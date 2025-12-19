Samsung Exynos 2600: Επίσημα ο πρώτος επεξεργαστής 2nm για smartphones!

Η Samsung προχώρησε σε μια κίνηση που επανακαθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών, ανακοινώνοντας και επίσημα τον Exynos 2600. Πρόκειται για τον πρώτο επεξεργαστή (SoC) για smartphones παγκοσμίως που κατασκευάζεται με την προηγμένη λιθογραφία 2nm GAA (Gate-All-Around).

Με τη νέα αυτή πλατφόρμα, ο κορεατικός κολοσσός δεν στοχεύει απλώς σε μια ετήσια αναβάθμιση επιδόσεων. Φιλοδοξεί να δώσει οριστική απάντηση στα ζητήματα θερμικής διαχείρισης που ταλαιπώρησαν προηγούμενες γενιές, εγκαινιάζοντας παράλληλα μια νέα εποχή για την τεχνητή νοημοσύνη στις φορητές συσκευές.

Η επανάσταση των 2 νανομέτρων (2nm)

Η μετάβαση στα 2nm αποτελεί ένα τεχνολογικό ορόσημο. Ενώ ο ανταγωνισμός παλεύει ακόμα να βελτιστοποιήσει τα 3nm, η Samsung Foundry κάνει το άλμα μπροστά, αξιοποιώντας την τεχνολογία GAA. Πρακτικά, αυτό επιτρέπει την τοποθέτηση περισσότερων τρανζίστορ σε μικρότερο χώρο, προσφέροντας δραματική αύξηση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την επεξεργαστική ισχύ.

Αυτή η αρχιτεκτονική δίνει στη Samsung το προβάδισμα όχι μόνο απέναντι στην Qualcomm, αλλά και στην Apple, καθώς η σμίκρυνση της λιθογραφίας μεταφράζεται άμεσα σε καλύτερη αυτονομία μπαταρίας και χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας για τις συσκευές που θα φορέσουν το νέο τσιπ – με τη σειρά Galaxy S26 να είναι ο προφανής πρώτος αποδέκτης.

Αρχιτεκτονική χωρίς συμβιβασμούς: Τέλος στους «μικρούς» πυρήνες

Στο εσωτερικό του Exynos 2600 κρύβεται μια τολμηρή αλλαγή στρατηγικής. Η Samsung εγκαταλείπει την παραδοσιακή συνταγή που περιλάμβανε πυρήνες χαμηλής κατανάλωσης (little cores) για απλές εργασίες. Αντ' αυτού, υιοθετεί μια επιθετική διάταξη 10 πυρήνων (deca-core) που βασίζεται αποκλειστικά σε πυρήνες υψηλών επιδόσεων.

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) βασίζεται στην αρχιτεκτονική Armv9.3 και περιλαμβάνει:

Τους νέους πανίσχυρους πυρήνες Cortex-C1 Ultra για τις πιο απαιτητικές διεργασίες.

για τις πιο απαιτητικές διεργασίες. Τους πυρήνες Cortex-C1 Pro που αναλαμβάνουν το βαρύ φορτίο του multitasking.

Η εταιρεία υπόσχεται αύξηση της συνολικής απόδοσης της CPU κατά 39% σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, Exynos 2500. Η εξάλειψη των μικρών πυρήνων υποδηλώνει την πεποίθηση της Samsung ότι η νέα διαδικασία των 2nm είναι τόσο αποδοτική ενεργειακά, που οι μεγάλοι πυρήνες μπορούν να τρέχουν ακόμη και ελαφριές εργασίες χωρίς να «στραγγίζουν» την μπαταρία.

Heat Path Block: Το μυστικό όπλο κατά της υπερθέρμανσης

Ίσως η πιο σημαντική καινοτομία του Exynos 2600 να μην είναι οι ταχύτητές του, αλλά το πώς διαχειρίζεται τη θερμότητα. Η Samsung εισάγει για πρώτη φορά την τεχνολογία Heat Path Block (HPB).

Πρόκειται για μια σχεδιαστική προσέγγιση που βελτιστοποιεί τη μεταφορά θερμότητας από τον επεξεργαστή προς το σύστημα ψύξης του κινητού, χρησιμοποιώντας υλικά υψηλής θερμικής αγωγιμότητας. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το HPB μειώνει τη θερμική αντίσταση κατά 16%. Αυτό σημαίνει ότι το κινητό θα μπορεί να διατηρεί τις μέγιστες επιδόσεις του (sustained performance) για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο gaming ή στην επεξεργασία βίντεο, χωρίς να εμφανίζει το ενοχλητικό φαινόμενο του «throttling» (μείωση απόδοσης λόγω θερμοκρασίας).

Γραφικά και Gaming: Η δύναμη της Xclipse 960

Στον τομέα των γραφικών, η συνεργασία με την AMD συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Η νέα GPU Xclipse 960 έρχεται με βελτιωμένη υποστήριξη για Ray Tracing σε επίπεδο hardware, προσφέροντας φωτισμούς και σκιάσεις που πλησιάζουν την ποιότητα των κονσολών.

Παράλληλα, η τεχνολογία AI-assisted upscaling (ENSS) επιτρέπει στα παιχνίδια να τρέχουν σε υψηλότερες αναλύσεις με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας σε πραγματικό χρόνο.

Τεχνητή Νοημοσύνη και ασφάλεια επόμενης γενιάς

Φυσικά, κανένας σύγχρονος επεξεργαστής δεν είναι ολοκληρωμένος χωρίς ισχυρές δυνατότητες AI. Η αναβαθμισμένη NPU (Neural Processing Unit) του Exynos 2600 είναι σχεδιασμένη για την εποχή του Generative AI.

Υποστηρίζει τις νέες εντολές SME2 της ARM, επιταχύνοντας δραματικά την εκτέλεση μοντέλων γλώσσας (LLMs) απευθείας στη συσκευή, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο cloud. Αυτό μεταφράζεται σε ταχύτερη επεξεργασία εικόνας, πιο έξυπνους ψηφιακούς βοηθούς και άμεση μετάφραση φωνής.

Επιπλέον, η Samsung δίνει έμφαση στην ιδιωτικότητα, ενσωματώνοντας υλικό για μετα-κβαντική κρυπτογραφία (post-quantum cryptography), θωρακίζοντας τα δεδομένα των χρηστών απέναντι σε μελλοντικές απειλές.

Κάμερα και συνδεσιμότητα

Ο Exynos 2600 είναι ένα θηρίο και στον τομέα της κάμερας. Ο νέος επεξεργαστής σήματος εικόνας (ISP) υποστηρίζει κάμερες με ανάλυση έως και 320MP, ενώ επιτρέπει την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση βίντεο 8K στα 30fps.

Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά συναντάμε:

Υποστήριξη μνήμης LPDDR5X .

. Ταχύτατο αποθηκευτικό χώρο UFS 4.1 .

. Οθόνες 4K με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τσιπ ενδέχεται να μην ενσωματώνει το μόντεμ 5G στο ίδιο το die, αλλά να συνεργάζεται με εξωτερικό κύκλωμα, μια τακτική που προσφέρει ευελιξία στις διάφορες αγορές.