Η Acer ανανεώνει τη σειρά Nitro: Νέοι ισχυροί υπολογιστές για gamers

Η Acer παρουσίασε την ανανεωμένη σειρά Nitro, που περιλαμβάνει νέα laptops και desktops. Οι συσκευές Nitro συνδυάζουν ισχυρό hardware, έξυπνο λογισμικό και καθηλωτικές εικόνες για να αναβαθμίσουν τις εμπειρίες gaming και δημιουργίας.

Acer Nitro V 16: Κινηματογραφικά γραφικά για gaming και απόδοση ενισχυμένη με AI

Το Acer Nitro V 16 (ANV16-72) είναι κατασκευασμένο για gamers και δημιουργούς που αναζητούν ταχύτητα, ευκρίνεια και ισχύ για multitasking. Εξοπλισμένο με έως και επεξεργαστή Intel® Core™ 9 270H και μια GPU NVIDIA® GeForce RTX 5070™ Laptop, είναι ιδανικό για ομαλό κινηματογραφικό gameplay και streaming. Με την ισχύ της αρχιτεκτονικής NVIDIA Blackwell, οι κάρτες γραφικών GeForce RTX™ 50 Series Laptop αλλάζουν τα δεδομένα για παίκτες και δημιουργούς. Διαθέτοντας πολύ ισχυρές δυνατότητες AI, η σειρά RTX 50 προσφέρει συγκλονιστικές εμπειρίες και απόλυτη πιστότητα γραφικών. Με το NVIDIA DLSS 4, η απόδοση πολλαπλασιάζεται, οι εικόνες δημιουργούνται με ασύλληπτη ταχύτητα και η δημιουργικότητα απελευθερώνεται μέσω του NVIDIA Studio. Επιπλέον, με πρόσβαση στα NVIDIA NIM Microservices – προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης – οι χρήστες και οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργούν AI assistants, agents και workflows με κορυφαία απόδοση σε NIM-ready systems. Το Intel Application Optimization ενισχύει ακόμα περισσότερο την απόδοση, κατανέμοντας έξυπνα τους πόρους των εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο.

Η οθόνη WQXGA (2560x1600) με 100% κάλυψη της χρωματικής γκάμας sRGB και ρυθμό ανανέωσης 180 Hz παράγει ζωντανές εικόνες και ομαλή κίνηση. Το σύστημα ψύξης του Acer Nitro V 16 με διπλό ανεμιστήρα, τετραπλή εισαγωγή και τετραπλή εξαγωγή, διατηρεί το laptop δροσερό ακόμα και υπό πίεση, εξασφαλίζοντας ότι το σύστημα διατηρεί σταθερή απόδοση κατά τη διάρκεια παρατεταμένων gaming sessions και multitasking.

Acer Nitro V 16S: Gaming Laptop για όλους τους gamers

Το Acer Nitro V 16S (ANV16S-71) είναι ένα κομψό laptop, ιδανικό για gaming εν κινήσει. Εξισορροπώντας τις σταθερές επιδόσεις και τη φορητότητα, προσφέρει στους gamers έναν συνδυασμό σύγχρονης τεχνολογίας σε λογική τιμή. Με επεξεργαστή έως και Intel Core 9 270H και GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, υποστηρίζει DLSS 4 και neural rendering για γρήγορο, ευέλικτο gameplay και δημιουργία περιεχομένου.

Η οθόνη WQXGA (2560x1600) με 100% κάλυψη της χρωματικής γκάμας sRGB και ρυθμό ανανέωσης 180 Hz παρουσιάζει ακριβή χρώματα και αποδίδει όλα τα καρέ με εξαιρετική ομαλότητα. Το λεπτό μεταλλικό σασί του είναι λεπτότερο από 19,9 mm και έτσι μπορεί να μεταφέρεται εύκολα για gaming οπουδήποτε. Την ίδια στιγμή, το εντυπωσιακό πληκτρολόγιο RGB 4 ζωνών προσθέτει μια κομψή πινελιά στη μοντέρνα αισθητική του.

Τόσο το Acer Nitro V 16 όσο και το V 16S περιλαμβάνουν το NitroSense, που επιτρέπει την παρακολούθηση της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο και τη δυνατότητα λεπτομερούς ρύθμισης της ταχύτητας του ανεμιστήρα για μέγιστη αποδοτικότητα ψύξης. Το Acer Experience Zone προσφέρει πρόσβαση σε μια σειρά εφαρμογών με Τεχνητή Νοημοσύνη, ενισχύοντας τόσο την παραγωγικότητα όσο και τη δημιουργικότητα για μια απρόσκοπτη και βελτιωμένη εμπειρία χρήσης. Τα laptops Nitro V είναι επίσης εξοπλισμένα με Intel® Killer™ DoubleShot™ Pro για συνδεσιμότητα χωρίς καθυστερήσεις και Thunderbolt™ 4, επιτρέποντας γρήγορη μεταφορά δεδομένων και απρόσκοπτη ροή.

Acer Nitro Desktops: Αμείλικτη ισχύς και ψύξη

Τα νέα gaming desktops Nitro 70 και Nitro 50 της Acer είναι κατασκευασμένα για αφοσιωμένους παίκτες που απαιτούν ανταγωνιστικές επιδόσεις και τεχνολογία που τους βοηθά στο παιχνίδι.

Το Acer Nitro 70 (N70X3D-100) τροφοδοτείται από έναν επεξεργαστή AMD Ryzen™ 9 9950X3D και GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, παρέχοντας 3.352 AI TOPS, και υποστηρίζοντας έως 128 GB DDR5 6000 MT/s RGB RAM και έως 2 TB PCIe Gen 4 SSD αποθήκευσης. Το Acer Nitro 50 (N50-100) προσφέρει παρόμοιες προδιαγραφές, οι οποίες λειτουργούν με επεξεργαστή AMD Ryzen™ 7 8700G, GPU NVIDIA RTX 5080, έως 128 GB DDR5 5200 MT/s RGB RAM και έως 2 TB M.2 PCIe SSD.

Και οι δύο υπολογιστές διαθέτουν το πατενταρισμένο σύστημα ψύξης Acer Nitro CycloneX 360, το οποίο εκμεταλλεύεται την παροχή έως και 15% μεγαλύτερης ροής αέρα. Το Acer Nitro 70 συνοδεύεται επίσης από υδρόψυξη CPU 360 mm για ακόμα πιο σταθερή απόδοση. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν Wi-Fi 7, Acer Intelligence Space για πρόσβαση σε ενσωματωμένα εργαλεία AI και θήκες από σκληρυμένο γυαλί συμβατές με EMI και προσαρμόσιμο φωτισμό ARGB. Επιπλέον, το 65% του συνολικού πλαστικού των σασί τους (45L) είναι ήδη ανακυκλωμένο.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Το Acer Nitro V 16 (ANV16-72) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Νοέμβριο, με τιμή από 1.299 ευρώ.

Το Acer Nitro V 16S (ANV16S-71) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Νοέμβριο, με τιμή από 1.399 ευρώ.

Το Acer Nitro 70 (N70X3D-100) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Δεκέμβριο, με τιμή από 1.999 ευρώ.

Τα χαρακτηριστικά, οι τιμές και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή.