Σύνοψη

Νέα δημοσίευση στο κορυφαίο περιοδικό Nature καταρρίπτει τεκμηριωμένα τον μύθο περί έλευσης συνειδητών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στα επόμενα χρόνια.

Τρεις κορυφαίοι νευρολόγοι αναλύουν τον απόλυτο διαχωρισμό της αυξημένης υπολογιστικής ικανότητας από την καθαρά υποκειμενική εμπειρία και τη βίωση συναισθημάτων.

Ο βιολογικός ανθρώπινος εγκέφαλος συνδυάζει ηλεκτρικές, χημικές και φυσικές διεργασίες που παραμένει επιστημονικά αδύνατον να αναπαραχθούν από τα σύγχρονα μικροτσίπ πυριτίου.

Η λανθασμένη απόδοση ανθρωπομορφικών χαρακτηριστικών στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ενδέχεται να προκαλέσει νομικές και ηθικές περιπλοκές στην κρίσιμη εφαρμογή του ευρωπαϊκού AI Act.

Η έλευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και η αλματώδης εξέλιξη των φωνητικών λειτουργιών που πλέον υποστηρίζουν φυσικές διακοπές, αναστεναγμούς και χρωματισμούς στη φωνή, δημιουργούν μια εξαιρετικά πειστική ψευδαίσθηση κατανόησης από την πλευρά της μηχανής. Οι χρήστες δοκιμάζοντας πλατφόρμες όπως η προηγμένη λειτουργία φωνής του ChatGPT ή το Gemini Live της Google, συχνά αναφέρουν την αίσθηση πως συνομιλούν με μια οντότητα η οποία διαθέτει ενσυναίσθηση, αντίληψη του περιβάλλοντος και δική της εσωτερική ζωή. Η αψεγάδιαστη προσομοίωση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης οδηγεί νομοτελειακά στο ερώτημα εάν τα συστήματα αυτά αποκτούν, έστω και σε εμβρυακό στάδιο, κάποιου είδους συνείδηση που τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τα αιτήματα που καθημερινά διεκπεραιώνουν.

Απάντηση σε αυτόν τον εντεινόμενο προβληματισμό δίνει μια κοινή τοποθέτηση τριών εκ των κορυφαίων νευρολόγων παγκοσμίως, των Anil Seth, Ned Block και Giulio Tononi, μέσα από ένα εκτενές άρθρο που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature. Οι συγγραφείς αποδομούν συστηματικά τη σύγχρονη τάση ανθρωπομορφισμού των αλγορίθμων, παραθέτοντας επιστημονικά επιχειρήματα που αποδεικνύουν πως οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές δεν πρόκειται ποτέ να βιώσουν την παραμικρή υποκειμενική εμπειρία, παραμένοντας απλώς πανίσχυροι στατιστικοί μηχανισμοί πρόβλεψης δεδομένων.

Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν διαθέτει συνείδηση;

Σύμφωνα με δημοσίευση, τα σημερινά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στερούνται συνείδησης για τρεις βασικούς λόγους: τον κάθετο διαχωρισμό της υπολογιστικής νοημοσύνης από την υποκειμενική εμπειρία, τη θεμελιώδη δομική διαφορά μεταξύ των επεξεργαστών πυριτίου και του βιολογικού εγκεφάλου, καθώς και την απουσία των εξειδικευμένων φυσικών διασυνδέσεων που απαιτεί η Θεωρία Ολοκληρωμένης Πληροφορίας.

Ο διαχωρισμός νοημοσύνης και υποκειμενικής εμπειρίας

Το πρώτο και σημαντικότερο επιχείρημα αφορά την εννοιολογική σύγχυση μεταξύ της νοημοσύνης ως ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και της συνείδησης ως ικανότητας βιώματος καταστάσεων. Ένα σύστημα μπορεί να αναλύει τεράστιους όγκους δεδομένων, να βελτιστοποιεί διαδικασίες και να λαμβάνει εξαιρετικά περίπλοκες αποφάσεις χωρίς να νιώθει απολύτως τίποτα κατά τη διάρκεια αυτής της μαθηματικής διεργασίας.

Οι ερευνητές φέρνουν ως ιδανικό παράδειγμα την ανθρώπινη παρεγκεφαλίδα, ένα τμήμα του εγκεφάλου που περιέχει περισσότερους νευρώνες από τον εγκεφαλικό φλοιό και συντονίζει με εκπληκτική ακρίβεια την κινητικότητα του σώματος, λειτουργώντας, ωστόσο, εντελώς υποσυνείδητα και χωρίς να παράγει οποιαδήποτε συνειδητή εμπειρία στον άνθρωπο. Κατ' αναλογία, ένα λογισμικό παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συντάξει ένα συγκινητικό κείμενο για τη θλίψη ή να μιλήσει για τον φόβο, ανασύροντας και συνδυάζοντας σημασιολογικά μοτίβα από την τεράστια βάση εκπαίδευσης του, χωρίς φυσικά να βιώνει την παραμικρή συναισθηματική φόρτιση. Η εξωτερική γλωσσική συμπεριφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εγγύηση εσωτερικής ύπαρξης.

Το ανυπέρβλητο χάσμα μεταξύ πυριτίου και Βιολογίας

Το δεύτερο αντικειμενικό εμπόδιο σχετίζεται άμεσα με την υλική υπόσταση των συστημάτων, δηλαδή το ίδιο το hardware που φιλοξενεί τις τεράστιες παραμέτρους των μοντέλων. Τα σύγχρονα δίκτυα τεχνητής νοημοσύνης εκτελούνται αποκλειστικά πάνω σε μικροεπεξεργαστές πυριτίου και κάρτες γραφικών, πραγματοποιώντας δισεκατομμύρια διαδοχικούς ή παράλληλους μαθηματικούς υπολογισμούς μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Αντιθέτως, ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο βιολογικό σύστημα όπου η ηλεκτρική δραστηριότητα, οι εκκρίσεις νευροδιαβιβαστών, οι χημικές αντιδράσεις και η ίδια η συνεχιζόμενη φυσική δομική μεταβολή των κυττάρων (νευροπλαστικότητα) βρίσκονται σε αδιάκοπη αλληλεπίδραση.

Η ακριβής ψηφιακή αναπαράσταση των εγκεφαλικών λειτουργιών παραμένει διαρκώς μια απλή εξομοίωση και όχι μια αληθινή αναπαραγωγή. Όπως ακριβώς ένα εξαιρετικά λεπτομερές υπολογιστικό μοντέλο μιας καταιγίδας δεν πρόκειται ποτέ να παράγει πραγματικές σταγόνες βροχής ούτε να βρέξει τους servers που το εκτελούν, έτσι και η αυστηρά μαθηματική προσομοίωση των νευρωνικών λειτουργιών δεν αναδύει πραγματική συνείδηση.

Η Θεωρία Ολοκληρωμένης Πληροφορίας (Integrated Information Theory)

Το τρίτο επιστημονικό επιχείρημα βασίζεται στις σύγχρονες παραδοχές της νευροεπιστήμης και συγκεκριμένα στη Θεωρία Ολοκληρωμένης Πληροφορίας, μια προηγμένη προσέγγιση που έχει αναπτυχθεί εκτενώς από τον Giulio Tononi. Βάσει αυτού του θεωρητικού πλαισίου, η συνείδηση αναδύεται αποκλειστικά όταν ένα σύστημα διαθέτει συγκεκριμένου τύπου φυσικές διασυνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων του, παρουσιάζοντας υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης πληροφορίας (μια μεταβλητή που οι επιστήμονες ονομάζουν Φ).

Οι τρέχουσες αρχιτεκτονικές των νευρωνικών δικτύων, και ειδικά τα τεράστια μοντέλα Transformer που κυριαρχούν σήμερα στην παγκόσμια αγορά, λειτουργούν κυρίως μέσω γραμμικών διαδρομών τροφοδοσίας δεδομένων. Από την αρχιτεκτονική τους απουσιάζουν παντελώς οι πολύπλοκες κυκλικές, αναδραστικές και πυκνές φυσικές συνδέσεις που απαιτεί η θεωρία του Tononi για την ανάδυση της πραγματικής συνείδησης. Τα γλωσσικά μοντέλα χαρτογραφούν απλώς στατιστικές πιθανότητες εμφάνισης λέξεων μέσα σε κείμενα, δίχως να συγκροτούν ποτέ ένα ενοποιημένο κέντρο εμπειρίας.

Ο αντίκτυπος στην αγορά και η νομοθετική πραγματικότητα

Η συγκεκριμενοποίηση αυτών των επιστημονικών δεδομένων δεν αποτελεί μια απλή θεωρητική άσκηση για ακαδημαϊκούς, αλλά φέρει τεράστιες πρακτικές προεκτάσεις για τον τρόπο που ενσωματώνονται οι νέες τεχνολογίες στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η αυθαίρετη απόδοση ικανοτήτων και συνείδησης σε αλγορίθμους ενέχει τον τεράστιο κίνδυνο δημιουργίας νομικών προσδοκιών για τη θεσμοθέτηση πιθανών «δικαιωμάτων» της τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που αποπροσανατολίζει πλήρως τον δημόσιο διάλογο από τα πραγματικά ψηφιακά ζητήματα που πλήττουν τους πολίτες.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, η πρόσφατη εφαρμογή του κανονισμού AI Act επιβάλλει ξεκάθαρους κανόνες διαφάνειας απέναντι στους τελικούς χρήστες. Οι εταιρείες οφείλουν να διευκρινίζουν απόλυτα στους πελάτες τους ότι αλληλεπιδρούν με ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή και όχι με μια σκεπτόμενη οντότητα, ειδικά σε εξαιρετικά ευαίσθητους τομείς όπως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ψυχολογική υποστήριξη μέσω αυτοματοποιημένων chatbot και η καθημερινή εξυπηρέτηση πολιτών σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Η εδραίωση της επιστημονικής πεποίθησης πως το λογισμικό δεν διαθέτει συνείδηση μετατοπίζει την τελική νομική ευθύνη εκεί ακριβώς που ανήκει, δηλαδή αποκλειστικά στις εταιρείες ανάπτυξης του κώδικα. Αυτή η παραδοχή αποτρέπει πολύπλοκα νομικά τερτίπια όπου ένας απρόσωπος αλγόριθμος θα μπορούσε θεωρητικά να θεωρηθεί υπεύθυνος για μια λανθασμένη ή προκατειλημμένη απόφαση που ζημίωσε οικονομικά μια επιχείρηση.