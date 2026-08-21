3D εκτυπωμένες αρτηρίες σε chip προβλέπουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Σύνοψη

Ερευνητές κατασκεύασαν «μίνι αρτηρίες σε chip» αξιοποιώντας πραγματικές αξονικές τομογραφίες (CT scans) ασθενών για να τυπώσουν τρισδιάστατα ακριβή αντίγραφα των καρωτίδων τους, συμπεριλαμβανομένων των στενώσεων που προκαλεί η αθηροσκλήρωση.

Το σύστημα επιτρέπει την κυκλοφορία πραγματικού αίματος εντός των 3D μοντέλων, αποκαλύπτοντας τον ακριβή μηχανισμό με τον οποίο συσσωματώνονται τα αιμοπετάλια και σχηματίζονται οι θρόμβοι στην εκάστοτε ανατομία.

Η τεχνολογία προσφέρει στους ιατρούς τη δυνατότητα να δοκιμάζουν διαφορετικές θεραπείες ex vivo (εκτός σώματος), προκειμένου να επιλέξουν την πιο αποτελεσματική ουσία για την αναστολή της επικίνδυνης πρωτεΐνης von Willebrand (VWF) ή της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων.

Η μέθοδος προορίζεται κυρίως για την υποστήριξη δύσκολων κλινικών περιπτώσεων όπου οι παραδοσιακές απεικονιστικές μέθοδοι δεν επαρκούν για την ασφαλή λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Οι ερευνητές κατασκεύασαν λειτουργικά μοντέλα καρωτίδων σε chip μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης, αξιοποιώντας δεδομένα από αξονικές τομογραφίες έξι ασθενών, για να προσομοιώσουν την πραγματική ροή του αίματος και να αναλύσουν τη δυναμική των θρόμβων. Η τεχνική αυτή αποκαλύπτει ακριβώς ποια φαρμακευτική ουσία είναι η πλέον κατάλληλη για την αποτροπή εγκεφαλικού επεισοδίου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αιμοδυναμικό προφίλ και την ανατομία του κάθε ασθενούς.

Η σύγχρονη καρδιαγγειακή ιατρική βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις στατικές απεικονιστικές μεθόδους, όπως είναι οι μαγνητικές και οι αξονικές τομογραφίες, οι οποίες παρέχουν μια εξαιρετικά λεπτομερή αλλά στιγμιαία οπτική της κατάστασης των αιμοφόρων αγγείων. Παρόλο που αυτές οι σαρώσεις είναι ανεκτίμητες για τον εντοπισμό της αθηροσκλήρωσης και την παρατήρηση των στενώσεων που περιορίζουν τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο, υστερούν σημαντικά στην απεικόνιση της δυναμικής συμπεριφοράς του αίματος υπό συνθήκες συνεχούς πίεσης.

Αυτό το κενό πληροφορίας έρχεται να καλύψει η νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell Biomaterials, η οποία περιγράφει τη δημιουργία μικροσκοπικών, λειτουργικών αντιγράφων των καρωτίδων, επιτρέποντας στους επιστήμονες να παρακολουθήσουν την εξέλιξη ενός θρόμβου σε πραγματικό χρόνο και κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες. Η δυνατότητα να διαχωριστεί η θεωρητική πιθανότητα από την πραγματική διαδικασία πήξης του αίματος, προσφέρει στους κλινικούς ιατρούς ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση ασθενών που εμφανίζουν υποτροπιάζοντα επεισόδια, παρά τη συνεχή χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής.

Ο μηχανισμός σχηματισμού των θρόμβων και η αιμοδυναμική

Ο σχηματισμός του θρόμβου ξεκινά όταν η εσωτερική επένδυση της αρτηρίας υφίσταται φθορά, εκθέτοντας στο αίμα υλικά όπως το κολλαγόνο, τα οποία με τη σειρά τους προσελκύουν την κυκλοφορούσα πρωτεΐνη von Willebrand (VWF) που εγκλωβίζει τα αιμοπετάλια. Στη συνέχεια, τα αιμοπετάλια συσσωματώνονται δημιουργώντας έναν συμπαγή θρόμβο, τμήματα του οποίου ενδέχεται να αποκοπούν και να ταξιδέψουν με υψηλή ταχύτητα προς τον εγκέφαλο, προκαλώντας την απόφραξη μικρότερων αγγείων και κατ' επέκταση το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η ακριβής κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ανθρώπινο σώμα ανταποκρίνεται στις βλάβες του αρτηριακού τοιχώματος αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτιστοποίηση των στοχευμένων θεραπειών. Όπως εξηγεί ο Charles Zhao, διδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και κύριος συγγραφέας της μελέτης, όταν η ενδοθηλιακή στιβάδα καταστρέφεται από την υπέρταση, τη χοληστερόλη ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, ο ιστός που βρίσκεται ακριβώς από κάτω έρχεται σε άμεση επαφή με το αίμα που ρέει με μεγάλη ορμή. Η πρωτεΐνη VWF λειτουργεί ουσιαστικά ως μια βιολογική κόλλα, η οποία γραπώνει τα αιμοπετάλια από τη συνεχή ροή και τα αναγκάζει να προσκολληθούν στο κατεστραμμένο σημείο, στρατολογώντας διαρκώς νέα αιμοπετάλια για να στερεοποιήσουν το σημείο της βλάβης. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν αυτή η μάζα αυξάνεται δυσανάλογα και μετατρέπεται σε έναν ασταθή θρόμβο, ο οποίος μπορεί μεν να παραμείνει προσκολλημένος στο τοίχωμα εμποδίζοντας απλώς τη ροή, αλλά κρύβει τον κίνδυνο της αποκόλλησης μικροσκοπικών θραυσμάτων που παρασύρονται προς τα εγκεφαλικά ημισφαίρια με καταστροφικές συνέπειες.

Η διαδικασία κατασκευής των 3D εκτυπωμένων αρτηριών

Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ χρησιμοποιεί τομογραφικές σαρώσεις για τη δημιουργία ενός πλαστικού αντίγραφου της καρωτίδας, το οποίο στη συνέχεια επενδύεται εσωτερικά με κολλαγόνο και ζωντανά ενδοθηλιακά κύτταρα, επιτρέποντας στο αίμα να ρέει εντός του μικρορροϊκού κυκλώματος με την ίδια ακριβώς πίεση και ταχύτητα που παρατηρείται στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος.

Η μετάβαση από τις ψηφιακές εικόνες στην υλική αναπαράσταση των αγγείων απαιτεί τον συνδυασμό προηγμένης 3D εκτύπωσης υψηλής ακρίβειας και μηχανικής ιστών, εξασφαλίζοντας ότι η μικροαρχιτεκτονική της κάθε αρτηρίας μεταφέρεται αυτούσια στο συνθετικό περιβάλλον. Οι ερευνητές ξεκινούν τροφοδοτώντας τα δεδομένα των αξονικών τομογραφιών σε έναν 3D εκτυπωτή που κατασκευάζει ένα ανθεκτικό, πολυμερές καλούπι της καρωτίδας, διατηρώντας ακόμα και τις παραμικρές ανωμαλίες ή στενώσεις που έχουν προκληθεί από τη συσσώρευση αθηρωματικής πλάκας κατά τη διάρκεια των ετών. Μόλις το φυσικό αυτό σκαρίφημα ολοκληρωθεί, η εσωτερική του επιφάνεια δέχεται μια επίστρωση από κολλαγόνο για να προσομοιώσει τον υποκείμενο συνδετικό ιστό, πάνω στο οποίο καλλιεργούνται πραγματικά κύτταρα που σχηματίζουν το ενδοθήλιο, την εσωτερική δηλαδή φόδρα των αγγείων μας. Όταν αυτή η βιολογική δομή ωριμάσει, οι επιστήμονες διοχετεύουν ανθρώπινο αίμα μέσα από τη συσκευή, δημιουργώντας έτσι ένα πλήρως ελεγχόμενο κλειστό κύκλωμα όπου οι αιμοδυναμικές πιέσεις ταιριάζουν απόλυτα με εκείνες που δέχεται η καρωτίδα του ασθενούς όταν η καρδιά του πάλλεται σε πραγματικό χρόνο.

Η κλινική αξία για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα προσωποποιημένα μοντέλα έξι διαφορετικών ασθενών απέδειξαν ότι οι παραλλαγές στη γεωμετρία της στενωμένης αρτηρίας επηρεάζουν δραματικά το πώς λειτουργούν τα φάρμακα, υποδεικνύοντας ότι ορισμένοι ασθενείς χρειάζονται αναστολείς της πρωτεΐνης VWF, ενώ άλλοι ωφελούνται περισσότερο από ουσίες που απλώς εμποδίζουν την αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων.

Η ουσιαστική διαφοροποίηση που προσφέρει αυτή η βιομηχανική καινοτομία δεν έγκειται απλώς στην παρατήρηση, αλλά στην ικανότητα της να καθοδηγεί τις φαρμακευτικές παρεμβάσεις αποφεύγοντας τη μέθοδο της δοκιμής και του λάθους, η οποία συχνά κοστίζει πολύτιμο χρόνο και εγκυμονεί κινδύνους για τον ασθενή.

Όπως παρατήρησαν οι ερευνητές, η προσέγγιση αυτή είναι ιδανική για εκείνες τις περίπλοκες ιατρικές υποθέσεις όπου οι κλινικοί ιατροί διαθέτουν πολλές εναλλακτικές θεραπευτικές στρατηγικές, αλλά τους λείπουν τα λειτουργικά δεδομένα για να ξεχωρίσουν ποια θα είναι η πιο αποτελεσματική για τη συγκεκριμένη γεωμετρία αγγείου. Ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα σχεδιάζονται για να εμποδίζουν τα αιμοπετάλια από το να κολλήσουν το ένα πάνω στο άλλο, άλλα αποτρέπουν την προσκόλλησή τους απευθείας στα αρτηριακά τοιχώματα, ενώ μια τρίτη κατηγορία μπλοκάρει εξ ολοκλήρου τη δράση της πρωτεΐνης VWF.

Διοχετεύοντας το αίμα μέσα από το προσωποποιημένο τρισδιάστατο αγγείο, η ιατρική ομάδα έχει την πολυτέλεια να παρατηρήσει ποιος ακριβώς μηχανισμός ευθύνεται για τη γιγάντωση του θρόμβου στον συγκεκριμένο οργανισμό, επιτρέποντας έτσι την επιλογή της πλέον ασφαλούς και αποδοτικής θεραπείας.