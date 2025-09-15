Alley Cats: Ο Ricky Gervais επιστρέφει με animation σειρά για ενηλίκους στο Netflix

Μετά την επιστροφή της αμερικανικής εκδοχής του The Office τον Σεπτέμβριο μέσω του Peacock με το spin-off The Paper, ο δημιουργός της αυθεντικής βρετανικής σειράς, Ricky Gervais, ετοιμάζεται να κάνει μια τελείως διαφορετική στροφή στην κωμωδία. Το νέο του project, Alley Cats, είναι μια animated σειρά για ενηλίκους που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το 2026, με κεντρικό θέμα μια παρέα από αδέσποτες βρετανικές γάτες και τις καθημερινές τους περιπέτειες.

Ο Gervais όχι μόνο σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστεί στη σειρά, υποδυόμενος έναν υπέρβαρο, τεμπέλη, αγενή και καυστικό χαρακτήρα με δόντια, που δεν είναι ούτε τόσο έξυπνος ούτε τόσο γενναίος όσο νομίζει ο ίδιος. «Παίζω ένα τεμπέλικο, αγενές και εγωιστικό πλάσμα με δόντια, που νομίζει ότι ξέρει περισσότερα από ό,τι πραγματικά ξέρει», ανέφερε ο Gervais. Ο ίδιος θεωρεί τον ρόλο ως μια μεγάλη πρόκληση και ένα διαφορετικό είδος κωμικής απεικόνισης σε σχέση με τα προηγούμενα έργα του.

Η σειρά θα αποτελείται από μόλις έξι επεισόδια διάρκειας 15 λεπτών το καθένα, καθιστώντας την εύκολη για binge-watching. Η πλοκή εστιάζει σε μια ομάδα χαλαρών γατών, που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και συνθήκες ζωής, οι οποίες συζητούν, σκανδαλίζουν και εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις με τρόπο αστείο αλλά και συχνά αιχμηρό. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο David Earl, συνεργάτης του Gervais σε προηγούμενες δουλειές όπως το Derek και το After Life, μαζί με τον Tom Basden και τον Andrew Brooke, προσφέροντας μια ισχυρή υποστήριξη στους χαρακτήρες των γατών.

Το Alley Cats υπόσχεται την χαρακτηριστική κωμική προσέγγιση του Gervais, που συνδυάζει αβυσσαλέο χιούμορ με κοινωνική σάτιρα αλλά και συγκινητικές στιγμές. Η 2D animation παραγωγή αναλαμβάνεται από το βρετανικό στούντιο Blink Industries, γνωστό για τα Dead End: Paranormal Park και Don’t Hug Me I’m Scared, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας οπτικό αποτέλεσμα που θα συνοδεύει την κωμωδία της σειράς.

Η επιλογή του Netflix να επενδύσει ξανά σε animated σειρές για ενηλίκους δεν είναι τυχαία. Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι παραγωγές αυτού του είδους έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλείς στην πλατφόρμα. Η υπηρεσία ανανέωσε τη συνεργασία της με τον δημιουργό του BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg, με την πρεμιέρα της νέας σειράς του Long Story Short τον Αύγουστο, ενώ στις 19 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει η κωμωδία τρόμου Haunted Hotel από τον Matt Roller, σεναριογράφο του Rick and Morty.

