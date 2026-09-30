OpenAI Dots: Τι είναι οι νέοι αυτόνομοι AI agents και πως λειτουργούν στο ChatGPT

Σύνοψη

Η OpenAI παρουσίασε τα Dots, τους πρώτους αυτόνομους "always-on" AI agents που βασίζονται στο νέο γλωσσικό μοντέλο GPT-6 Astra και μπορούν να εκτελούν εργασίες χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση.

Κάθε Dot διαθέτει τον δικό του cloud υπολογιστή και browser, ενώ ενσωματώνεται άμεσα σε πλατφόρμες εργασίας όπως τα Slack και Microsoft Teams, διαχειριζόμενο πάνω από 4.000 εφαρμογές μέσω plugins.

Η υπηρεσία ενσωματώνει τη λειτουργία "proactive research" για αυτόματη, ασφαλή έρευνα στο παρασκήνιο όταν ο χρήστης είναι ανενεργός, αξιοποιώντας αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου και δικαιωμάτων πρόσβασης.

Τα Dots διατίθενται σταδιακά στις αγορές (συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής) για τους συνδρομητές των πακέτων Pro, Business Premium και Enterprise, με τον πρώτο ψηφιακό πράκτορα να παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση.

Τα OpenAI Dots είναι αυτόνομοι ψηφιακοί βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) που βασίζονται στο πανίσχυρο μοντέλο GPT-6 Astra και παραμένουν μόνιμα ενεργοί. Διαθέτουν δικό τους cloud, ανεξάρτητο browser και δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με χιλιάδες εφαρμογές, αναλαμβάνοντας σύνθετες επαγγελματικές εργασίες στο παρασκήνιο με ελάχιστη ανθρώπινη καθοδήγηση.

Η επίσημη ανακοίνωση στο πλαίσιο του συνεδρίου DevDay 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη διαλογική τεχνητή νοημοσύνη στην κατηγορία των συστημάτων που μπορούν να εκτελούν πολύπλοκα, πολυεπίπεδα tasks σε πραγματικό χρόνο, λειτουργώντας πρακτικά ως ψηφιακοί συνεργάτες που δεν σταματούν ποτέ να εργάζονται. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά chatbots που περιμένουν την εντολή του χρήστη (prompt) για να δημιουργήσουν ένα κείμενο ή μια εικόνα, τα Dots κατανοούν το ευρύτερο πλαίσιο ενός project, μελετούν τα δεδομένα και παίρνουν πρωτοβουλίες για την επίλυση προβλημάτων, αξιοποιώντας τους δικούς τους αποκλειστικούς πόρους στο cloud.

Κάθε Dot διαθέτει μια πλήρως αυτόνομη εικονική υποδομή η οποία του επιτρέπει να πλοηγείται στο διαδίκτυο, να ανοίγει και να διαβάζει αρχεία, να αλληλεπιδρά με λογισμικά τρίτων εταιρειών και να ολοκληρώνει ροές εργασίας μέσω ενός εκτενούς οικοσυστήματος που περιλαμβάνει ήδη περισσότερα από 4.000 plugins. Η φιλοσοφία της OpenAI βασίζεται στην ιδέα ότι ο χρήστης μπορεί να παρέχει μια γενική οδηγία και να αφήσει το σύστημα να διαχειριστεί όλα τα ενδιάμεσα, χρονοβόρα βήματα, επιστρέφοντας μόνο όταν απαιτείται έγκριση ή τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ψηφιακό σας πράκτορα μέσα από το περιβάλλον του ChatGPT σε υπολογιστές και smartphones, ενώ υποστηρίζεται πλήρως η ενσωμάτωση σε εταιρικά εργαλεία επικοινωνίας όπως το Slack και το Microsoft Teams, με τη δυνατότητα ανταλλαγής SMS να βρίσκεται ήδη στο στάδιο της ανάπτυξης.

Μια από τις πλέον εντυπωσιακές τεχνολογικές προσθήκες ονομάζεται "proactive research" και αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αδράνεια των υπολογιστικών συστημάτων. Όταν δεν αναθέτετε ενεργά κάποια εργασία στο σύστημα, το Dot δεν παραμένει σε κατάσταση αναμονής αλλά σαρώνει τον χώρο εργασίας σας αναζητώντας τρόπους να φανεί χρήσιμο, χρησιμοποιώντας δικαιώματα αυστηρά περιορισμένα σε λειτουργία ανάγνωσης (read-only) για να εξασφαλίσει ότι δεν θα προβεί σε ανεπιθύμητες αλλαγές. Για παράδειγμα, αν εντοπίσει ένα νέο αρχείο με ανατροφοδότηση πελατών (customer feedback), θα το διαβάσει σιωπηλά, θα κατηγοριοποιήσει τα αιτήματα και θα προετοιμάσει μια σύνοψη με προτεινόμενες λύσεις ή διορθώσεις σφαλμάτων (bug fixes), περιμένοντας απλώς την έγκρισή σας για να προχωρήσει στην υλοποίηση του κώδικα.

Η ευελιξία των συστημάτων αυτών αναδεικνύεται μέσα από τα πολυάριθμα εξειδικευμένα παραδείγματα που παρουσίασε η εταιρεία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση μεγάλου όγκου δεδομένων. Οι προγραμματιστές μπορούν να αναθέσουν τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων σε έναν πράκτορα ο οποίος θα παρακολουθεί τις αναφορές των χρηστών, θα γράφει τον κώδικα για την επίλυση του προβλήματος, θα τρέχει τα απαραίτητα δοκιμαστικά τεστ και θα παραδίδει έτοιμα "Pull Requests" (PRs) συνοδευόμενα από βίντεο που αποδεικνύουν την ορθή λειτουργία της εφαρμογής. Οι επιστήμονες και οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτούν το σύστημα με διαρκώς νέα πειραματικά δεδομένα, αφήνοντας την AI να επαναλαμβάνει τους στατιστικούς ελέγχους, να αναπροσαρμόζει τα διαγράμματα και να επισημαίνει πιθανές αποκλίσεις, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των ερευνητικών εργασιών προς δημοσίευση. Στον τομέα των πωλήσεων και του marketing, τα Dots παρακολουθούν τις αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων και ενημερώνουν αυτόματα τις παρουσιάσεις, τα υπολογιστικά φύλλα και το διαφημιστικό υλικό, διασφαλίζοντας την απόλυτη συνέπεια της εταιρικής επικοινωνίας.

Το ζήτημα της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων αποτέλεσε κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού, καθώς η ανάθεση πρωτοβουλιών σε μηχανές εγείρει εύλογες ανησυχίες για την προστασία ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών. Η OpenAI υλοποίησε μια αυστηρή αρχιτεκτονική απομόνωσης, επιτρέποντας στους πράκτορες να εκτελούν διεργασίες αποκλειστικά στον δικό τους cloud υπολογιστή, εκτός εάν ο χρήστης επιλέξει συνειδητά να παραχωρήσει άδεια πρόσβασης στο τοπικό του μηχάνημα για άμεση συνεργασία. Το ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης αξιολόγησης (auto-review) ελέγχει διαρκώς κάθε πιθανή ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει τους λογαριασμούς του χρήστη ή να κοινοποιήσει δεδομένα προς τα έξω, συγκρίνοντας τη ροή εργασίας με τους εξατομικευμένους κανόνες (Custom Rules) που έχουν οριστεί εκ των προτέρων. Ενέργειες υψηλού κινδύνου, όπως η αλλαγή κωδικών πρόσβασης ή η οριστικοποίηση οικονομικών συναλλαγών, μπλοκάρονται εργοστασιακά και απαιτούν απαραιτήτως τη φυσική επιβεβαίωση από τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού, διατηρώντας έτσι την ανθρώπινη εποπτεία στον πυρήνα της διαδικασίας.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η εταιρεία εισάγει τους Εξειδικευμένους Πράκτορες (Specialist Dots), οι οποίοι δεν προσαρτώνται σε έναν μεμονωμένο υπάλληλο αλλά αναλαμβάνουν συγκεκριμένους οργανωτικούς ρόλους εντός της εταιρικής δομής. Οι εξειδικευμένοι αυτοί βοηθοί διαθέτουν τη δική τους ξεχωριστή ψηφιακή ταυτότητα, διαχειρίζονται εσωτερικά διαπιστευτήρια και αποκτούν πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα καταγραφής για να διεκπεραιώνουν εργασίες όπως η τιμολόγηση, η εκκαθάριση συμβάσεων και η αυτοματοποιημένη υποστήριξη πελατών. Μέσα από τη συνεργασία με τη Microsoft, οι οργανισμοί μπορούν να διαχειρίζονται τους πράκτορες κεντρικά μέσω του οικοσυστήματος Agent 365, εφαρμόζοντας τις υφιστάμενες πολιτικές διακυβέρνησης και ασφαλείας του οργανισμού χωρίς να απαιτείται η δημιουργία νέων πολύπλοκων πρωτοκόλλων.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και το κόστος, τα Dots τίθενται άμεσα σε κυκλοφορία για τους χρήστες των συνδρομητικών πακέτων Pro και Business Premium στις αγορές όπου η OpenAI προσφέρει πλήρη κάλυψη, με το οικοσύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας να ακολουθεί τους γνωστούς ρυθμούς συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. Ο πρώτος ψηφιακός πράκτορας ενσωματώνεται στη βασική τιμή της συνδρομής προσφέροντας 24ωρη διαθεσιμότητα και ένα γενναιόδωρο όριο υπολογιστικών πόρων για διεργασίες στο παρασκήνιο, ενώ οι συνομιλίες κειμένου με τον πράκτορα δεν αφαιρούνται από το γενικότερο όριο χρήσης του ChatGPT. Στο άμεσο μέλλον, οι εταιρείες θα μπορούν να αγοράζουν επιπλέον πράκτορες ή να κλιμακώνουν την υπολογιστική ισχύ και την ταχύτητα του καθενός ξεχωριστά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του όγκου εργασίας που καλούνται να διαχειριστούν.