AIDOL: Το ανθρωποειδές ρομπότ της Ρωσίας παρουσιάστηκε με... πτώση [Video]

Η Ρωσία παρουσίασε αυτή την εβδομάδα στη Μόσχα το AIDOL, το πρώτο εγχώριας παραγωγής ανθρωποειδές ρομπότ που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη. Η στιγμή θα μπορούσε να είναι ιστορική, αν δεν είχε μετατραπεί σε viral φιάσκο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το AIDOL έκανε την παρθενική του εμφάνιση υπό τους ήχους του θρυλικού Rocky theme, έτοιμο να κατακτήσει τη σκηνή και το κοινό. Αντ’ αυτού, κατέρρευσε — κυριολεκτικά. Από την πρώτη στιγμή, το ρομπότ δεν έδειχνε να στέκεται ιδιαίτερα στα «πόδια» του. Κάθε βήμα έμοιαζε ασταθές, σαν να είχε χάσει την ισορροπία του προτού καν ξεκινήσει. Έπειτα από μια διστακτική προσπάθεια να χαιρετήσει το κοινό, τα πόδια του λύγισαν και το AIDOL σωριάστηκε στο πάτωμα, βάζοντας άδοξο τέλος στο ντεμπούτο του.

Η σκηνή που ακολούθησε ήταν σχεδόν κωμική: οι βοηθοί έτρεξαν πανικόβλητοι προσπαθώντας να καλύψουν το ρομπότ με ένα σεντόνι, ίσως για να «σώσουν» την αξιοπρέπειά του. Μάταια όμως, το σεντόνι μπλέχτηκε και τελικά δεν κάλυψε απολύτως τίποτα. Το κοινό παρακολούθησε αμήχανο το AIDOL να σύρεται εκτός σκηνής, πιθανότατα προς το εργαστήριο για επανεκκίνηση ή, όπως σχολίασαν καυστικά κάποιοι, προς τον πλησιέστερο κάδο ανακύκλωσης.

Παρά το στραπάτσο, η εταιρεία πίσω από το project, που φέρει το ίδιο όνομα με το ρομπότ, προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία και την αισιοδοξία της. Ο CEO της AIDOL, Vladimir Vitukhin, μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα λάθος που θα μετατραπεί σε εμπειρία», επιμένοντας ότι το ρομπότ βρίσκεται ακόμη στο στάδιο μάθησης.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, το AIDOL είναι εξοπλισμένο με προηγμένες δυνατότητες διαλόγου, αναγνώρισης συναισθημάτων και εκφραστικότητας προσώπου. Διαθέτει 19 ειδικούς κινητήρες που επιτρέπουν τουλάχιστον 12 βασικά συναισθήματα και εκατοντάδες μικροεκφράσεις. Το γεγονός ότι η ομάδα φαίνεται να έχει δώσει έμφαση στο πρόσωπο αντί για τα πόδια του ρομπότ, σχολιάστηκε εκτενώς στα κοινωνικά δίκτυα, όπου το AIDOL έγινε αντικείμενο αμέτρητων memes και χιουμοριστικών σχολίων.

Τεχνικά, το ρομπότ μπορεί να λειτουργεί πλήρως offline, με επεξεργασία φωνής απευθείας στη συσκευή, χωρίς ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η αυτονομία του φτάνει τις έξι ώρες χάρη σε μια μπαταρία 48 volt, ενώ υπό καλές συνθήκες μπορεί να περπατά με ταχύτητα έως 6 χιλιόμετρα την ώρα. Η φιλοδοξία της εταιρείας είναι μεγάλη: το AIDOL προορίζεται για ρόλους σε βιομηχανική παραγωγή, logistics, τράπεζες, αεροδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους.

Η πραγματικότητα είναι πως ο ανταγωνισμός στον χώρο των ανθρωποειδών ρομπότ έχει ήδη προχωρήσει πολύ πιο μακριά. Εταιρείες όπως η Figure, η Xpeng, η Unitree και φυσικά η Boston Dynamics έχουν ήδη δείξει θεαματικές επιδόσεις, τόσο σε σταθερότητα όσο και σε κινητικότητα. Τα ρομπότ τους όχι μόνο περπατούν, αλλά τρέχουν, πηδούν και εκτελούν εργασίες με απίστευτη ακρίβεια. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η ρωσική προσπάθεια μοιάζει περισσότερο με πείραμα πρώτης γενιάς παρά με εμπορικό προϊόν.

Ωστόσο, το ατυχές περιστατικό ίσως να μην είναι τελικά καταστροφή. Οι πρώτες αποτυχίες αποτελούν συχνά απαραίτητο βήμα στην εξέλιξη της ρομποτικής. Αν η ομάδα του AIDOL μπορέσει να αξιοποιήσει το feedback και να διορθώσει τα τεχνικά προβλήματα, ενδεχομένως η επόμενη έκδοση να σταθεί πραγματικά στα πόδια της, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

