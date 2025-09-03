Acer Predator Helios 18P AI: Υβριδικό laptop για gaming, εργασία και ψυχαγωγία

Η Acer ανακοίνωσε την ανανεωμένη σειρά Predator με νέους ισχυρούς υπολογιστές που διαθέτουν Windows 11, καθώς και ένα πληκτρολόγιο, σχεδιασμένο για να αναβαθμίσει την παραγωγικότητα, τη δημιουργία περιεχομένου και το gaming. Το νέο laptop Predator Helios 18P AI ξεχωρίζει, καθώς καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών που αναζητούν έναν ισχυρό επαγγελματικό σύμμαχο και ταυτόχρονα ικανοποιεί απόλυτα όλους όσους το θέλουν για οικιακή χρήση. Παράλληλα ανακοινώθηκαν τα desktops Predator Orion 7000 και Predator Orion 5000 και το gaming πληκτρολόγιο Predator Aethon 550 TKL.

Predator Helios 18P AI: Νέα εποχή υβριδικής ισχύος

Το νέο Predator Helios 18P AI έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες που χρειάζονται υψηλές επιδόσεις και φορητότητα. Αν και πολλοί χρήστες επιλέγουν gaming laptops για την ισχυρή κάρτα γραφικών και τον επεξεργαστή τους, το Helios 18P AI πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας δυνατότητες AI computing, inferencing και παραγωγικότητας σε επίπεδο desktop. Είναι ιδανικό για AI developers, δημιουργούς περιεχομένου αλλά και gamers που αναζητούν μια συσκευή που να τα συνδυάζει όλα.

Το σύστημα μπορεί να ενσωματώσει έως και επεξεργαστή Intel® Core™ Ultra 9 285HX με Intel® vPro®, εξασφαλίζοντας προστασία σε επίπεδο hardware και σταθερότητα επαγγελματικού επιπέδου. Υποστηρίζει έως και 192 GB μνήμης ECC, η οποία ανιχνεύει και διορθώνει ενεργά τους συνήθεις τύπους αλλοίωσης δεδομένων, χαρακτηριστικό που καθιστά το laptop ιδανική επιλογή για επαγγέλματα, όπου η προστασία των δεδομένων είναι κρίσιμη, καθώς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο κατάρρευσης του συστήματος ή της σιωπηρής αλλοίωσης.

Η κορυφαία κάρτα γραφικών NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop με DLSS 4, έρχεται να συμπληρώσει την επεξεργαστική ισχύ του συστήματος. Με αυτά τα εξαρτήματα υψηλής απόδοσης συνεργάζονται και άλλα κορυφαία χαρακτηριστικά, όπως ο SSD PCIe Gen 5 - 6 TB, οι θύρες Thunderbolt 5 Type-C, καθώς και η δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο μέσω Killer™ Ethernet E5000B και Wi-Fi 7.

Όλη η ισχύς του laptop ζωντανεύει μέσα από μεγάλη οθόνη 18 ιντσών, αναλογίας 16:10. Έτσι, το Predator Helios 18P AI γίνεται ιδανικό για δημιουργικές εργασίες όπως image generation, επεξεργασία βίντεο και 3D rendering. Διατίθεται με εντυπωσιακό panel Mini LED, 4K WQUXGA (3840 x 2400), με λειτουργία HDR στα 1000 nits και 100% κάλυψη της χρωματικής γκάμας DCI-P3, εξασφαλίζοντας χρωματική ακρίβεια.

Η αποκλειστική λύση ψύξης της Acer, διατηρεί το laptop δροσερό και αξιόπιστο, καθώς περιλαμβάνει δύο μεταλλικούς ανεμιστήρες AeroBlade 6ης γενιάς (τους πιο λεπτούς στον κόσμο με πάχος μόλις 0,05 mm), σε συνδυασμό με υγρό μεταλλικό θερμικό γράσο και τους ειδικούς σωλήνες θερμότητας.

Predator Orion 7000 Desktop: Μέγιστες επιδόσεις και αποτελεσματική ψύξη για απαιτητικούς gamers

Το νέο desktop Predator Orion 7000 (PO7-667) προσφέρει ανεπανάληπτες επιδόσεις, για gamers, δημιουργούς περιεχομένου και επαγγελματίες. Υποστηρίζει επεξεργαστές έως και Intel® Core™ Ultra 9 285K με ενσωματωμένη NPU για εργασίες AI, που εξασφαλίζει αστραπιαία απόκριση για gaming, streaming και multitasking. Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα υποστήριξης κάρτας γραφικών έως και NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, προσφέρει εντυπωσιακά ray-traced visuals και προηγμένες δυνατότητες AI όπως DLSS 4 με Multi Frame Generation. Επιπλέον, παρέχει πρόσβαση στα NVIDIA NIM Microservices, δηλαδή προηγμένα μοντέλα AI που επιτρέπουν σε developers και λάτρεις της τεχνολογίας να δημιουργούν AI assistants, agents και ροές εργασίας με κορυφαία απόδοση σε NIM-ready systems.

Για να διατηρεί κορυφαία απόδοση κατά τη διάρκεια ακόμα και των πιο απαιτητικών gaming sessions, ο υπολογιστής διαθέτει το σύστημα ψύξης Predator CycloneX 360 και CPU liquid cooler. Αυτή η προηγμένη λύση ψύξης με μοναδική διάταξη ανεμιστήρων και ανοιχτή δομή καναλιών, βελτιώνει την αποδοτικότητα ψύξης του desktop κατά 15% και μειώνει τη θερμοκρασία της μητρικής κατά 9°C. Έτσι, εξασφαλίζεται καλύτερη ροή του αέρα και απαγωγή θερμότητας, ενώ παράλληλα το σύστημα λειτουργεί με μέγιστη απόδοση χωρίς thermal throttling, για σταθερό και ομαλό gameplay.

Με δυνατότητα εγκατάστασης RAM χωρητικότητας έως 128 GB DDR5 7200 MT/s XMP RGB, το multitasking και οι απαιτητικές εφαρμογές εκτελούνται απρόσκοπτα, με εντυπωσιακή αισθητική ARGB. Οι gamers μπορούν να αποθηκεύσουν παιχνίδια, projects και media με SSD έως 6TB, για εξαιρετικά γρήγορους χρόνους φόρτωσης. Για επιπλέον χωρητικότητα, διατίθενται και υποδοχές για δύο hard drives 3,5 ιντσών έως 4 TB. Το Killer Ethernet E3100G και το Wi-Fi 7 εξασφαλίζουν χαμηλό latency για online gaming και ταχύτερες μεταφορές δεδομένων, ενώ το Thunderbolt 4 προσφέρει ευέλικτη συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας με περιφερειακά και εξωτερικές συσκευές.

Predator Orion 5000 Desktop: Σχεδιασμένο για σοβαρό gaming

Το νέο desktop Predator Orion 5000 (PO5-667) συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία με κορυφαία αρχιτεκτονική. Υποστηρίζει επεξεργαστές έως Intel® Core Ultra 7 265F, ο οποίος προσφέρει αστραπιαία FPS, ομαλό multitasking και άμεση ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να δίνει πραγματικό πλεονέκτημα σε κάθε gamer. Επιπλέον, η κάρτα γραφικών NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 προσφέρει εντυπωσιακά γραφικά με απίστευτη ταχύτητα.

Το Orion 5000 υποστηρίζει RAM έως 128 GB DDR5 7200 MT/s XMP RGB για άμεση απόκριση και προσφέρει ευέλικτες επιλογές αποθήκευσης. Περιλαμβάνει επιλογές SSD που φτάνουν τα 2 TB, για γρήγορους χρόνους φόρτωσης και έως 4 TB αποθήκευσης με συμβατικούς HDD, μέσω δύο SATA drives 3,5 ιντσών. Ο ανεμιστήρας Predator CycloneX 360 κρατά τις θερμοκρασίες σταθερές, ενώ το Killer™ E3100G 2.5 Ethernet και το Wi-Fi 7 εξασφαλίζουν ομαλό gaming και πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων.

Και τα δύο Predator Orion desktops έρχονται με γυάλινο πύργο με tempered glass που πληροί τα πρότυπα EMI και διαθέτει προσαρμόσιμο ARGB φωτισμό, εξασφαλίζοντας εντυπωσιακή εμφάνιση. Επιπλέον, το 65% του συνολικού πλαστικού των σασί τους (45L) είναι ήδη ανακυκλωμένο, συμβάλλοντας σε πιο οικολογικό σχεδιασμό. Το σύστημα διαθέτει επίσης το Acer Intelligence Space, ένα έξυπνο κέντρο εφαρμογών AI που βοηθά στη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα.

Πληκτρολόγιο Predator Aethon 550 TKL: Η ακρίβεια συναντά την εξατομίκευση

Το πληκτρολόγιο Predator Aethon 550 TKL είναι κατασκευασμένο για gamers που αναζητούν ακρίβεια, ευελιξία και στυλ, καθώς αναβαθμίζει κάθε setup. Η tri-mode τεχνολογία του με επιλογές σύνδεσης με καλώδιο, Bluetooth και συνδεσιμότητα 2,4 GHz, επιτρέπει εύκολη εναλλαγή συσκευών, ενώ η μπαταρία του προσφέρει έως και 150 ώρες αυτονομίας. Τα hot-swappable switches (σε μπλε και κόκκινη έκδοση) και τα εναλλάξιμα WASD keycaps επιτρέπουν εξατομίκευση ανάλογα με το προσωπικό στυλ του κάθε παίκτη. Η διάταξη 80% tenkeyless (TKL) εξοικονομεί χώρο στο γραφείο χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουργικότητα, ενώ ο φωτισμός RGB ανά πλήκτρο προσφέρει καθηλωτικό, ρυθμιζόμενο φωτισμό σε κάθε μάχη. Είναι επίσης συμβατό με το Windows Dynamic Lighting για εξατομίκευση και σε άλλες συσκευές.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Το Predator Helios 18P AI (PH18P-73) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη με τιμή από 4.499 ευρώ.

Το Predator Orion 7000 (PO7-667) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τιμή από 3.999 ευρώ.

Το Predator Orion 5000 (PO5-667) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τιμή από 2.999 ευρώ.

Το Predator Aethon 550 TKL (PKR400) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη με τιμή από 129 ευρώ.

Οι ακριβείς προδιαγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.