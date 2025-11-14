1Password: Ξεκλειδώνει πλέον αυτόματα μαζί με το Mac σου χωρίς το master password

Η 1Password ανακοίνωσε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες προσθήκες για την εφαρμογή της στο macOS: τη δυνατότητα να ξεκλειδώνει αυτόματα μαζί με το ίδιο το Mac, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εισαγωγή του master password. Η νέα λειτουργία υπόσχεται να κάνει τη διαχείριση των κωδικών πιο γρήγορη και ομαλή, χωρίς να θυσιάζει την ασφάλεια που χαρακτηρίζει την υπηρεσία.

Μέχρι σήμερα, οι χρήστες της desktop έκδοσης της 1Password έπρεπε σχεδόν πάντα να πληκτρολογούν ξανά το master password για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ψηφιακό τους «θησαυροφυλάκιο». Αυτό σήμαινε ότι ακόμα κι αν το Mac είχε μόλις ξεκλειδωθεί μέσω Touch ID, Face ID, PIN ή κωδικού συστήματος, η εφαρμογή δεν «εμπιστευόταν» αυτήν την επαλήθευση και ζητούσε εκ νέου τα διαπιστευτήρια του χρήστη.

Με τη νέα ενημέρωση, η 1Password αποφασίζει να αλλάξει ριζικά αυτή τη συμπεριφορά. Η εφαρμογή πλέον μπορεί να «εμπιστευτεί» το ίδιο το λειτουργικό σύστημα του Mac ως πηγή επαλήθευσης. Αν ο χρήστης έχει ήδη ξεκλειδώσει τη συσκευή του, η εφαρμογή θα αποδέχεται αυτή τη διαδικασία ως επαρκή απόδειξη ταυτότητας. Με λίγα λόγια, το ξεκλείδωμα του Mac σημαίνει και ξεκλείδωμα του 1Password χωρίς επιπλέον βήματα.

Για να δώσει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην ισορροπία μεταξύ ευκολίας και ασφάλειας, η 1Password εισάγει τρεις νέες λειτουργίες ξεκλειδώματος:

Convenient: Το 1Password κλειδώνει και ξεκλειδώνει αυτόματα μαζί με το Mac. Όποτε ανοίγετε τη συσκευή σας, η εφαρμογή είναι άμεσα προσβάσιμη.

Το 1Password κλειδώνει και ξεκλειδώνει αυτόματα μαζί με το Mac. Όποτε ανοίγετε τη συσκευή σας, η εφαρμογή είναι άμεσα προσβάσιμη. Balanced: Ζητά το master password μία φορά κάθε 8 ώρες. Για το υπόλοιπο της ημέρας, η πρόσβαση γίνεται μέσω του ξεκλειδώματος της συσκευής.

Ζητά το master password μία φορά κάθε 8 ώρες. Για το υπόλοιπο της ημέρας, η πρόσβαση γίνεται μέσω του ξεκλειδώματος της συσκευής. Strict: Διατηρεί την υπάρχουσα συμπεριφορά, απαιτώντας το master password κάθε φορά που ανοίγει η εφαρμογή ή παραμένει ανενεργή για μεγάλο διάστημα.

Με αυτές τις επιλογές, η εταιρεία ουσιαστικά δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν πόσο αυστηρή θέλουν να είναι η προστασία τους. Οι πιο «χαλαρές» ρυθμίσεις μειώνουν τα ενοχλητικά βήματα, αλλά συνοδεύονται από ένα σημαντικό προληπτικό μέτρο: η εφαρμογή ζητά από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν recovery code, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

Η 1Password φροντίζει να ξεκαθαρίσει ότι η νέα λειτουργία δεν κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια. Αντίθετα, αξιοποιεί την εγγενή προστασία του macOS — όπως το Secure Enclave και τη βιομετρική επαλήθευση μέσω Touch ID — για να εξασφαλίσει ότι μόνο ο πραγματικός κάτοχος του υπολογιστή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση.

Αν η Apple έχει ήδη επαληθεύσει ότι ο χρήστης είναι αυτός που ισχυρίζεται πως είναι, τότε δεν υπάρχει λόγος η 1Password να επαναλαμβάνει τη διαδικασία. Πρόκειται για μια κίνηση που αντικατοπτρίζει τη γενικότερη τάση στον χώρο της ασφάλειας: την απλοποίηση των διαδικασιών χωρίς υποχώρηση στα επίπεδα προστασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια λειτουργία υπάρχει εδώ και καιρό στις mobile εκδόσεις της εφαρμογής, τόσο σε iOS όσο και σε Android. Εκεί, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το Face ID ή το δακτυλικό τους αποτύπωμα για να ξεκλειδώσουν άμεσα την εφαρμογή.

Η νέα δυνατότητα ξεκινά να διατίθεται σταδιακά στους καταναλωτές, αλλά δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί για τους χρήστες Business. Η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει πότε θα επεκτείνει τη λειτουργία αυτή στις επαγγελματικές εκδόσεις, κάτι που πιθανότατα θα απαιτήσει πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας, ειδικά για περιβάλλοντα όπου πολλοί χρήστες μοιράζονται την ίδια συσκευή ή λογαριασμό.