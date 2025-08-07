100% δασμοί στα εισαγόμενα chips ανακοινώνει ο Trump: Εξαιρούνται όσοι επενδύουν στις ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump ανακοίνωσε την επιβολή δασμών ύψους 100% σε όλα τα εισαγόμενα chips και ημιαγωγούς, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή και να ενθαρρύνει τις τεχνολογικές επενδύσεις στο αμερικανικό έδαφος. Ωστόσο, η απόφαση συνοδεύεται από μια βασική εξαίρεση: οι εταιρείες που ήδη κατασκευάζουν ή έχουν δεσμευτεί να κατασκευάσουν εντός των ΗΠΑ, δεν θα επιβαρυνθούν με τους νέους φόρους.

Μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Donald Trump ξεκαθάρισε ότι οι εταιρείες που επενδύουν στην αμερικανική παραγωγή δεν θα επιβαρύνονται. «Αν φτιάχνετε στις ΗΠΑ, ή έχετε δεσμευτεί να φτιάξετε ή βρίσκεστε ήδη στη διαδικασία, δεν υπάρχει καμία χρέωση», δήλωσε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι αν κάποια εταιρεία υποσχεθεί επένδυση στις ΗΠΑ αλλά δεν την υλοποιήσει, τότε οι δασμοί θα υπολογιστούν αναδρομικά και θα επιβληθούν αργότερα.

Η νέα πολιτική έρχεται σε μια περίοδο όπου η τεχνολογική βιομηχανία βρίσκεται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εντάσεων, ιδίως σε σχέση με την Κίνα και την Ινδία. Αν και στο παρελθόν η κυβέρνηση Trump είχε εξαιρέσει ημιαγωγούς και προϊόντα όπως το iPhone από αμοιβαίους δασμούς στις σχέσεις με τρίτες χώρες, ο ίδιος είχε επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του να επιβάλει υψηλούς φόρους στα εισαγόμενα chips.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την παρουσία του CEO της Apple, Tim Cook, ο οποίος επιβεβαίωσε μια επιπλέον επένδυση της εταιρείας στον αμερικανικό τομέα κατασκευής. Δεδομένου ότι η Apple έχει ήδη δεσμευτεί για επενδύσεις ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα εξαιρεθεί από τους νέους δασμούς.

Η Apple είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε ενδεχόμενη αύξηση του κόστους, καθώς προμηθεύεται τα chips της κυρίως από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), με μεγάλο μέρος της παραγωγής να γίνεται εκτός ΗΠΑ. Οποιοσδήποτε δασμός σε αυτά τα εξαρτήματα θα μπορούσε να έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην εταιρεία. Ωστόσο, προς το παρόν, φαίνεται πως η Apple αποφεύγει τις συνέπειες χάρη στις στρατηγικές επενδύσεις της στην αμερικανική παραγωγή.

Η στρατηγική Trump στοχεύει στο να επαναφέρει την τεχνολογική παραγωγή εντός των αμερικανικών συνόρων, ενισχύοντας τις θέσεις εργασίας και την αυτάρκεια σε έναν κρίσιμο τομέα της σύγχρονης βιομηχανίας. Ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει το ζήτημα των δασμών ως εργαλείο πίεσης, αλλά και ως μέσο διαπραγμάτευσης για τη μετεγκατάσταση παραγωγής εντός της χώρας.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία για την εφαρμογή των δασμών, η δήλωση του Trump αποτελεί σαφή προειδοποίηση προς τις εταιρείες που συνεχίζουν να βασίζονται αποκλειστικά σε εργοστάσια του εξωτερικού. Παράλληλα, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης σε εταιρείες όπως η Apple, που επιλέγουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ.

Το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής που επιδιώκει την ενίσχυση της εθνικής παραγωγής και την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από χώρες με τις οποίες οι εμπορικές σχέσεις είναι ευμετάβλητες. Ειδικά στον χώρο των ημιαγωγών, όπου η παγκόσμια ζήτηση είναι υψηλή και η αλυσίδα εφοδιασμού συχνά ευάλωτη, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο.

Η εμφάνιση του Tim Cook στο πλευρό του Donald Trump υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Apple στη συμμόρφωση με τις αμερικανικές προτεραιότητες. Αν και η Apple είναι παγκόσμιος κολοσσός με έντονη διεθνή παρουσία, ταυτόχρονα κατανοεί την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί με τις επιταγές της κυβέρνησης ώστε να διατηρήσει την επιχειρηματική της ευελιξία.

[via]