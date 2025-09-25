Adobe Photoshop: Υποστηρίζει πλέον το Nano Banana, το viral AI εργαλείο της Google

Η Adobe ανακοίνωσε ότι το Photoshop ενσωματώνει πλέον το πολυσυζητημένο μοντέλο εικόνας Nano Banana της Google, γνωστό επίσημα ως Gemini 2.5 Flash Image. Πρόκειται για το εργαλείο που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις στα social media και συμβάλλοντας ώστε η εφαρμογή Gemini να εκτοξευθεί στην κορυφή του App Store, εκτοπίζοντας ακόμα και το ChatGPT από την πρωτιά στις λήψεις.

Η Google παρουσίασε το Nano Banana στα τέλη Αυγούστου, όμως η δυναμική του είχε ξεκινήσει ήδη από τη φάση των δοκιμών, όταν εικόνες που δημιουργήθηκαν με αυτό κυκλοφορούσαν ευρέως στο διαδίκτυο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το εργαλείο απέκτησε φήμη πρωτοφανούς ταχύτητας και εντυπωσιακών αποτελεσμάτων, οδηγώντας την εφαρμογή Gemini να γίνει η πιο δημοφιλής στο iPhone.

Τώρα, περίπου ένα μήνα μετά, η Adobe ανακοίνωσε ότι το Photoshop θα υποστηρίζει το Nano Banana μέσα από τη λειτουργία Generative Fill, δίνοντας έτσι στους δημιουργούς ακόμη περισσότερες επιλογές. Μαζί με το Nano Banana, προστίθεται και το FLUX.1 Kontext [pro] της Black Forest Labs. Αυτά τα δύο νέα εργαλεία έρχονται να πλαισιώσουν τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα Firefly Image 3 και Image 1 της ίδιας της Adobe. Η διάθεση ξεκίνησε από την έκδοση beta του Photoshop, διαθέσιμη για όσους κάνουν την τελευταία αναβάθμιση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Adobe αξιοποιεί το Nano Banana. Πριν από λίγο καιρό, το μοντέλο είχε ενσωματωθεί και στο Adobe Express. Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής Adobe Firefly, οι χρήστες έχουν ήδη τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικά generative AI μοντέλα για δημιουργία εικόνας και βίντεο, από τη Google (Nano Banana και Veo 3), την OpenAI (ChatGPT) και άλλες εταιρείες. Η νέα προσθήκη στο Photoshop επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Adobe να λειτουργεί ως «κόμβος» όπου οι δημιουργοί μπορούν να αξιοποιούν τα πιο ισχυρά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανεξάρτητα από τον πάροχο.

Στα παραδείγματα που παρουσίασε η Adobe, φαίνεται η δύναμη του Nano Banana στην πράξη. Σε μία φωτογραφία μοντέλου με μπλε φόντο, το εργαλείο αλλάζει πλήρως το σκηνικό: το φόντο μετατρέπεται, η ενδυμασία διαφοροποιείται, ακόμη και το χτένισμα αλλάζει, δίνοντας την αίσθηση ότι πρόκειται για νέα φωτογράφιση. Σε άλλη περίπτωση, η στάση του σώματος και οι λεπτομέρειες των χεριών τροποποιούνται, ενώ το πρόσωπο παραμένει αναγνωρίσιμο.

Η μεγάλη επιτυχία του Nano Banana έγκειται ακριβώς σε αυτό: στη δυνατότητα να μετασχηματίζει πλήρως μια εικόνα, χωρίς να αλλοιώνει το βασικό υποκείμενο. Ο χρήστης μπορεί να κρατήσει την ταυτότητα του μοντέλου αναλλοίωτη, αλλά να αλλάξει σκηνικό, στάση, ρούχα ή ακόμα και την κατεύθυνση του βλέμματος. Η ισορροπία ανάμεσα στην πιστότητα και τη δημιουργική ελευθερία είναι το στοιχείο που το ξεχώρισε από την αρχή.

Η Adobe εξηγεί ότι το Nano Banana είναι ιδανικό για καλλιτεχνικά στοιχεία, γραφικά εφέ και πιο φαντασμαγορικές επεμβάσεις, ενώ το FLUX.1 Kontext [pro] δίνει έμφαση στη ρεαλιστική απόδοση του περιβάλλοντος, στην προοπτική και στη φυσική αρμονία της εικόνας. Από την άλλη, τα μοντέλα Firefly της ίδιας της Adobe εστιάζουν στην εμπορική αξιοπιστία και στην παραγωγή εικόνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε επαγγελματικά έργα, με έλεγχο σε στοιχεία όπως το στυλ, οι γωνίες λήψης και το zoom. Επιπλέον, προσφέρουν ανάλυση έως και 2K, διευκολύνοντας εργασίες όπως το cropping, την ανασύνθεση εικόνων και την εκτύπωση σε μεγάλα φορμά.

