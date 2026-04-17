Google Chrome: Το νέο AI Mode καταργεί την ανάγκη για πολλαπλές ανοικτές καρτέλες

Σύνοψη

Η Google αναβαθμίζει επίσημα το AI Mode στον browser Chrome (desktop έκδοση), βάζοντας τέλος στο συνεχές άνοιγμα νέων καρτελών.

Όταν ο χρήστης επιλέγει έναν σύνδεσμο μέσα από το AI Mode, η στοχευμένη ιστοσελίδα ανοίγει σε διάταξη δίπλα-δίπλα με το περιβάλλον της μηχανής αναζήτησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη διατηρεί το ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης και μπορεί να αναλύσει το περιεχόμενο της ενεργής σελίδας, επιτρέποντας την υποβολή εξειδικευμένων ερωτήσεων (π.χ. σύγκριση χαρακτηριστικών).

Η λειτουργία βασίζεται στις νεότερες δυνατότητες των μοντέλων Gemini (όπως το Gemini 3) και ενισχύει την παραγωγικότητα σε έρευνες αγοράς και συγκρίσεις προϊόντων.

Η διαδικασία εύρεσης σύνθετων πληροφοριών στο διαδίκτυο απαιτεί παραδοσιακά τη διαχείριση δεκάδων ανοιχτών καρτελών. Ένας χρήστης ξεκινά μια αναζήτηση, ανοίγει πολλαπλά αποτελέσματα για να τα μελετήσει, προσπαθεί να συγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές ή τιμές και συχνά χάνει τη ροή της αρχικής του σκέψης. Η Google προχώρησε σε μια δομική αναβάθμιση της εμπειρίας αναζήτησης (Search Experience) εντός του Chrome, αντιμετωπίζοντας το συγκεκριμένο ζήτημα μέσω της βελτίωσης του AI Mode.

Το νέο περιβάλλον εργασίας επικεντρώνεται στη διατήρηση της αλληλουχίας των ερωτημάτων. Αντί η επιλογή ενός link να σας μεταφέρει σε μια εντελώς νέα καρτέλα, απομακρύνοντάς σας από το περιβάλλον αναζήτησης, το Chrome πλέον ανοίγει την ιστοσελίδα δίπλα στο παράθυρο του AI Mode. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αριστερή πλευρά της οθόνης διατηρεί τη συνεδρία επικοινωνίας με τη μηχανή αναζήτησης, ενώ η δεξιά πλευρά προβάλλει το αυτούσιο περιεχόμενο του ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Αυτή η προσέγγιση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τα e-shops, τα ενημερωτικά portals και τις πλατφόρμες περιεχομένου. Η Google δίνει το εξής παράδειγμα χρήσης: Υποθέτουμε ότι αναζητάτε μια μηχανή espresso που να χωράει σε μια μικρή κουζίνα και να φτιάχνει latte. Περιγράφοντας αυτές τις απαιτήσεις στο AI Mode, λαμβάνετε μια λίστα επιλογών. Όταν εντοπίσετε ένα μοντέλο που σας ενδιαφέρει, ανοίγετε το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω της λειτουργίας side-by-side. Σε αυτό το σημείο, αντί να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο ή τις περιγραφές στο site του καταστήματος, μπορείτε να ρωτήσετε το AI Mode στην αριστερή στήλη: "Πόσο εύκολο είναι να καθαριστεί το συγκεκριμένο μοντέλο;".

Η μηχανή τεχνητής νοημοσύνης θα χρησιμοποιήσει το τοπικό πλαίσιο της ιστοσελίδας συνδυαστικά με πληροφορίες από ολόκληρο τον ιστό, για να συνθέσει μια ακριβή και άμεση απάντηση. Αυτό το επίπεδο αλληλεπίδρασης μειώνει κατακόρυφα τον χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή την κατανόηση εκτενών επιστημονικών/τεχνικών άρθρων.

Η εξέλιξη αυτή δεν έρχεται ως μεμονωμένη αναβάθμιση, αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Google να καταστήσει τα μοντέλα της σειράς Gemini (όπως το Gemini 3) τον πυρήνα της πλοήγησης στο διαδίκτυο. Η διαχείριση της μνήμης του browser κατά την ταυτόχρονη εκτέλεση LLM processes και την προβολή βαριών ιστοσελίδων παραμένει ένα τεχνικό ζήτημα, ωστόσο η Google έχει βελτιστοποιήσει την κατανομή πόρων στον Chrome ώστε η εμπειρία να παραμένει ομαλή στο desktop περιβάλλον.

Η δυνατότητα του AI να αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τη σελίδα που κοιτάζει ο χρήστης μετατρέπει τον Chrome από έναν απλό αναγνώστη κώδικα HTML σε έναν ενεργό βοηθό έρευνας. Αυτό είναι κρίσιμο για επαγγελματίες, φοιτητές και καταναλωτές που χρειάζονται ακριβή δεδομένα χωρίς το θόρυβο των επιφανειακών αποτελεσμάτων.