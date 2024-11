After Inc: Revival, το sequel του Plague Inc που απογειώθηκε στην πανδημία COVID-19

Το Plague Inc συνεχίζει να αναπτύσσεται από την κυκλοφορία του το 2012, με το παιχνίδι στρατηγικής να φτάνει στο απόγειο της δημοτικότητάς του κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Αν και το βασικό παιχνίδι περιλαμβάνει την εξέλιξη ενός παθογόνου παράγοντα για να μολύνει το ανθρώπινο γένος σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα DLC με την ονομασία Plague Inc. The Cure κυκλοφόρησε αργότερα από την Ndemic Creations, την εταιρεία ανάπτυξης, με σκοπό να προσομοιώσει τους παίκτες να μάχονται ενάντια σε μια πανδημία. Το Plague Inc έχει φτάσει μέχρι στιγμής τα 190 εκατομμύρια παίκτες. Τώρα, ήρθε η ώρα για τη συνέχεια της ιστορίας επιβίωσης.

Η Ndemic Creations κυκλοφόρησε το After Inc: Revival για φορητές συσκευές, ενώ η κυκλοφορία για PC θα γίνει το επόμενο έτος. Το παιχνίδι βάζει τους παίκτες να ξαναχτίσουν τον πολιτισμό μετά από μια αποκάλυψη ζόμπι που έχει σχεδόν αφανίσει τον πληθυσμό και τις υποδομές του πλανήτη. Το είδος του περιγράφεται από τον δημιουργό ως «mini 4X».

Το παιχνίδι διαδραματίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κόσμος που ανακάμπτει αποτελείται από ερείπια προς εξερεύνηση για πόρους, εδάφη προς επέκταση για περισσότερη στέγαση, γεωργία και άλλες εργασίες, πολλαπλούς ηγέτες, ακόμα και μολύνσεις ζόμπι προς άμυνα και εξόντωση, ενώ παράλληλα πρέπει να διατηρείται το ηθικό της κοινωνίας σε υψηλά επίπεδα. Κατά την ανοικοδόμηση του κόσμου, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες δύσκολες επιλογές, όπως «είναι τα παιδιά μια απλησίαστη πολυτέλεια; Τα σκυλιά είναι κατοικίδια ή πηγή τροφής; Δημοκρατία ή αυταρχισμός;»

Το After Inc: Revival είναι διαθέσιμο ήδη για συσκευές Android και iOS με τιμή €1.99 και η εταιρεία υπόσχεται ότι δεν υπάρχουν μικροσυναλλαγές για πόρους ή αγορά ενέργειας.

After Inc: Revival - [Google Play Store Link]

After Inc: Revival - [App Store Link]