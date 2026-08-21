Σύνοψη

Η OpenAI κυκλοφόρησε ένα νέο, αμφιλεγόμενο plugin για την desktop εφαρμογή του ChatGPT στο macOS, το οποίο αποκτά άμεση πρόσβαση στην εφαρμογή μηνυμάτων της Apple.

Η λειτουργία απευθύνεται αποκλειστικά στους χρήστες των συνδρομητικών πακέτων Work και Codex που διαθέτουν υπολογιστές Mac με επεξεργαστές αρχιτεκτονικής Apple Silicon.

Το σύστημα αξιοποιεί τεχνολογίες όπως το AppleScript και τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας του λειτουργικού συστήματος για να αναζητά, να αναλύει και να συντάσσει μηνύματα τοπικά στη συσκευή.

Απαιτείται η παραχώρηση πλήρους πρόσβασης στον δίσκο (Full Disk Access) και στις επαφές, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών.

Η συγκεκριμένη ενσωμάτωση πραγματοποιείται την ώρα που η Apple έχει μηνύσει την OpenAI για εκτεταμένη υποκλοπή εμπορικών μυστικών, αυξάνοντας κατακόρυφα την ένταση μεταξύ των δύο τεχνολογικών κολοσσών.

Η OpenAI προχώρησε σε μια εξαιρετικά επιθετική κίνηση, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία ενός νέου επίσημου plugin που επιτρέπει στην desktop εφαρμογή του ChatGPT για υπολογιστές Mac να αλληλεπιδρά απευθείας με το οικοσύστημα του iMessage.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη μετατρέπει την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας σε έναν ενεργό διαχειριστή των προσωπικών σας επικοινωνιών. Η δυνατότητα της άμεσης διασύνδεσης ενός εξωτερικού λογισμικού με την πιο καλά προστατευμένη εφαρμογή της Apple εγείρει τεράστια ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια των λειτουργικών συστημάτων, αλλά και τις ευρύτερες επιχειρηματικές ισορροπίες, δεδομένου ότι οι δύο εταιρείες βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες περί εταιρικής κατασκοπείας.

Πώς λειτουργεί το νέο plugin

Το νέο plugin του ChatGPT για υπολογιστές Mac με επεξεργαστές Apple Silicon επιτρέπει την άμεση διαχείριση του iMessage. Διαθέσιμο αποκλειστικά στις επαγγελματικές εκδόσεις Work και Codex, δίνει τη δυνατότητα στο γλωσσικό μοντέλο να διαβάζει, να αναζητά και να συντάσσει μηνύματα χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο AppleScript, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί κάποιο γενικό τοπικό ευρετήριο των συνομιλιών σας.

Κύρια χαρακτηριστικά

Απαιτούμενες άδειες: Προϋποθέτει την ενεργοποίηση του Full Disk Access και την παραχώρηση δικαιωμάτων ελέγχου αυτοματισμών μέσω των ρυθμίσεων συστήματος του macOS.

Προϋποθέτει την ενεργοποίηση του και την παραχώρηση δικαιωμάτων ελέγχου αυτοματισμών μέσω των ρυθμίσεων συστήματος του macOS. Μοντέλο λειτουργίας: Η διασύνδεση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου τοπικά στον υπολογιστή μέσω εργαλείων προσβασιμότητας (Accessibility APIs) και AppleScript, παρακάμπτοντας την ανάγκη για επίσημα APIs από την πλευρά της Apple.

Η διασύνδεση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου τοπικά στον υπολογιστή μέσω εργαλείων προσβασιμότητας (Accessibility APIs) και AppleScript, παρακάμπτοντας την ανάγκη για επίσημα APIs από την πλευρά της Apple. Συμβατότητα πλατφόρμας: Η λειτουργία περιορίζεται αυστηρά σε κατόχους Mac με επεξεργαστές M-series (Apple Silicon) και δεν είναι διαθέσιμη στους απλούς (δωρεάν) χρήστες του ChatGPT.

Η λειτουργία περιορίζεται αυστηρά σε κατόχους Mac με επεξεργαστές M-series (Apple Silicon) και στους απλούς (δωρεάν) χρήστες του ChatGPT. Μηχανισμός δικλείδων ασφαλείας: Η τελική αποστολή οποιουδήποτε μηνύματος απαιτεί τη χειροκίνητη και ρητή έγκριση του χρήστη, με την OpenAI να αποθαρρύνει έντονα την παροχή μόνιμων αδειών αποστολής στο λογισμικό.

Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας, οι χρήστες καλούνται να πλοηγηθούν στο μενού των ChatGPT Plugins (κάτω από την καρτέλα Public) και να προχωρήσουν στην εγκατάσταση του Apple Messages plugin. Σύμφωνα με την επίσημη καθοδήγηση της OpenAI, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύνθετες εντολές φυσικής γλώσσας προκειμένου να αυτοματοποιήσουν την καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να αναλύσει το ημερολόγιο του χρήστη και να απαντήσει αυτόματα σε μια επαφή προτείνοντας διαθέσιμες ώρες για συνάντηση, να σαρώσει τα εισερχόμενα για να εντοπίσει και να προσθέσει ημερομηνίες γενεθλίων στο ημερολόγιο, ή ακόμα και να εντοπίσει πιθανά μηνύματα spam προτείνοντας την άμεση διαγραφή τους. Το λογισμικό δεν περιορίζεται στα μπλε συννεφάκια του iMessage, καθώς μπορεί να διαχειριστεί με την ίδια ευκολία τα παραδοσιακά SMS, καθώς και τα νεότερα μηνύματα πρωτοκόλλου RCS.

Οι τεχνικές απαιτήσεις και το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης γέφυρας επικοινωνίας δεν ακολουθεί την πεπατημένη των σύγχρονων, αυστηρά περιορισμένων εφαρμογών. Για να καταφέρει το ChatGPT να αποκτήσει ορατότητα στα κρυπτογραφημένα μηνύματα της Apple, ο χρήστης οφείλει να του παραχωρήσει πλήρη πρόσβαση στον δίσκο (Full Disk Access). Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο δικαιωμάτων που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή εντός του οικοσυστήματος του macOS, επιτρέποντας στο λογισμικό να προσπελάσει αρχεία συστήματος, βάσεις δεδομένων μηνυμάτων και προστατευμένους καταλόγους εφαρμογών.

Η παράκαμψη των περιορισμών μέσω του AppleScript και των εργαλείων αυτοματισμού εγκυμονεί εξαιρετικά σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας, με σημαντικότερο όλων το ενδεχόμενο μιας επίθεσης μέσω στοχευμένης έγχυσης εντολών (prompt injection). Εάν το ChatGPT σαρώνει διαρκώς το περιεχόμενο των εισερχόμενων μηνυμάτων για να παρέχει περιλήψεις ή να εντοπίζει εργασίες, ένας κακόβουλος αποστολέας θα μπορούσε θεωρητικά να αποστείλει ένα ειδικά διαμορφωμένο μήνυμα κειμένου που περιέχει κρυφές οδηγίες προς το γλωσσικό μοντέλο. Εάν το σύστημα διαβάσει το κακόβουλο μήνυμα, ενδέχεται να ξεγελαστεί και να εκτελέσει μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες στον υπολογιστή του θύματος, εκμεταλλευόμενο ακριβώς εκείνα τα διευρυμένα δικαιώματα πρόσβασης που του παραχώρησε αρχικά ο ιδιοκτήτης του Mac.

Η OpenAI δηλώνει κατηγορηματικά πως η επεξεργασία γίνεται τοπικά και δεν δημιουργείται κεντρικό ευρετήριο συνομιλιών στους διακομιστές της, ωστόσο η φύση της τεχνολογίας καθιστά την επιφάνεια επίθεσης ανησυχητικά μεγάλη.

Η δικαστική σύγκρουση με την Apple και τα φαντάσματα του παρελθόντος

Η αντίδραση της Apple αναμένεται να είναι κάτι παραπάνω από σφοδρή, καθώς η εταιρεία παραδοσιακά προστατεύει το iMessage με θρησκευτική ευλάβεια, αποτρέποντας οποιαδήποτε προσπάθεια ενσωμάτωσης από τρίτους. Όταν η εφαρμογή Beeper Mini κατάφερε πρόσφατα να αποκρυπτογραφήσει πρωτόκολλα του iMessage φέρνοντας τα περιβόητα μπλε συννεφάκια στο Android, η ομάδα μηχανικών της Apple χρειάστηκε μόλις λίγα εικοσιτετράωρα για να τροποποιήσει την αρχιτεκτονική του δικτύου της, εξουδετερώνοντας την εφαρμογή και κλείνοντας κάθε κερκόπορτα.

Η διαφορά στην περίπτωση του ChatGPT έγκειται στο γεγονός πως η ενσωμάτωση δεν προσπαθεί να μιμηθεί τον server της Apple, αλλά αξιοποιεί απολύτως νόμιμα, προϋπάρχοντα εργαλεία του ίδιου του λειτουργικού συστήματος macOS. Αυτό σημαίνει πως η Apple δεν μπορεί απλά να «κόψει» την πρόσβαση μέσω server, αλλά θα πρέπει να καταργήσει θεμελιώδεις λειτουργίες του AppleScript και των συστημάτων προσβασιμότητας, κάτι που θα προκαλούσε ανυπολόγιστη ζημιά σε χιλιάδες άλλες επαγγελματικές εφαρμογές που βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, εντοπίζεται στο νομικό παρασκήνιο. Η κίνηση της OpenAI λαμβάνει χώρα εν μέσω μιας τιτάνιας δικαστικής σύγκρουσης, καθώς η Apple έχει ήδη καταθέσει μήνυση εναντίον της, κατηγορώντας την ευθέως για εταιρική κατασκοπεία. Το κείμενο της αγωγής είναι καταπέλτης, υποστηρίζοντας πως στελέχη της OpenAI, από απλούς τεχνικούς μέχρι τον Chief Hardware Officer, επιδόθηκαν σε συστηματική κλοπή εμπορικών μυστικών και εμπιστευτικών πληροφοριών.