Αλλαγές στο YouTube: Νέα όρια Shorts και επέκταση του Premium Lite (και στην Ελλάδα)

Σύνοψη

Το YouTube ανακοίνωσε την ουσιαστικότερη αναδιάρθρωση του YouTube Partner Program από το 2018, με επίσημη έναρξη ισχύος την 1η Φεβρουαρίου 2027.

Οι απαιτήσεις για ένταξη νέων καναλιών στο πρόγραμμα δημιουργίας εσόδων (διαφημίσεις) διπλασιάζονται, φτάνοντας τις 8.000 ώρες παρακολούθησης ή τα 20 εκατομμύρια έγκυρες προβολές στα Shorts.

Το συνδρομητικό πακέτο Premium Lite επεκτείνεται σε όλες τις χώρες όπου διατίθεται το κανονικό Premium (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), αποδίδοντας το 60% των καθαρών εσόδων στους δημιουργούς.

Επιβάλλεται δυναμικό όριο 10 εκατομμυρίων προβολών ανά 90 ημέρες για τη συνεχή συμμετοχή των καναλιών στα διαφημιστικά έσοδα των YouTube Shorts.

Εισάγονται εξειδικευμένα προγράμματα κινήτρων για μικρότερα κανάλια, τα οποία εστιάζουν στις πωλήσεις μέσω του YouTube Shopping και στις απευθείας συνεργασίες με εμπορικά σήματα.

Το οικοσύστημα της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου εισέρχεται σε μια μεταβατική φάση εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων, καθώς το YouTube ανακοίνωσε επισήμως τη ριζική αναδιάρθρωση του YouTube Partner Program (YPP), η οποία θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2027.

Η συγκεκριμένη στρατηγική αναθεώρηση στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των καναλιών και της κατανομής των εσόδων, ανταποκρινόμενη στον αδιανόητο όγκο περιεχομένου που καταναλώνεται καθημερινά, ο οποίος πλέον ξεπερνά τις 200 δισεκατομμύρια προβολές Shorts και το ένα δισεκατομμύριο ώρες παρακολούθησης μέσω τηλεοπτικών συσκευών.

Οι αποφάσεις της διοίκησης της πλατφόρμας καταδεικνύουν μια σαφή, αυστηρή στροφή προς την επιβράβευση των δημιουργών που διατηρούν σταθερά υψηλή αφοσίωση (engagement), ενώ ταυτόχρονα τοποθετούν κατακόρυφα ψηλότερα τον πήχη για τους νεοεισερχόμενους παραγωγούς βίντεο, διασφαλίζοντας ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει βιώσιμο και προσοδοφόρο για τους ενεργούς επαγγελματίες της βιομηχανίας.

YouTube Partner Program 2027: Τι αλλάζει στα όρια δημιουργίας εσόδων

Το YouTube προχωρά στον πλήρη διπλασιασμό των απαιτήσεων για την ένταξη νέων λογαριασμών στο πρόγραμμα κατανομής διαφημιστικών εσόδων, θέτοντας ως ελάχιστο όριο τις 8.000 ώρες παρακολούθησης (από 4.000) ή τα 20 εκατομμύρια προβολές Shorts (από 10 εκατομμύρια). Οι κάτοχοι ήδη εγκεκριμένων λογαριασμών δεν επηρεάζονται άμεσα, αρκεί να αποδεχτούν τους νέους όρους στο YouTube Studio πριν την 1η Φεβρουαρίου 2027.

Η πλέον αξιοσημείωτη εξέλιξη αφορά την ουσιαστική αυστηροποίηση των προϋποθέσεων εισόδου στο YPP για την εξασφάλιση εσόδων από τα βίντεο κανονικής διάρκειας, καθώς τα προηγούμενα όρια θεωρούνται πλέον από τον αλγόριθμο της Google παρωχημένα.

Ειδικότερα, οι νέοι δημιουργοί καλούνται πλέον να συγκεντρώσουν 8.000 έγκυρες ώρες παρακολούθησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 365 ημερών, αριθμός που καθιστά σαφές ότι η πλατφόρμα απαιτεί συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Εναλλακτικά, η ένταξη μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συγκέντρωσης 20 εκατομμυρίων έγκυρων προβολών στην κατηγορία των Shorts εντός ενός στενού παραθύρου 90 ημερών.

Η θετική πτυχή για την εγχώρια και τη διεθνή κοινότητα εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τα κεκτημένα όσων ήδη συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα χαμηλότερα όρια που αφορούν αποκλειστικά τη λειτουργία του Fan Funding και των εργαλείων αγορών παραμένουν απολύτως αμετάβλητα, παρέχοντας μια βασική σανίδα οικονομικής σωτηρίας για τα κανάλια που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους.

Η παγκόσμια επέκταση του YouTube Premium Lite και τα ποσοστά των δημιουργών

Το δεύτερο κομβικό σημείο των ανακοινώσεων αφορά τη μαζική παγκόσμια επέκταση του προγράμματος YouTube Premium Lite, μια απόφαση που πρόκειται να επηρεάσει άμεσα την ελληνική αγορά, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη, πιο προσιτή συνδρομή θα καταστεί διαθέσιμη σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες όπου ήδη προσφέρεται το πλήρες πακέτο YouTube Premium. Το Premium Lite σχεδιάστηκε ως μια οικονομική εναλλακτική λύση που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παροχή εμπειρίας θέασης χωρίς διαφημίσεις, επιτρέποντας παράλληλα την αναπαραγωγή στο παρασκήνιο (background playback) και την αποθήκευση βίντεο για θέαση εκτός σύνδεσης, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει πρόσθετες παροχές όπως την πλήρη πρόσβαση στον κατάλογο του YouTube Music.

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της επέκτασης εστιάζεται στο εξαιρετικά ευνοϊκό οικονομικό μοντέλο που προτείνεται για τους παραγωγούς περιεχομένου. Το εντυπωσιακό 60% των καθαρών εσόδων από τις συνδρομές του Premium Lite θα κατανέμεται απευθείας στους δημιουργούς, σε πλήρη αντίθεση με το 30% που διατίθεται από το κανονικό πακέτο Premium, το οποίο παραδοσιακά επιβαρύνεται με δυσθεώρητα κόστη πνευματικών δικαιωμάτων προς τις μεγάλες πολυεθνικές δισκογραφικές εταιρείες.

Η διανομή αυτών των εσόδων θα πραγματοποιείται αυστηρά με βάση τον πραγματικό χρόνο παρακολούθησης και τον όγκο των προβολών που πραγματοποιούν τα μέλη των συνδρομητικών υπηρεσιών στο περιεχόμενο του εκάστοτε καναλιού. Από τη συνολική αυτή κατανομή, ο δημιουργός θα λαμβάνει το 55% του τελικού μεριδίου για τα βίντεο κανονικής διάρκειας και το 45% για τα βίντεο κάθετης, σύντομης μορφής (Shorts).

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που επικαλείται η πλατφόρμα με βάση την απόδοση του 2026, οι επαγγελματίες του χώρου αποκομίζουν, κατά μέσο όρο, αισθητά υψηλότερα έσοδα ανά χρήστη όταν αυτός διαθέτει κάποια μορφή συνδρομής Premium, σε άμεση σύγκριση με τα έσοδα που προκύπτουν αποκλειστικά από την ασταθή αγορά των ψηφιακών διαφημίσεων.

Νέα κίνητρα για τα Shorts και ενσωμάτωση του YouTube Shopping

Στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα των βίντεο εξαιρετικά μικρής διάρκειας, το YouTube αναπροσαρμόζει πλήρως τους κανόνες κατανομής προκειμένου να διαχειριστεί τον καταιγιστικό ρυθμό παραγωγής και να διασφαλίσει ότι τα διαφημιστικά έσοδα κατανέμονται σε εκείνους που πραγματικά οδηγούν τις συζητήσεις εντός της εφαρμογής.

Συγκεκριμένα, καθιερώνεται ένα δυναμικό όριο διατήρησης της δυνατότητας εσόδων από τις διαφημίσεις και τις συνδρομές στα Shorts, το οποίο απαιτεί σταθερά 10 εκατομμύρια έγκυρες προβολές ανά κυλιόμενο ενενηντάμερο. Τα κανάλια που ενδεχομένως παρουσιάσουν κάμψη και βρεθούν κάτω από αυτό το στατιστικό όριο, δεν αποβάλλονται συνολικά από το YPP, αλλά απλώς αναστέλλεται προσωρινά η συμμετοχή τους στην κατανομή των εσόδων των Shorts μέχρι να ανακτήσουν τη δυναμική τους.

Η συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή να διαφοροποιηθούν οι απαιτήσεις ανάμεσα στο περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας και στα Shorts υπογραμμίζει την προσπάθεια της πλατφόρμας να χαρτογραφήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνήθειες κατανάλωσης βίντεο, καθώς οι αλγόριθμοι συστάσεων δυσκολεύονταν συχνά να κατηγοριοποιήσουν λογαριασμούς που ανέβαζαν μεικτό υλικό.

Μέσω των ανανεωμένων κινήτρων για το YouTube Shopping, η πλατφόρμα επιχειρεί να μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο οι δημιουργοί προωθούν προϊόντα, επιτρέποντας την απευθείας ενσωμάτωση καταλόγων ηλεκτρονικών καταστημάτων στο περιβάλλον θέασης, μειώνοντας δραστικά την τεχνική τριβή που προκαλείται όταν ο θεατής αναγκάζεται να αποχωρήσει από την εφαρμογή για να ολοκληρώσει μια αγορά. https://www.youtube.com/watch?v=BozYSBSLIp0

Οι δημιουργοί που παραμένουν κάτω από το αυστηρό όριο των 10 εκατομμυρίων προβολών, θα έχουν πλέον πρόσβαση σε αυτά τα εξειδικευμένα εργαλεία, τα οποία θα τους καθοδηγούν στην παραγωγή στοχευμένου περιεχομένου, προσφέροντας ενισχυμένες οικονομικές απολαβές όταν οι θεατές τους μετατρέπονται επιτυχώς σε πελάτες των συνεργαζόμενων εμπορικών σημάτων.