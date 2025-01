A Working Man: Δείτε το trailer για τη νέα ταινία του Jason Statham

Ο Jason Statham θυμίζει τον Liam Neeson από το Taken στην προσπάθεια του να βρει ένα αγνοούμενο κορίτσι στο trailer της ταινίας A Working Man.



Μετά το θάνατο της γυναίκας του, ο Levon Cade (Statham) εγκαταλείπει τους Royal Marines για να νοικοκυρευτεί, επιλέγοντας να ζήσει μια ειρηνική ζωή δουλεύοντας στις οικοδομές. Μετά την απαγωγή της κόρης του αφεντικού του, της Jenny (Arianna Rivas), ο Levon ξεκινά μια αποστολή για να την βρει και να εκδικηθεί τους απαγωγείς. Ο Levon διεισδύει στον εγκληματικό υπόκοσμο της πόλης και ανακαλύπτει ότι η απαγωγή αποτελεί μέρος ενός δικτύου εμπορίας ανθρώπων στο οποίο εμπλέκονται συμμορίες, η μαφία και διεφθαρμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.



Το καστ του A Working Man περιλαμβάνει τους David Harbour, Michael Peña, Jason Flemyng, Merab Ninidze, Maximilian Osinski, Cokey Falkow, Noemi Gonzalez, Arianna Rivas, Emmett J. Scanlan και Eve Mauro.



Ο David Ayer σκηνοθέτησε το A Working Man από σενάριο που έγραψε μαζί με τον Sylvester Stallone, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Chuck Dixon «Levon's Trade» του 2014. Ο Ayer και ο Statham συνεργάστηκαν για την ταινία The Beekeeper του 2024, μια άλλη ταινία δράσης που περιλαμβάνει έναν δολοφόνο που αναζητά εκδίκηση. Το The Beekeeper κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2024 και σημείωσε αξιοσέβαστες επιδόσεις, συγκεντρώνοντας 153 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έναντι προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων δολαρίων.



Το A Working Man θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Μαρτίου 2025.