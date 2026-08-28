1001 Threads of Mizan: Ιπτάμενα χαλιά και co-op δράση στο επερχόμενο action RPG

Σύνοψη

Ανακοινώθηκε το 1001 Threads of Mizan , ένα νέο co-op action RPG βασισμένο στις ιστορίες από τις «Χίλιες και Μία Νύχτες».

, ένα νέο co-op action RPG βασισμένο στις ιστορίες από τις «Χίλιες και Μία Νύχτες». Κεντρικός μηχανισμός του παιχνιδιού είναι η χρήση ενός μαγικού ιπτάμενου χαλιού, το οποίο αξιοποιείται εκτενώς τόσο για την πτήση όσο και για το σύστημα μάχης.

Ο τίτλος υποστηρίζει συνεργατικό παιχνίδι για έως και τρεις παίκτες, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον αρχαίο Jinn King.

Αναμένεται να κυκλοφορήσει ταυτόχρονα για PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC κα Nintendo Switch 2.

Ο κόσμος του gaming έχει βασιστεί για δεκαετίες σε συγκεκριμένα μυθολογικά και ιστορικά πρότυπα για τη δημιουργία ψηφιακών κόσμων φαντασίας, όπως τα μεσαιωνικά κάστρα της δυτικής Ευρώπης, τα παγωμένα τοπία της σκανδιναβικής μυθολογίας και την ιαπωνική παράδοση των σαμουράι. Το 1001 Threads of Mizan, η παρθενική και άκρως φιλόδοξη δημιουργία της ομάδας ανάπτυξης MBC Game Studio που τράβηξε τα βλέμματα κατά τη διάρκεια της φετινής Gamescom 2026, επιλέγει μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση.

Ο τίτλος αντλεί τη βασική του έμπνευση απευθείας από την πλούσια αραβική λαογραφία και τις κλασικές ιστορίες που συναντάμε στη συλλογή παραμυθιών «Χίλιες και Μία Νύχτες». Η νέα δημιουργική κατεύθυνση προσφέρει μια φρέσκια οπτική ταυτότητα, ενσωματώνοντας στοιχεία από τη Μέση Ανατολή ως θεμελιώδη συστατικά του ίδιου του ψηφιακού κόσμου και των βασικών μηχανισμών του.

Το 1001 Threads of Mizan είναι ένα απαιτητικό action adventure παιχνίδι με έντονα RPG στοιχεία, το οποίο εξελίσσεται σε έναν μαγευτικό φανταστικό κόσμο βγαλμένο από την αραβική λαογραφία, ενσωματώνοντας μαγικά χαλιά, τεράστια μυθικά πλάσματα και επικές συγκρούσεις ενάντια στον αρχαίο Jinn King. Αναπτύσσεται από την MBC Game Studio και προορίζεται για κυκλοφορία σε συστήματα PS5, Xbox Series X|S, PC και Nintendo Switch 2.



Η οπτική ταυτότητα του παιχνιδιού καταφέρνει να ξεχωρίσει αμέσως, χάρη στον εξαιρετικά σχολαστικό σχεδιασμό των περιβαλλόντων. Οι παίκτες θα κληθούν να εξερευνήσουν αχανείς ερήμους που κρύβουν αρχαία μυστικά, τεράστια αστικά κέντρα με επιβλητική μεσανατολική αρχιτεκτονική και σπήλαια που κατοικούνται από πλάσματα βγαλμένα απευθείας από τους βαθύτερους μύθους της ανατολής. Αντίθετα με άλλους τίτλους του παρελθόντος που απλώς αντικαθιστούν τα τυπικά ευρωπαϊκά κάστρα με κτίρια αραβικής τεχνοτροπίας διατηρώντας ακριβώς την ίδια βασική δομή οπτικής απεικόνισης, το Mizan επιχειρεί να κάνει τις πολιτισμικές του επιρροές αναπόσπαστο κομμάτι της ατμόσφαιρας και της ιστορίας του.

Η σειρά Prince of Persia αποτέλεσε για πάρα πολλά χρόνια το απόλυτο και ίσως το μοναδικό συνώνυμο της περσικής φαντασίας στη βιομηχανία, ενώ το πιο πρόσφατο Assassin’s Creed Mirage εστίασε κυρίως στην ιστορική αναπαράσταση. Αντιθέτως, η προσέγγιση της MBC Game Studio ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, βουτώντας βαθιά στη σκληροπυρηνική φαντασία και προσφέροντας μια ουσιαστική ανανέωση στα οπτικά πρότυπα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ίσως το πιο καινοτόμο στοιχείο που αποκαλύφθηκε κατά την παρουσίαση είναι η λειτουργία του μαγικού χαλιού. Σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς, η χρήση του δεν περιορίζεται στον ρόλο ενός απλού μεταφορικού μέσου για τη γρήγορη μετακίνηση στον χάρτη, ούτε αποτελεί μια απλή νοσταλγική αναφορά στις κλασικές ταινίες κινουμένων σχεδίων. Το ιπτάμενο χαλί αποτελεί έναν ολοκληρωμένο, βαθύ και εξαιρετικά ευέλικτο μηχανισμό gameplay, ο οποίος επηρεάζει δραστικά τόσο την περιήγηση στον τεράστιο ανοιχτό κόσμο όσο και τη διεξαγωγή των μαχών. Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να διασχίσουν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες τα φαράγγια και τις οάσεις του παιχνιδιού, να εκτελέσουν πολύπλοκους ακροβατικούς ελιγμούς γύρω από κολοσσιαίους εχθρούς και, το κυριότερο, να ενσωματώσουν την πτήση στις επιθετικές και αμυντικές τους τακτικές κατά τη διάρκεια των απαιτητικών αναμετρήσεων.

Οι πρώτες εντυπώσεις από τα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα υποδηλώνουν ότι αυτό το σύστημα κίνησης διαθέτει την απαραίτητη πολυπλοκότητα για να εξελιχθεί στο ισχυρότερο πλεονέκτημα του τίτλου. Η δυνατότητα να εναλλάσσει ο παίκτης τις επιθέσεις εδάφους με εναέριες εφόδους, προσφέρει μια πρωτόγνωρη ελευθερία κινήσεων, δημιουργώντας ευκαιρίες για εντυπωσιακούς συνδυασμούς χτυπημάτων. Η ομαλή μετάβαση από την απλή εξερευνητική πτήση στην έντονη δράση απαιτεί τεράστια ακρίβεια και σωστό χρονισμό των αντανακλαστικών, μετατρέποντας ουσιαστικά το χαλί σε μια φυσική προέκταση των πολεμικών ικανοτήτων του κάθε χαρακτήρα.

Στον πυρήνα της συνολικής εμπειρίας του 1001 Threads of Mizan βρίσκεται η συνεργατική δράση (co-op) για έναν έως τρεις παίκτες, οι οποίοι καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν μια τεράστια κοσμική απειλή για την ανθρωπότητα, τον αρχαίο Jinn King. Ο σχεδιασμός των μαχών, ειδικά στα υψηλότερα επίπεδα δυσκολίας, φαίνεται να απαιτεί υψηλή στρατηγική σκέψη, άψογο συγχρονισμό μεταξύ των μελών της διαδικτυακής ομάδας και έξυπνη αξιοποίηση των μοναδικών ικανοτήτων που φέρει κάθε ήρωας. Ο στόχος είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των απρόβλεπτων μοτίβων επίθεσης που διαθέτουν οι γιγάντιοι αρχηγοί των πιστών (bosses) και οι υπόλοιποι επιθετικοί εχθροί που περιφέρονται αδιάκοπα στον κόσμο.

Η δυνατότητα συνδυασμού μαγικών δυνάμεων και φυσικών επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο ενισχύει τρομακτικά την ομαδική δυναμική. Επιπλέον, η κλίμακα των συγκρούσεων φαίνεται να είναι εκπληκτικά μεγάλη, με τους παίκτες να καλούνται συχνά να σταθούν απέναντι σε αρχαία πλάσματα που καλύπτουν λόγω του μεγέθους τους το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης.

Προς το παρόν δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά σίγουρα το 1001 Threads of Mizan μας έχει τραβήξει το ενδιαφέρον.