer και ημερομηνία πρεμιέρας!

Η Disney ετοιμάζεται να επαναφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά της σύμπαντα, με την πολυαναμενόμενη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του 2016. Το Zootopia 2 κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου 2025, φέρνοντας ξανά κοντά το αχτύπητο δίδυμο των Nick (Jason Bateman) και Judy (Ginnifer Goodwin), σε μια νέα περιπέτεια γεμάτη μυστήριο, χιούμορ και απρόβλεπτες ανατροπές.

Το πρώτο Zootopia, που απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, είχε μαγέψει κοινό και κριτικούς με το ευφυές του σενάριο, τον κοινωνικό σχολιασμό και τη συγκινητική του προσέγγιση. Το sequel έρχεται σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, με πολλές από τις γνώριμες φιγούρες να επιστρέφουν, όπως ο αγαπημένος Flash και η σταρ Gazelle, αλλά και με νέα πρόσωπα να κλέβουν την παράσταση.

Ξεχωρίζει η προσθήκη του Gary De’Snake, ενός φαινομενικά μυστηριώδους χαρακτήρα που δανείζει τη φωνή του ο Ke Huy Quan, βραβευμένος με Όσκαρ για το «Everything Everywhere All at Once». Όπως αφήνει να εννοηθεί το πρώτο trailer, ο Γκάρι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην πλοκή, όμως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται...

Σκηνοθετικά, το Zootopia 2 υπογράφουν οι Byron Howard, σκηνοθέτης και του πρώτου φιλμ, και ο νέος επικεφαλής δημιουργικού της Disney Animation, Jared Bush. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί ξανά με επιτυχία στο Encanto, κάτι που ανεβάζει τις προσδοκίες για το νέο τους εγχείρημα.