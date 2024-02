Προτού ο κόσμος του A Quiet Place βυθιστεί στην ησυχία, ήταν όπως το περιμέναμε αρκετά πιο θορυβώδης. Το πρώτο trailer για το A Quiet Place: Day One που θα προβληθεί τον προσεχή Ιούνιο, δείχνει ότι υπήρχε μεγάλη ένταση την πρώτη μέρα, όταν ένα είδος εξωγήινων που βασίζονται στον ηχοεντοπισμό έπεσαν στη Γη. Η ταινία prequel με τίτλο A Quiet Place: Day One θα μας δώσει το πρώτο ολοκληρωμένο trailer στο επερχόμενο Super Bowl LVIII.

Σε σκηνοθεσία του Michael Sarnoski, το A Quiet Place: Day One θυμίζει War of the Worlds και Cloverfield. Η ταινία τρόμου είναι ένα prequel των επιτυχημένων ταινιών του John Krasinski για μια εξωγήινη εισβολή από τυφλούς εξωγήινους που κυνηγούν μέσω της πολύ ευαίσθητης ακοής τους. Το trailer μας δίνει μια πρώτη εικόνα της ιστορίας, καθώς παρουσιάζει τους χαρακτήρες που υποδύονται η βραβευμένη με Όσκαρ Lupita Nyong'o και ο ηθοποιός του Stranger Things, Joseph Quinn.

Το trailer ξεκινά με μια αναδρομή στην πρώτη ημέρα της εισβολής, καθώς κάτι πέφτει στη μέση της Νέας Υόρκης. Φαίνεται ότι το prequel θα ρίξει φως στο πώς τα πράγματα έγιναν τόσο άσχημα όσο έγιναν μέχρι την εποχή των μετέπειτα ταινιών. Όπως αναφέρει το σλόγκαν, θα "ανακαλύψουμε γιατί ο κόσμος μας έγινε ήσυχος". Επίσης, θα πάρουμε μια γεύση από μερικά από τα πλάσματα όταν προσγειώνονται για πρώτη φορά στον πλανήτη Γη.

Άλλα μέλη του καστ της νέας ταινίας είναι ο Alex Wolff από το Hereditary, ο Denis O'Hare από το True Blood και ο Djimon Hounsou, ο οποίος εμφανίστηκε επίσης στο A Quiet Place: Part 2.

Το prequel δεν είναι η μόνη ταινία που έχει προγραμματιστεί για το franchise αυτή τη στιγμή, με το A Quiet Place: Part 3 να βρίσκεται επίσης στα σκαριά με στόχο να κυκλοφορήσει το 2025.

Το A Quiet Place: Day 1 θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 28 Ιουνίου 2024.