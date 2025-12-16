19% αύξηση στην κίνηση του Internet: Κυριαρχία της Google και των AI bots

Το 2025 δεν ήταν απλώς άλλη μια χρονιά ψηφιακής εξέλιξης, αλλά ήταν το έτος που η υποδομή του διαδικτύου δοκιμάστηκε, μετασχηματίστηκε και τελικά επεκτάθηκε με ρυθμούς που ζαλίζουν. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Cloudflare Radar 2025 Year in Review», η παγκόσμια κίνηση δεδομένων σημείωσε αύξηση 19%, επιβεβαιώνοντας πως η ψηφιακή μας εξάρτηση όχι μόνο δεν φθίνει, αλλά εντείνεται. Ωστόσο, πίσω από αυτό το εντυπωσιακό ποσοστό κρύβεται μια νέα πραγματικότητα: ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της δραστηριότητας δεν προέρχεται από ανθρώπους, αλλά από μηχανές που «σαρώνουν» ασταμάτητα τον παγκόσμιο ιστό.

Η σιωπηλή επέλαση των AI Bots

Ίσως το πιο ενδιαφέρον –και ταυτόχρονα ανησυχητικό– στοιχείο της φετινής αναφοράς είναι η δραματική αύξηση της δραστηριότητας των αυτοματοποιημένων προγραμμάτων. Τα AI bots, οι ψηφιακοί αυτοί «ανιχνευτές» που εξαπολύουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για να συλλέξουν δεδομένα εκπαίδευσης για τα μοντέλα τους, αποτελούν πλέον το 4,2% όλων των αιτημάτων HTML παγκοσμίως.

Αυτό το νούμερο μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε τρισεκατομμύρια ψηφιακές επισκέψεις. Οι διαχειριστές ιστοσελίδων βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα πρόκληση: οι servers τους «βομβαρδίζονται» από crawlers που δεν βλέπουν διαφημίσεις, δεν αγοράζουν προϊόντα και δεν αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο, παρά μόνο το αντιγράφουν. Είναι μια ιδιότυπη μάχη πόρων, όπου η υποδομή του διαδικτύου καλείται να σηκώσει το βάρος της εκπαίδευσης της επόμενης γενιάς AI.

Ο βασιλιάς παραμένει στον θρόνο του

Παρά τον θόρυβο γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις φιλόδοξες προσπάθειες ανταγωνιστών να εκθρονίσουν τους παλιούς παίκτες, η Google παραμένει ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος του διαδικτύου. Η έκθεση της Cloudflare είναι ξεκάθαρη: η Google κατέχει τα σκήπτρα ως η δημοφιλέστερη διαδικτυακή υπηρεσία στον κόσμο, αφήνοντας πίσω της το Facebook, την Apple και τη Microsoft.

Η κυριαρχία της εταιρείας του Mountain View είναι καθολική. Διαθέτει την κορυφαία μηχανή αναζήτησης, τον πιο διαδεδομένο web browser (Chrome) και, ειρωνικά, το πιο δραστήριο «επαληθευμένο bot» (GoogleBot). Ακόμη και σε μια χρονιά που η OpenAI και το ChatGPT μονοπώλησαν τα πρωτοσέλιδα, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών εξακολουθεί να ξεκινά (και συχνά να τελειώνει) το ψηφιακό της ταξίδι μέσα στο οικοσύστημα της Google.

Η μάχη των λειτουργικών: Android εναντίον iOS

Στο πεδίο των κινητών συσκευών, η εικόνα που παρουσιάζει η Cloudflare αποκαλύπτει ένα παγκόσμιο χάσμα. Το Android συνεχίζει να είναι ο απόλυτος ηγέτης σε παγκόσμια κλίμακα, ελέγχοντας το 65% της κίνησης δεδομένων από κινητά. Η προσιτή τιμή και η ποικιλία των συσκευών Android του επιτρέπουν να κυριαρχεί στις αναδυόμενες αγορές και στην πλειονότητα των χωρών.

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει δραματικά αν εστιάσουμε σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Στις ΗΠΑ, το iOS της Apple αντιστρέφει τους όρους, συγκεντρώνοντας το 56% της κίνησης, ενώ σε ορισμένες άλλες περιοχές το ποσοστό αυτό αγγίζει ακόμη και το 70%. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς ψηφιακούς κόσμους που συνυπάρχουν: ο ένας μαζικός και παγκόσμιος, ο άλλος πιο περιορισμένος αλλά με εξαιρετικά πιστό και οικονομικά ισχυρό κοινό.

Η ιεραρχία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αν και η Google κυριαρχεί ως υπηρεσία διαδικτύου, στο πεδίο των AI υπηρεσιών η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη. Το ChatGPT διατηρεί την πρωτιά ως η πιο δημοφιλής υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που ίσως ήταν αναμενόμενο. Η έκπληξη, όμως, έρχεται από τις χαμηλότερες θέσεις.

Το Gemini της Google, παρά την τεράστια προώθηση και την ενσωμάτωσή του στο οικοσύστημα της εταιρείας, βρέθηκε μόλις στην τέταρτη θέση των προτιμήσεων, πίσω από το Claude της Anthropic και το Perplexity. Αυτό το στοιχείο δείχνει ότι οι χρήστες που αναζητούν εξειδικευμένες λύσεις AI είναι πρόθυμοι να πειραματιστούν με νέες πλατφόρμες και δεν εγκλωβίζονται απαραίτητα στις παραδοσιακές επιλογές των τεχνολογικών κολοσσών.

Το τέλος μιας εποχής και η νέα διασύνδεση

Το 2025 θα μνημονεύεται και για έναν ιστορικό θάνατο: το οριστικό τέλος του AOL dial-up. Ο χαρακτηριστικός ήχος σύνδεσης που στιγμάτισε τη δεκαετία του '90 σίγησε για πάντα, κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο της διαδικτυακής ιστορίας. Την ίδια στιγμή, όμως, μια νέα μορφή σύνδεσης γιγαντώνεται.

Το Starlink του Elon Musk κατέγραψε εκρηκτική ανάπτυξη, με την κίνηση δεδομένων μέσω των δορυφόρων του να αυξάνεται κατά 2,3 φορές μέσα σε έναν χρόνο. Με την εκτόξευση του 10.000ού δορυφόρου, η εταιρεία απέδειξε πως το διαδίκτυο δεν περιορίζεται πλέον από καλώδια και επίγειες κεραίες. Η τεχνολογία αυτή φέρνει online απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη, αλλάζοντας τον χάρτη της παγκόσμιας διασυνδεσιμότητας.

Ένας κόσμος σε επιτάχυνση

Η αναφορά της Cloudflare για το 2025 σκιαγραφεί ένα διαδίκτυο που ωριμάζει βίαια. Η κίνηση αυξάνεται, αλλά αλλάζει ποιότητα. Οι άνθρωποι μοιράζονται το εύρος ζώνης με τις μηχανές, οι παραδοσιακοί παίκτες κρατούν τα κλειδιά της υποδομής, αλλά νέοι «αντάρτες» (όπως η OpenAI και το Starlink) επανακαθορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.

Καθώς οδεύουμε προς το 2026, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά ποιος (ή τι) παράγει το περιεχόμενο που καταναλώνουμε και ποιος ελέγχει τους δρόμους από τους οποίους αυτό φτάνει στις οθόνες μας.