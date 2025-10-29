7 νέα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα από την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (www.epe.org.gr) ως φορέας που εκπροσωπεί το σύνολο των Πληροφορικών αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας από το 2000, ξεκινάει έναν νέο κύκλο ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων, με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, χωρίς κόστος συμμετοχής.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων κύκλων, ο ΣΤ’ κύκλος περιλαμβάνει μια νέα σειρά επτά διαδικτυακών μαθημάτων με ανανεωμένη θεματολογία και περιεχόμενο. Τα ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα απευθύνονται σε οποιονδήποτε, χωρίς να προαπαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής ή άλλες τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Οι εισηγητές πραγματοποιούν τα μαθήματα εθελοντικά.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στα Ανοικτά Μαθήματα της ΕΠΕ θα γίνονται αποκλειστικά στους αντίστοιχους συνδέσμους εγγραφής παρακάτω. (Μπορείτε ελεύθερα να εγγραφείτε σε όσα μαθήματα επιθυμείτε):

✔ «Η Δημόσια Σφαίρα στην Ψηφιακή Εποχή: βιοηθικές και θεολογικές προοπτικές»

Εισηγητές: Μιχάλης Καλογιαννάκης & Νεκτάριος Μουμουτζής

– Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 / [ Εγγραφή ]

✔ «AI και ειδήσεις που δαγκώνουν: Πώς ‘πουλάνε’ τα ΜΜΕ την Τεχνητή Νοημοσύνη»

Εισηγητής: Γιάννης Φαρσάρης

– Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 / [ Εγγραφή ]

✔ «Προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης: Ώρα να μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία»

Εισηγητές: Μαντώ Ραχωβίτσα & Χάρης Γεωργίου

– Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2025 / [ Εγγραφή ]

✔ «Από τη Σπηλιά του Πλάτωνα στους Αλγορίθμους»

Εισηγητές: Μαριάνθη Σταυρίδου & Χάρης Γεωργίου

– Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 / [ Εγγραφή ]

✔ «Η Εκπαίδευση συναντά την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη: σχεδιασμός και διαφοροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας στην πράξη»

Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Σάιτ

– Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 / [ Εγγραφή ]

✔ «Τεχνητή Νοημοσύνη: Παροδική μόδα ή φυσική εξέλιξη;»

Εισηγητής: Χάρης Γεωργίου

– Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 / [ Εγγραφή ]

✔ «Είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη ο γιατρός του μέλλοντος;»

Εισηγήτρια: Ελευθερία Χατζημιχαήλ

– Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 / [ Εγγραφή ]



Το αρχείο προηγούμενων μαθημάτων, καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες για την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας και τη συγκεκριμένη δράση, βρίσκονται διαθέσιμα στον ιστότοπο: https://courses.epe.org.gr/