Alien: Isolation 2: Το πρώτο teaser του πολυαναμενόμενου sequel!

Η 26η Απριλίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως η Alien Day, λόγω της άμεσης αναφοράς στον πλανήτη LV-426. Η Creative Assembly σε συνεργασία με τη Sega επέλεξαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να δώσουν στους λάτρεις του sci-fi τρόμου το πρώτο επίσημο teaser από το πολυαναμενόμενο Alien: Isolation 2.

Δεκατέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του αρχικού παιχνιδιού και περίπου ενάμιση χρόνο μετά την επίσημη επιβεβαίωση της ανάπτυξης του sequel, η βρετανική ομάδα ανάπτυξης δημοσίευσε ένα ατμοσφαιρικό teaser trailer με τον εύγλωττο τίτλο «False Sense of Security».

Το σύντομο βίντεο, διάρκειας μόλις 25 δευτερολέπτων, αποφεύγει τις εντυπωσιακές αποκαλύψεις, εστιάζοντας αποκλειστικά στη δημιουργία ατμόσφαιρας και στη νοσταλγία των αυστηρών μηχανισμών επιβίωσης.

Το πλάνο ανοίγει σε ένα σκοτεινό, εγκαταλελειμμένο δωμάτιο, με την κάμερα να κινείται αργά, αποκαλύπτοντας μια κατεστραμμένη βάση η οποία μαστίζεται από δυνατή βροχή. Η χαρακτηριστική χρήση των κόκκινων και πράσινων φωτισμών, σήμα κατατεθέν της οπτικής ταυτότητας του franchise, κυριαρχεί στον χώρο. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη έρχεται στα τελευταία δευτερόλεπτα: η κάμερα εστιάζει στον εμβληματικό τηλεφωνικό θάλαμο έκτακτης ανάγκης, ο οποίος λειτουργούσε ως το μοναδικό, και συχνά άκρως αγχωτικό save point στο αρχικό παιχνίδι.

Η παρουσία της βροχής και η αρχιτεκτονική του χώρου υποδεικνύουν μια θεμελιώδη αλλαγή στο σκηνικό. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η δράση απομακρύνεται από τους κλειστοφοβικούς, βιομηχανικούς διαδρόμους ενός διαστημικού σταθμού όπως το Sevastopol, μεταφέροντας τον παίκτη πιθανότατα σε μια αποικία εξόρυξης ή σε κάποια άλλη εγκατάσταση στην επιφάνεια ενός πλανήτη. Αυτή η χωρική μετάβαση ανοίγει νέες προοπτικές για το level design και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, προσφέροντας ριζικά διαφορετικές προκλήσεις κίνησης, απόκρυψης και επιβίωσης απέναντι στο Xenomorph.

Η ανάπτυξη του Alien: Isolation 2 πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση της Unreal Engine 5. Η συγκεκριμένη τεχνολογική αναβάθμιση αναμένεται να προσφέρει κορυφαία επίπεδα φωτορεαλισμού, δυναμικό φωτισμό μέσω του συστήματος Lumen και εξαιρετικά λεπτομερή γεωμετρία χάρη στην τεχνολογία Nanite. Οι αγγελίες εργασίας που είχαν αναρτηθεί από την Creative Assembly τους προηγούμενους μήνες είχαν ήδη επιβεβαιώσει τη μετάβαση στη μηχανή γραφικών της Epic Games.

Το αρχικό Alien: Isolation, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014, αποτελεί σημείο αναφοράς για τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στα βιντεοπαιχνίδια. Η προσέγγιση της Creative Assembly να παρουσιάσει ένα άτρωτο Xenomorph, το οποίο καθοδηγείται από ένα προηγμένο AI, άλλαξε άρδην τα δεδομένα της βιομηχανίας. Η συμπεριφορική δένδρωση (behavior tree) του αρχικού πλάσματος είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε ο εχθρός να διαθέτει ένα σύστημα «δύο εγκεφάλων»: το κεντρικό σύστημα γνώριζε αδρά πού βρίσκεται ο παίκτης και καθοδηγούσε τον εκτελεστικό τομέα του AI για το πού να ψάξει, δημιουργώντας την απόλυτη ψευδαίσθηση ενός οργανικού κυνηγιού. Δώδεκα χρόνια μετά, οι σύγχρονες δυνατότητες επεξεργασίας επιτρέπουν την ενσωμάτωση εξαιρετικά πιο περίπλοκων αλγορίθμων. Στο sequel, το Xenomorph αναμένεται να θυμάται τις τακτικές του παίκτη, να στήνει πολύπλοκες ενέδρες και να αλληλεπιδρά οργανικά με το περιβάλλον, καταστρέφοντας ενδεχομένως εμπόδια ή χρησιμοποιώντας τους αεραγωγούς με απρόβλεπτους τρόπους.

Ένας επιπλέον θεμελιώδης πυλώνας επιτυχίας του πρώτου τίτλου υπήρξε ο ηχητικός σχεδιασμός. Ο αναλογικός ήχος του ραντάρ ανίχνευσης κίνησης, τα βαριά βήματα στους μεταλλικούς διαδρόμους και η ανατριχιαστική σιγή πριν από την επίθεση αποτέλεσαν σημείο μελέτης για τους sound designers παγκοσμίως. Η ακριβής χωρική τοποθέτηση του ήχου δεν θα εξυπηρετεί απλώς την εμβύθιση του παίκτη, αλλά θα αποτελεί κρίσιμο μηχανισμό επιβίωσης, επιτρέποντας τον υπολογισμό της κατακόρυφης και οριζόντιας θέσης της απειλής.

Παρά την τεράστια επιτυχία του, το πρώτο παιχνίδι είχε δεχθεί αυστηρή κριτική για τον ρυθμό του στο δεύτερο μισό του campaign. Η διαχείριση των Working Joes —των εχθρικών ανδροειδών της Seegson— κατέληγε συχνά σε μια διαδικαστική και μονότονη ρουτίνα. Εφόσον το νέο κεφάλαιο διαδραματίζεται σε μια μεγαλύτερη αποικία, η ομάδα ανάπτυξης οφείλει να παρουσιάσει μια πιο ισορροπημένη ποικιλία εχθρών.

Παράλληλα, το συνολικό franchise του Alien σημειώνει σημαντική ανάκαμψη. Η εμπορική επιτυχία της κινηματογραφικής ταινίας Alien: Romulus και η δυναμική έλευση της τηλεοπτικής σειράς Alien: Earth έχουν επαναφέρει έντονα το ενδιαφέρον του κοινού.

Μέχρι στιγμής, η Sega κρατά τα χαρτιά της κλειστά αναφορικά με την ημερομηνία κυκλοφορίας. Θεωρείται βέβαιο πως ο τίτλος αναπτύσσεται για PC, PlayStation 5 και Xbox Series X/S, αγνοώντας το hardware της προηγούμενης γενιάς για να μην υπάρξουν τεχνικοί συμβιβασμοί. Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες, και ενδεχομένως μια πρώτη ματιά στο gameplay, αναμένεται να αποκαλυφθούν στις επερχόμενες μεγάλες εκθέσεις της βιομηχανίας.