40 χρόνια Castlevania! Δωρεάν το original game σε iOS και Android

Σύνοψη

Το θρυλικό franchise Castlevania συμπληρώνει 40 χρόνια ιστορίας, καθώς ο πρώτος τίτλος κυκλοφόρησε για το Famicom το 1986.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, η Konami προσφέρει το κλασικό Castlevania εντελώς δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα στις πλατφόρμες iOS και Android.

Ένα πρόσφατο επετειακό βίντεο αφήνει σαφείς αιχμές για την κυκλοφορία μιας νέας συλλογής με τα 3D παιχνίδια της σειράς, προβάλλοντας τα εξώφυλλα των Lament of Innocence, Curse of Darkness και Lords of Shadow.

Αναμένονται εκπτώσεις σε επιλεγμένους τίτλους του franchise στα ψηφιακά καταστήματα, καθώς και η κυκλοφορία νέων συλλεκτικών εκδόσεων βινυλίου με τα εμβληματικά soundtracks.

Το επερχόμενο Castlevania: Belmont’s Curse από την Evil Empire αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου 2026, με το demo να γίνεται διαθέσιμο την 1η Οκτωβρίου, φέρνοντας την πρωταγωνίστρια Rose Belmont στους δρόμους του Παρισιού.

Το εμβληματικό franchise του Castlevania, το οποίο καθόρισε σε τεράστιο βαθμό την εξέλιξη των action-platformers και δημιούργησε ένα ολόκληρο υποείδος βιντεοπαιχνιδιών, γιορτάζει αισίως τα 40 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση. Η Konami αποφάσισε να τιμήσει την πλούσια κληρονομιά του τίτλου που έκανε το ντεμπούτο του το 1986 στο Famicom, προχωρώντας σε μια σειρά από εορταστικές ενέργειες που απευθύνονται τόσο στους νοσταλγούς των 8-bit εποχών όσο και στους νεότερους παίκτες.

Η σημαντικότερη αφορά τη διάθεση του κλασικού πρώτου παιχνιδιού εντελώς δωρεάν για τις mobile συσκευές, κάτι που επιτρέπει στους χρήστες iOS και Android να κατεβάσουν την εφαρμογή χωρίς κανένα κόστος, αρκεί να προλάβουν το περιορισμένο χρονικό παράθυρο της προσφοράς. Η μεταφορά του αυθεντικού τίτλου στις οθόνες αφής των σύγχρονων smartphones αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για το κοινό να βιώσει την αρχική περιπέτεια του Simon Belmont, εξερευνώντας το κάστρο του Δράκουλα με τον χαρακτηριστικό εξοπλισμό και την υψηλή δυσκολία που χαρακτήριζε τις παραγωγές της δεκαετίας του ογδόντα.

Παράλληλα, η Konami δημοσίευσε ένα προσεγμένο αναδρομικό βίντεο το οποίο αποτίνει φόρο τιμής στους πρωταγωνιστές και τα σπουδαιότερα κεφάλαια που σημάδεψαν τις τέσσερις δεκαετίες της σειράς, ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον κρύβεται στις λεπτομέρειες των τελευταίων δευτερολέπτων. Οι προσεκτικοί παρατηρητές εντόπισαν τον πρωταγωνιστή να περπατά μπροστά από μια σειρά από πορτρέτα που απεικονίζουν τα εξώφυλλα τριών πολύ γνωστών τίτλων από την εποχή που το franchise έκανε τη μετάβαση στα τρισδιάστατα γραφικά. Τα παιχνίδια Lament of Innocence, Curse of Darkness και Lords of Shadow εμφανίζονται ξεκάθαρα στα κάδρα του κάστρου, γεννώντας άμεσα έντονες φήμες και εικασίες ότι η εταιρεία προετοιμάζει το έδαφος για την ανακοίνωση μιας νέας συλλογής τύπου 3D Collection, στα πρότυπα των προηγούμενων επιτυχημένων κυκλοφοριών Anniversary Collection και Dominus Collection.

Η πιθανή συγκέντρωση αυτών των τρισδιάστατων τίτλων σε ένα ενιαίο πακέτο για τα σύγχρονα συστήματα θα αποτελούσε μια κίνηση τεράστιας στρατηγικής σημασίας, καθώς τα συγκεκριμένα παιχνίδια κυκλοφόρησαν αρχικά σε συστήματα όπως το PlayStation 2, το Xbox 360 και το PlayStation 3, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε αυτά να είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη χωρίς τη χρήση αυθεντικού παλαιότερου υλικού. Το Lament of Innocence είχε επιχειρήσει να αφηγηθεί την απαρχή της σύγκρουσης μεταξύ της οικογένειας Belmont και του Δράκουλα προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική οπτική, ενώ το Lords of Shadow της MercurySteam είχε επαναπροσδιορίσει πλήρως το ύφος του παιχνιδιού υιοθετώντας μια πιο σκοτεινή και κινηματογραφική προσέγγιση που αγκαλιάστηκε από τεράστια μερίδα του κοινού. Η επιστροφή τους σε υψηλότερες αναλύσεις με βελτιωμένο ρυθμό ανανέωσης καρέ και σύγχρονα συστήματα χειρισμού είναι κάτι που ζητά η κοινότητα των παικτών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με την Konami να δείχνει επιτέλους διατεθειμένη να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα.

Για να πλαισιώσει αυτές τις ανακοινώσεις, η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης ότι θα υπάρξουν σημαντικές εκπτώσεις σε επιλεγμένους τίτλους της σειράς μέσα από τα ψηφιακά καταστήματα όλων των σύγχρονων κονσολών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον, οι συλλέκτες και οι λάτρεις της μουσικής υπόκρουσης των βιντεοπαιχνιδιών θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε προπαραγγελία νέων εκδόσεων βινυλίου που θα περιλαμβάνουν τα κορυφαία μουσικά θέματα των κλασικών παιχνιδιών, διατηρώντας ζωντανή την κληρονομιά συνθετών που διαμόρφωσαν τον ήχο του franchise με αξέχαστα κομμάτια όπως το Vampire Killer και το Bloody Tears.

Το μέλλον του franchise, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη νοσταλγία και τις επανακυκλοφορίες, καθώς τον ερχόμενο μήνα και πιο συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου 2026 αναμένεται η κυκλοφορία του Castlevania: Belmont’s Curse. Ο τίτλος που αναπτύσσεται από την Evil Empire σηματοδοτεί την επιστροφή της σειράς σε εντελώς νέο υλικό μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, αν εξαιρέσει κανείς την τεράστια επιτυχία που σημείωσαν οι εξαιρετικές animated σειρές στην πλατφόρμα του Netflix οι οποίες κράτησαν το όνομα του Castlevania ζωντανό στο ευρύτερο ποπ στερέωμα. Η νέα αυτή περιπέτεια τοποθετεί τους παίκτες στον έλεγχο της Rose Belmont μέσα στους κατεστραμμένους δρόμους του Παρισιού, επιτρέποντάς τους να μετατρέπουν πανίσχυρα αφεντικά σε συμμάχους κατά τη διάρκεια των μαχών, με ένα demo να προγραμματίζεται για τις αρχές του μήνα ώστε να δοθεί μια πρώτη ουσιαστική γεύση από το σύστημα μάχης και την ατμόσφαιρα.

Castlevania: 40th Anniversary - [App Store Link]

Castlevania: 40th Anniversary - [Google Play Store Link]