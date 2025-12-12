Το Google Translate φέρνει απευθείας μετάφραση στα ακουστικά σε 70 γλώσσες

Η Google προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της επικοινωνίας, ανακοινώνοντας σήμερα μια ριζική αναβάθμιση για την υπηρεσία Google Translate. Πλέον, η δημοφιλής εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να ακούν μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στα ακουστικά τους, καταργώντας στην πράξη τα γλωσσικά σύνορα με τρόπο που θυμίζει ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Η νέα αυτή δυνατότητα, η οποία τροφοδοτείται από το ισχυρό μοντέλο AI της εταιρείας, το Gemini, υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύουμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε με ανθρώπους από άλλες κουλτούρες.

Ο ρόλος του Gemini: Πέρα από τις λέξεις

Το «κλειδί» της αναβάθμισης δεν είναι απλώς η ταχύτητα, αλλά η ποιότητα και η φυσικότητα της μετάφρασης. Χάρη στις προηγμένες δυνατότητες του Gemini (και συγκεκριμένα της τεχνολογίας speech-to-speech), το σύστημα δεν μεταφράζει απλώς το κείμενο ρομποτικά. Αντιθέτως, είναι σχεδιασμένο να διατηρεί τον τόνο, την έμφαση και τον ρυθμό της ομιλίας του αρχικού ομιλητή.

Αυτό σημαίνει ότι αν συνομιλείτε με κάποιον που μιλάει με ενθουσιασμό ή ανησυχία, η φωνή που θα ακούτε στα ακουστικά σας θα μεταφέρει αυτό το συναίσθημα, κάνοντας τη συζήτηση να μοιάζει πολύ πιο φυσική και λιγότερο «μηχανική». Η Google υποστηρίζει ότι αυτή η προσέγγιση διευκολύνει δραματικά την παρακολούθηση της ροής του διαλόγου, καθώς ο χρήστης δεν χάνει τα μη λεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας.

Επιπλέον, το Gemini λύνει ένα από τα αιώνια προβλήματα των ψηφιακών μεταφραστών: τους ιδιωματισμούς και την αργκό. Το σύστημα μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται τα συμφραζόμενα και να αποδίδει το νόημα φράσεων που δεν μεταφράζονται κυριολεκτικά, προσφέροντας μια απόδοση που βγάζει νόημα στη γλώσσα-στόχο αντί για μια ακαταλαβίστικη κατά λέξη μετάφραση.

Πώς λειτουργεί και τι εξοπλισμό χρειάζεστε

Σε αντίθεση με παλαιότερες απόπειρες που απαιτούσαν συγκεκριμένο hardware (όπως τα Pixel Buds), η νέα λειτουργία του Google Translate είναι «δημοκρατική»: λειτουργεί με οποιοδήποτε ζευγάρι ακουστικών, είτε είναι ενσύρματα είτε Bluetooth.

Η διαδικασία είναι απλή:

Συνδέετε τα ακουστικά σας στο smartphone. Ανοίγετε την εφαρμογή Google Translate. Επιλέγετε τη λειτουργία "Live Translate". Στρέφετε το μικρόφωνο του κινητού προς τον ομιλητή.

Το αποτέλεσμα είναι να ακούτε τη φωνή του συνομιλητή σας μεταφρασμένη στη γλώσσα σας, σχεδόν ακαριαία. Η λειτουργία αυτή φαντάζει ιδανική όχι μόνο για τουρίστες που ρωτούν οδηγίες, αλλά και για την παρακολούθηση διαλέξεων, συνεδρίων ή ακόμα και ξενόγλωσσων ταινιών και εκπομπών χωρίς υπότιτλους.

Διαθεσιμότητα και Γλώσσες

Η νέα λειτουργία ξεκινά να διατίθεται από σήμερα (12 Δεκεμβρίου 2025) σε μορφή beta για χρήστες Android. Οι κάτοχοι iPhone θα χρειαστεί να κάνουν λίγη υπομονή, καθώς η υποστήριξη για iOS αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο επόμενο έτος.

Γεωγραφικά, το λανσάρισμα ξεκινά από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και την Ινδία, με την επέκταση σε περισσότερες χώρες να ακολουθεί σύντομα. Όσον αφορά την υποστήριξη γλωσσών, η δυνατότητα ακρόασης σε πραγματικό χρόνο καλύπτει ήδη περισσότερες από 70 γλώσσες, καθιστώντας την ένα πραγματικά παγκόσμιο εργαλείο.

Παράλληλα με την ακουστική μετάφραση, η Google αναβάθμισε και την κλασική μετάφραση κειμένου (για περίπου 20 ζεύγη γλωσσών αρχικά, συμπεριλαμβανομένων των Ισπανικών, Αραβικών, Κινεζικών και Γερμανικών), ενσωματώνοντας και εκεί την ευφυΐα του Gemini για καλύτερη κατανόηση των τοπικών εκφράσεων.