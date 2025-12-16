Η Google παύει να σαρώνει το Dark Web για χάρη μας

Η ψηφιακή ασφάλεια είναι ένας διαρκής αγώνας δρόμου, αλλά φαίνεται πως η Google αποφάσισε να εγκαταλείψει ένα από τα «οχήματά» της σε αυτή την κούρσα. Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε αθόρυβα αλλά οριστικά την κατάργηση του «Dark Web Report» (Αναφορά Σκοτεινού Ιστού), μιας υπηρεσίας που υποσχόταν να ενημερώνει τους χρήστες αν τα προσωπικά τους δεδομένα κυκλοφορούσαν στα κακόβουλα σοκάκια του διαδικτύου. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία για όσους παρακολουθούν τη στρατηγική της εταιρείας, αλλά σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα για εκατομμύρια χρήστες που βασίζονταν σε αυτό το δωρεάν εργαλείο για την ψηφιακή τους προστασία.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου

Η Google έθεσε ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση της υπηρεσίας, δίνοντας στους χρήστες ένα περιθώριο προσαρμογής που ξεπερνά τον ένα χρόνο. Συγκεκριμένα, η λειτουργία σάρωσης για νέες παραβιάσεις θα σταματήσει να υφίσταται στις 15 Ιανουαρίου 2026. Αυτό σημαίνει πως, από εκείνη την ημερομηνία και έπειτα, το εργαλείο θα είναι ουσιαστικά «τυφλό» απέναντι σε νέες απειλές.

Το οριστικό τέλος, ωστόσο, θα έρθει λίγο αργότερα. Στις 16 Φεβρουαρίου 2026, η υπηρεσία θα «κατεβάσει ρολά» πλήρως. Την ημέρα εκείνη, όχι μόνο θα πάψει να είναι προσβάσιμη η διεπαφή του εργαλείου, αλλά η Google θα προχωρήσει και στην οριστική διαγραφή όλων των δεδομένων παρακολούθησης που είχαν συλλεχθεί για κάθε λογαριασμό. Όσοι χρήστες επιθυμούν να κρατήσουν αρχείο των αναφορών τους, καλούνται να το πράξουν πριν από αυτή την καταληκτική ημερομηνία, διαφορετικά οι πληροφορίες θα χαθούν ανεπιστρεπτί.

Γιατί η Google τραβάει την πρίζα;

Η επίσημη αιτιολόγηση της εταιρείας παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αποκαλύπτει πολλά για το πώς αντιλαμβάνεται πλέον η Google την εμπειρία χρήστη στην ασφάλεια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βασικό πρόβλημα του Dark Web Report δεν ήταν η τεχνική του επάρκεια, αλλά η χρησιμότητά του. Η εταιρεία παραδέχτηκε ότι, παρόλο που το εργαλείο παρείχε πληροφορίες για διαρροές, συχνά αποτύγχαινε να δώσει στους χρήστες «σαφή και υλοποιήσιμα επόμενα βήματα».

Με απλά λόγια, το να μαθαίνει κανείς ότι το email του βρέθηκε σε μια λίστα χάκερ είναι τρομακτικό, αλλά αν η πλατφόρμα δεν του λέει πώς ακριβώς να αντιδράσει αποτελεσματικά πέρα από τα προφανή, η πληροφορία καθίσταται άχρηστη και αγχωτική. Η Google φαίνεται να αναγνωρίζει πως η παθητική ενημέρωση χωρίς ενεργητική καθοδήγηση είναι μια ξεπερασμένη προσέγγιση. Πλέον, ο στόχος μετατοπίζεται σε λύσεις που είναι πιο «actionable», δηλαδή εργαλεία που οδηγούν τον χρήστη από το χέρι στη λύση του προβλήματος, όπως ο έλεγχος κωδικών πρόσβασης (Password Checkup) και η υιοθέτηση των Passkeys.

Μια σύντομη και ταραχώδης διαδρομή

Η ιστορία του Dark Web Report είναι χαρακτηριστική της συχνά αλλοπρόσαλλης στρατηγικής της Google στα προϊόντα της. Αρχικά, η υπηρεσία λανσαρίστηκε ως ένα premium χαρακτηριστικό, αποκλειστικά για τους συνδρομητές του Google One. Αποτελούσε ένα από τα «τυράκια» για να προσελκύσει κόσμο στην πληρωμένη υπηρεσία αποθήκευσης.

Ωστόσο, μόλις τον Ιούλιο του 2024, σε μια κίνηση που τότε είχε χαιρετιστεί ως νίκη για την ιδιωτικότητα, η Google αποφάσισε να διαθέσει το εργαλείο δωρεάν σε όλους τους κατόχους λογαριασμών Google. Τότε, η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια ενίσχυσης του οικοσυστήματος ασφαλείας της. Σήμερα, λιγότερο από δύο χρόνια μετά, η απόφαση για κατάργηση δείχνει πως ίσως η δωρεάν διάθεση ήταν το τελευταίο στάδιο πριν την απόσυρση, μια προσπάθεια να δοκιμαστεί η απήχηση του προϊόντος σε ευρεία κλίμακα, η οποία προφανώς δεν έφε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Τι σημαίνει αυτό για την ψηφιακή μας ασφάλεια;

Η κατάργηση του εργαλείου προσθέτει άλλη μια εγγραφή στο διαβόητο «Google Graveyard», το νεκροταφείο των εφαρμογών που η εταιρεία αποφασίζει να σκοτώσει. Για τον μέσο χρήστη, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα κενό. Το Dark Web Report ήταν εύκολα προσβάσιμο μέσα από την εφαρμογή της Google και παρείχε μια γρήγορη εικόνα της ψηφιακής μας έκθεσης.

Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να επικρατήσει πανικός. Η πραγματικότητα είναι πως τα δεδομένα των περισσότερων χρηστών βρίσκονται ήδη κάπου στο σκοτεινό διαδίκτυο, απόρροια των αμέτρητων παραβιάσεων που συμβαίνουν ετησίως. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον αν θα διαρρεύσουν τα στοιχεία μας, αλλά πώς προστατεύουμε τους λογαριασμούς μας όταν αυτό συμβεί.

Η Google προτρέπει τους χρήστες να στραφούν σε άλλα, πιο ολοκληρωμένα εργαλεία της, όπως το «Results about you» (Αποτελέσματα για εσάς), το οποίο εστιάζει στην αφαίρεση προσωπικών στοιχείων (όπως διευθύνσεις και τηλέφωνα) από τα αποτελέσματα αναζήτησης, καθώς και στο Password Manager. Η φιλοσοφία αλλάζει: λιγότερη παρατήρηση του χάους, περισσότερη οχύρωση των τειχών.

Η επόμενη μέρα

Για όσους έχουν ενεργοποιήσει το προφίλ παρακολούθησης, δεν απαιτείται κάποια άμεση ενέργεια, καθώς η διαγραφή θα γίνει αυτόματα τον Φεβρουάριο του 2026. Ωστόσο, για τους πιο ανήσυχους, υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης διαγραφής του προφίλ μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού Google ανά πάσα στιγμή.