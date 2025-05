A Complete Unknown: Διαθέσιμη στο Disney+ η ταινία για τον Bob Dylan

Σε σκηνοθεσία του υποψήφιου για Όσκαρ, James Mangold, η ταινία, A Complete Unknown, προσφέρει μια οικεία ματιά στα μεταμορφωτικά χρόνια του Bob Dylan, τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ο υποψήφιος για Όσκαρ, Timothée Chalamet, μέσα από μια σαγηνευτική ερμηνεία, αποτυπώνει την εξέλιξη του Dylan, από ανερχόμενο καλλιτέχνη της folk σκηνής, σε πολιτιστικό σύμβολο.

Η ταινία εμβαθύνει στις σχέσεις του Dylan με σημαντικές προσωπικότητες της εποχής, όπως οι Woody Guthrie (Scoot McNairy), Joan Baez (Monica Barbaro) και Pete Seeger (Edward Norton), οι οποίοι επηρέασαν καθοριστικά τον πρώιμο ήχο του Dylan και οι αντιδράσεις τους στο πρώτο σετ με ηλεκτρικό ήχο του Dylan στο Newport, γέννησαν ένα θρύλο. Η ταινία της Searchlight Pictures, A Complete Unknown, είναι τώρα διαθέσιμη, αποκλειστικά στο Disney+.

Η ταινία, «A Complete Unknown», της Searchlight Pictures έχει χαρακτηριστεί Certified Fresh και Certified Hot στο Rotten Tomatoes. Οι κριτικοί έχουν αποθεώσει την ερμηνεία του Chalamet, με το The Hollywood Reporter να σημειώνει: «Ο Timothée Chalamet δίνει μια εκρηκτική, μεταμορφωτική ερμηνεία».

Νέα Υόρκη, 1961. Μέσα σε ένα σκηνικό γεμάτο ζωντανή μουσική και πολιτιστικές αναταραχές, ένας αινιγματικός 19χρονος από τη Μινεσότα, φτάνει στη Νέα Υόρκη με την κιθάρα του και το επαναστατικό του ταλέντο, προορισμένος να αλλάξει την πορεία της αμερικανικής μουσικής. Στην περίοδο της ξέφρενης ανόδου του, δημιουργεί στενές σχέσεις με θρυλικές μορφές της μουσικής σκηνής του Greenwich Village, που οδηγούν σε μια ριζοσπαστική και αμφιλεγόμενη ζωντανή εμφάνιση που θα αντηχήσει σε όλο τον κόσμο.

Ο Timothée Chalamet πρωταγωνιστεί και ερμηνεύει ως Bob Dylan στο «A Complete Unknown» του James Mangold, την ηλεκτρισμένη αληθινή ιστορία πίσω από την άνοδο ενός από τους πιο εμβληματικούς τραγουδιστές και συνθέτες όλων των εποχών. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Edward Norton ως Pete Seeger, Elle Fanning ως Sylvie Russo, Monica Barbaro ως Joan Baez, Boyd Holbrook ως Johnny Cash και Scoot McNairy ως Woody Guthrie.

Το σενάριο της ταινίας είναι των James Mangold και Jay Cocks. Η ταινία είναι μια παραγωγή των Fred Berger p.g.a., James Mangold p.g.a., Alex Heineman p.g.a., Bob Bookman, Peter Jaysen, Alan Gasmer, Jeff Rosen και Timothée Chalamet. Η ταινία της Searchlight Pictures «A Complete Unknown», είναι τώρα διαθέσιμο, αποκλειστικά στο Disney+.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή.