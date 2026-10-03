Το GPT-6 Astra αποκρυπτογράφησε κωδικοποιημένη επιστολή του Ναπολέοντα από το 1809

Σύνοψη

Ο μηχανικός κυβερνοασφάλειας Carter Church της Sentinel One αξιοποίησε τις δυνατότητες του νέου μοντέλου GPT-6 Astra της OpenAI για την αποκωδικοποίηση μιας πολύπλοκης επιστολής του 1809.

Το ιστορικό έγγραφο περιείχε ένα προηγμένο για την εποχή του σύστημα κρυπτογράφησης με 155 διαφορετικά σύμβολα, ενώ η τελική λύση προέκυψε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εντόπισε εντελώς αυτόνομα έναν μερικό πίνακα στο διαδίκτυο που είχε δημιουργηθεί από τον ιστορικό Daniel Tant και τον εφήρμοσε με απόλυτη επιτυχία στο ανεξιχνίαστο κείμενο.

Η τεχνολογική εξέλιξη ανοίγει τεράστιους δρόμους για τους ερευνητές, λειτουργώντας ως μια σύγχρονη «Στήλη της Ροζέτας» για αμέτρητα ανεξερεύνητα αρχεία παγκοσμίως.

Ο μηχανικός κυβερνοασφάλειας Carter Church κατάφερε να αξιοποιήσει τις αναβαθμισμένες δυνατότητες του GPT-6 Astra της OpenAI προκειμένου να αποκρυπτογραφήσει ένα μυστικό μήνυμα ηλικίας 217 ετών, το οποίο είχε αποσταλεί στο πλαίσιο των εκστρατειών του Ναπολέοντα Βοναπάρτη και παρέμενε άλυτο μέχρι σήμερα. Το επίτευγμα φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τη δυνατότητα των σύγχρονων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργήσουν ως πολύτιμοι σύμμαχοι των ακαδημαϊκών ερευνητών, επιταχύνοντας διαδικασίες που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσαν μήνες ή και χρόνια επίπονης χειρωνακτικής εργασίας.

Η ιστορία ξεκινά το 1809, όταν ο θετός γιος του Ναπολέοντα και αντιβασιλέας της Ιταλίας, Eugène, απέστειλε μια κρυπτογραφημένη επιστολή στον Στρατάρχη Auguste de Marmont, ο οποίος βρισκόταν σταθμευμένος στις ανατολικές ακτές της Αδριατικής Θάλασσας, αποκομμένος από τα υπόλοιπα γαλλικά στρατεύματα. Ο σκοπός του εγγράφου ήταν να μεταφέρει κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς θέσεις όλων των γαλλικών και συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονταν διασκορπισμένες σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, γεγονός που καθιστούσε απολύτως απαραίτητη τη χρήση ενός ισχυρού κώδικα για την αποφυγή υποκλοπής από τις εχθρικές δυνάμεις. Το κείμενο δεν βασιζόταν σε μια απλή αντικατάσταση γραμμάτων, αλλά χρησιμοποιούσε έναν ομοφωνικό κώδικα που περιλάμβανε 155 διαφορετικά σημεία τα οποία επαναλαμβάνονταν σχηματίζοντας συνολικά 1.300 σύμβολα, προσφέροντας πολλαπλές εναλλακτικές επιλογές για τα πιο κοινά γράμματα της γαλλικής αλφαβήτου ώστε να αποτραπεί η εύκολη αποκωδικοποίηση μέσω ανάλυσης συχνότητας.

Ο Carter Church αποφάσισε να δοκιμάσει τα όρια του GPT-6 Astra αναζητώντας ένα περίπλοκο αλλά μη επιλυμένο πρόβλημα, παραδίδοντας στο AI μοντέλο μόνο μια σάρωση χαμηλής ανάλυσης της επιστολής, η οποία είχε δημοσιευτεί σε ένα περιοδικό του γαλλικού στρατού το 1969, συνοδευόμενη από μία και μοναδική προτροπή. Το εκπληκτικό στοιχείο της διαδικασίας είναι ότι το σύστημα χρειάστηκε μόλις έξι ώρες για να παραδώσει ένα πλήρως επαληθεύσιμο αποτέλεσμα, προχωρώντας αυτόνομα σε διαδικτυακή έρευνα κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, όπου και ανακάλυψε έναν μερικό πίνακα του ιστορικού κρυπτογραφίας Daniel Tant, ο οποίος εξηγούσε περίπου το ένα τρίτο των συμβόλων του κώδικα. Αν και ο πίνακας του Tant είχε αρχειοθετηθεί με πιθανώς λανθασμένο τίτλο στο διαδίκτυο αναφέροντας τον Στρατηγό Grammont αντί για τον Marmont, το GPT-6 Astra κατάφερε να κάνει τη λογική σύνδεση, να εφαρμόσει τα δεδομένα στο ανεξιχνίαστο κείμενο και στη συνέχεια να συμπεράνει με μαθηματική ακρίβεια τη σημασία των υπόλοιπων συμβόλων.

Η μηχανική επαληθευσιμότητα του αποτελέσματος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας, καθώς η πιθανότητα να παραχθεί ένα συνεκτικό και ιστορικά συνεπές κείμενο χρησιμοποιώντας λανθασμένα κλειδιά αποκρυπτογράφησης είναι ουσιαστικά μηδενική, εξαλείφοντας πλήρως την ανησυχία για ενδεχόμενες «παραισθήσεις» του γλωσσικού μοντέλου. Το τελικό μεταφρασμένο κείμενο φανερώνει ενδιαφέρουσες πτυχές της στρατιωτικής τακτικής της εποχής, περιλαμβάνοντας προτροπές προς τον Στρατάρχη Marmont να μην πτοηθεί από τυχόν μικρές ομάδες εχθρικών στρατευμάτων κατά την πορεία του, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει αποκλίσεις στους πραγματικούς αριθμούς των διαθέσιμων στρατιωτών σε σχέση με όσα ισχυριζόταν ο ίδιος ο Ναπολέων. Ο Zack White, ερευνητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, υπογραμμίζει πως ο Γάλλος αυτοκράτορας διέθετε στην πραγματικότητα 60.000 λιγότερους στρατιώτες από όσους ανέφερε η επιστολή, υποδεικνύοντας μια πιθανή προσπάθεια εντυπωσιασμού ή μια υπερβολική ανησυχία σχετικά με την αναμενόμενη αυστριακή εισβολή στην Ιταλία.

Το αποτέλεσμα της αποκωδικοποίησης δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, καθώς ο Michael Rowe, ερευνητής ευρωπαϊκής ιστορίας στο King's College του Λονδίνου, εξηγεί πως η ύπαρξη των πρωτότυπων επιστολών του Ναπολέοντα προς τον θετό του γιο, όπου έδινε τις αρχικές οδηγίες για το περιεχόμενο του μηνύματος, μας επιτρέπει να διασταυρώσουμε την εγκυρότητα του κειμένου που παρήγαγε η τεχνητή νοημοσύνη. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εγχειρήματος αντιμετωπίζεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα ως ένα ορόσημο αντίστοιχο με την ανακάλυψη της Στήλης της Ροζέτας, αφού τα ίδια ακριβώς εργαλεία και οι ίδιες μεθοδολογίες μπορούν στο άμεσο μέλλον να εφαρμοστούν σε έγγραφα των οποίων το περιεχόμενο παραμένει παντελώς άγνωστο, αυξάνοντας κατακόρυφα την εμπιστοσύνη των επιστημόνων στα εξαγόμενα συμπεράσματα. Ο Satoshi Tomokiyo, ένας ανεξάρτητος ερευνητής και κρυπτογράφος που διατηρεί τον αναγνωρισμένο ιστότοπο Cryptiana με αρχείο άλυτων ιστορικών κωδίκων, προχώρησε στην επίσημη επαλήθευση του αποτελέσματος, καταχωρώντας οριστικά τη μυστηριώδη επιστολή του 1809 στη λίστα με τα επιλυμένα έγγραφα.

Η επέκταση της χρήσης προηγμένων μοντέλων όπως το GPT-6 Astra ανοίγει τον δρόμο για τη μαζική αποκρυπτογράφηση διπλωματικών, στρατιωτικών αλλά και ιδιωτικών αλληλογραφιών που μέχρι πρότινος απαιτούσαν την εξαιρετικά χρονοβόρα συνεργασία δεκάδων ειδικών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Η είσοδος ερευνητών προερχόμενων από άλλους κλάδους, όπως οι μηχανικοί κυβερνοασφάλειας, στον χώρο της ιστορικής κρυπτογραφίας αποδεικνύει ότι τα εξειδικευμένα προβλήματα που παραμένουν άλυτα επί δεκαετίες λόγω έλλειψης διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού θα επιλύονται πλέον από ανθρώπους με περιέργεια και πρόσβαση σε ισχυρά υπολογιστικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν την ανάγνωση αρχαίων γλωσσών, ακατάληπτων χειρογράφων και ιδιωτικών μηνυμάτων, φέρνοντας στο φως πληροφορίες που βρίσκονταν θαμμένες κάτω από πολύπλοκους κώδικες ασφαλείας.