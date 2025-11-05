The Abandons: Το νέο σκοτεινό Western του Netflix με Gillian Anderson και Lena Headey

Το Netflix επιστρέφει στις ρίζες της Άγριας Δύσης με μια σειρά που υπόσχεται δυνατά συναισθήματα, ανελέητες συγκρούσεις και δύο πρωταγωνίστριες που δεν χαρίζονται σε κανέναν. Το The Abandons, η νέα δραματική σειρά του δημιουργού του Sons of Anarchy, Kurt Sutter, φέρνει τη Gillian Anderson και τη Lena Headey αντιμέτωπες σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση είναι προνόμιο των σκληρότερων.

Η σειρά τοποθετείται το 1854 στην Washington Territory και αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών που προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία, μια ισχυρή οικογένεια πλούτου και προνομίων, δεμένη με το αίμα και την εξουσία. Από την άλλη, μια οικογένεια αποτελούμενη από ορφανά και απόκληρους, που ενώνονται από την ανάγκη και την αγάπη. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης εξαιτίας δύο εγκλημάτων, ενός σκοτεινού μυστικού, ενός απαγορευμένου έρωτα και ενός κομματιού γης που κρύβει ασήμι στα σπλάχνα του.

Πέρα από το προφανές στοιχείο της Δύσης —τα καπέλα, τη σκόνη και τα ρεβόλβερ—, το The Abandons επιδιώκει να πει μια ιστορία βαθιά πολιτική και ανθρώπινη. Στην καρδιά του βρίσκεται η πάλη ανάμεσα σε αυτούς που έχουν και σε εκείνους που δεν έχουν, μια θεματική που αντηχεί τόσο στη σημερινή κοινωνία όσο και στην ιστορική πραγματικότητα της Αμερικής του 19ου αιώνα. Ο Sutter, γνωστός για το ακατέργαστο ύφος και τη βία με συναισθηματικό υπόβαθρο που χαρακτήριζαν το Sons of Anarchy, υπόσχεται μια παρόμοια συνταγή: δυνατές προσωπικότητες, συγκρούσεις συμφερόντων και αλήθειες που ξεσκεπάζονται μέσα από αίμα και προδοσία.

Η σύμπραξη της Lena Headey και της Gillian Anderson είναι από μόνη της λόγος να προσέξει κανείς τη σειρά. Η Headey, που καθήλωσε το κοινό ως Cersei Lannister στο Game of Thrones, επιστρέφει σε έναν ρόλο που απαιτεί ψυχραιμία, εξουσία και σκληρότητα. Η Anderson, γνωστή από το The X-Files και το Sex Education, αναλαμβάνει μια εξίσου επιβλητική παρουσία —μια γυναίκα με ισχυρή ηθική πυξίδα, αλλά και ικανότητα για ανελέητη δράση όταν χρειάζεται. Οι δύο ηθοποιοί, με τις τόσο διαφορετικές υποκριτικές ενέργειες, δημιουργούν μια ένταση που είναι φανερή ακόμη και στο trailer.

Η παραγωγή διαθέτει εντυπωσιακό καστ, με ονόματα όπως οι Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Lucas Till και Aisling Franciosi, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Toby Hemingway, Michael Greyeyes, Ryan Hurst, Patton Oswalt και Michiel Huisman. Το ensemble υπόσχεται ένα πλούσιο μωσαϊκό χαρακτήρων, από αδίστακτους επιχειρηματίες μέχρι απελπισμένους εξερευνητές, όπου ο καθένας κουβαλά τις δικές του πληγές και κινήσεις εξουσίας.

Η ατμόσφαιρα του The Abandons, όπως φαίνεται από τα πρώτα πλάνα, είναι βαριά και γεμάτη ένταση. Σκόνη που σηκώνεται στους ορίζοντες της Άγριας Δύσης, καμένες φάρμες, βροχή και φωτιά — όλα υπογραμμίζουν το κλίμα μιας εποχής όπου η δικαιοσύνη ήταν υπόθεση των ισχυρών και η επιβίωση των λίγων. Ο Sutter φαίνεται να αξιοποιεί τη γνώριμη θεματική του «νόμου και χάους», μεταφέροντάς την από τα μηχανάκια και τις λεωφόρους του Sons of Anarchy στις αχανείς πεδιάδες της Δύσης.

Το The Abandons κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 4 Δεκεμβρίου.