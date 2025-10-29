Το Adobe Photoshop αλλάζει επίπεδο: Η μεγαλύτερη AI αναβάθμιση είναι γεγονός

Η Adobe ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορία του Photoshop, μετατρέποντας το γνωστό πρόγραμμα σε ένα εργαλείο που μοιάζει περισσότερο με συνομιλητικό συνεργάτη παρά με λογισμικό επεξεργασίας εικόνας. Οι νέες λειτουργίες, που παρουσιάστηκαν στο Adobe Max 2025 στο Los Angeles, δείχνουν ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει απλώς να ακολουθήσει την επανάσταση της παραγωγικής AI, αλλά θέλει να την καθοδηγήσει.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο AI Assistant του Photoshop, ένα σύστημα βασισμένο σε agentic AI που υπόσχεται να απαλλάξει τους χρήστες από βαρετές, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Είτε πρόκειται για μαζική αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών είτε για την εφαρμογή πανομοιότυπων διορθώσεων σε δεκάδες αρχεία, το Photoshop πλέον μπορεί να το κάνει μόνο του.

Πέρα από τις αυτοματοποιημένες ενέργειες, ο νέος βοηθός έχει και «προσωπικότητα». Οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν μαζί του για να κάνουν διορθώσεις, να ζητούν συμβουλές αισθητικής ή ακόμη και να λαμβάνουν προτάσεις για το επόμενο βήμα στην επεξεργασία τους. Με αυτόν τον τρόπο, η Adobe προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανθρώπινη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της μηχανής — μια ισορροπία που πολλοί επαγγελματίες θεωρούν κρίσιμη.

Η λειτουργία Generative Fill, που είχε προκαλέσει αίσθηση όταν λανσαρίστηκε το 2023, αποκτά τώρα ακόμη μεγαλύτερη ισχύ. Οι χρήστες δεν περιορίζονται πλέον στα μοντέλα του Firefly, αλλά μπορούν να επιλέγουν και από άλλα AI συστήματα, όπως το Google Gemini 2.5 Flash και το FLUX.1 Kontext των Black Forest Labs. Αυτό σημαίνει περισσότερες επιλογές, διαφορετικά στυλ απόδοσης και ευρύτερη γκάμα αποτελεσμάτων, όλα μέσα από απλές προτάσεις κειμένου (prompts).

Η κίνηση αυτή δείχνει πως η Adobe αναγνωρίζει ότι το μέλλον της δημιουργικότητας δεν είναι μονοδιάστατο. Αντί να επιβάλλει το δικό της οικοσύστημα, ανοίγει τις πόρτες της συνεργασίας με άλλες AI πλατφόρμες — μια στρατηγική που ίσως αποδειχθεί καθοριστική.

Για όσους έχουν παλιές, χαμηλής ανάλυσης φωτογραφίες, το Photoshop εισάγει το Generative Upscale. Χάρη στην τεχνολογία της Topaz Labs, η εφαρμογή μπορεί πλέον να αναβαθμίσει εικόνες σε ανάλυση 4K, διατηρώντας καθαρότητα και λεπτομέρεια που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν εξειδικευμένα προγράμματα. Είναι ένα χαρακτηριστικό που απευθύνεται τόσο σε φωτογράφους όσο και σε δημιουργούς περιεχομένου που θέλουν να αναδείξουν το αρχείο τους χωρίς να το ξανατραβήξουν.

Η νέα λειτουργία Harmonize υπόσχεται να λύσει ένα από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα της φωτογραφικής σύνθεσης: την ασυμφωνία φωτισμού και χρωμάτων μεταξύ διαφορετικών στοιχείων μιας εικόνας. Με ένα κλικ, το AI του Photoshop προσαρμόζει αυτόματα τον φωτισμό, την απόχρωση και την τονικότητα ενός αντικειμένου ώστε να «δέσει» απόλυτα με το φόντο.

Η λειτουργία Object Mask μεταφέρει την ευκολία του Photoshop και στον χώρο του βίντεο. Αντί να χρειάζεται ο χρήστης να κάνει επίπονο manual rotoscoping, το AI αναγνωρίζει και απομονώνει ανθρώπους και αντικείμενα μέσα στα καρέ. Έτσι, η χρωματική διόρθωση, η προσθήκη εφέ ή το θόλωμα φόντου γίνονται υπόθεση λίγων κλικ — μια δυνατότητα που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στη μεταπαραγωγή βίντεο.

Η επιλογή των καλύτερων λήψεων από μια φωτογράφιση μπορεί να είναι εξαντλητική. Το νέο Assisted Culling αναλαμβάνει να βρει αυτόματα τις πιο καθαρές, καλοφωτισμένες και εστιασμένες φωτογραφίες, επιτρέποντας ταυτόχρονα φιλτράρισμα ανά γωνία ή επίπεδο ευκρίνειας. Έτσι, οι επαγγελματίες μπορούν να επικεντρωθούν στην καλλιτεχνική επιλογή, όχι στην ατελείωτη ταξινόμηση.

Οι περισσότερες από τις νέες AI λειτουργίες του Photoshop είναι ήδη διαθέσιμες σε δημόσια beta, ενώ το AI Assistant βρίσκεται προς το παρόν σε ιδιωτική δοκιμαστική φάση μέσω της διαδικτυακής έκδοσης του Photoshop.

[source]