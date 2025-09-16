Alterego: Μια «σιωπηλή» επανάσταση στην επικοινωνία ή άλλη μια υπερβολική υπόσχεση;

Η ιδέα ότι η επικοινωνία θα μπορούσε να γίνεται χωρίς λόγια, απευθείας «με την ταχύτητα της σκέψης», μοιάζει να ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, η startup Alterego, με ιδρυτές τον Arnav Kapur από το MIT Media Lab και τον ειδικό στη νευροτεχνολογία Max Newlon, ισχυρίζεται πως η φουτουριστική αυτή δυνατότητα είναι πλέον πραγματικότητα. Η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα τη συσκευή που αποκαλεί «το πρώτο σχεδόν τηλεπαθητικό wearable στον κόσμο», προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και έντονο σκεπτικισμό.

Η τεχνολογία, με την ονομασία Silent Sense, βασίζεται στην ανίχνευση πολύ ασθενών νευρομυϊκών σημάτων που στέλνει ο εγκέφαλος προς το σύστημα ομιλίας μας πριν οι λέξεις ειπωθούν. Με αυτό τον τρόπο, η συσκευή δεν «διαβάζει» σκέψεις, όπως σπεύδει να διευκρινίσει η εταιρεία, αλλά αξιοποιεί τα προ-ομιλίας σήματα ώστε να μεταφράζει εσωτερικές εντολές σε κείμενο ή επικοινωνιακές λειτουργίες.

Στο demo video, ο Kapur εμφανίζεται να «πληκτρολογεί» υπενθυμίσεις χωρίς πληκτρολόγιο, να κάνει ερωτήσεις για αντικείμενα γύρω του χρησιμοποιώντας μικροσκοπικές κάμερες της συσκευής και να συνομιλεί αθόρυβα με τον συνεταίρο του. Το πιο εντυπωσιακό στιγμιότυπο αφορά μια σκηνή όπου μιλά στα αγγλικά και ο συνομιλητής του, που μιλά κινέζικα, κατανοεί σε πραγματικό χρόνο όσα λέγονται. Οι δημιουργοί υποστηρίζουν ότι η συσκευή θα μπορούσε να επιτρέψει σιωπηλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, αυτόματη μετάφραση και ακόμα να αποκαταστήσει χαμένες ικανότητες ομιλίας σε άτομα με προβλήματα επικοινωνίας.

Αν όλα αυτά ισχύουν, πρόκειται για τεχνολογία με τεράστιες προοπτικές, ιδιαίτερα στον τομέα της προσβασιμότητας. Η δυνατότητα να επικοινωνεί κανείς χωρίς ήχο, να διαχειρίζεται πληροφορίες ή να ξεπερνά φυσικούς περιορισμούς της ομιλίας θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Ωστόσο, όσο εντυπωσιακή κι αν ακούγεται η υπόσχεση, η επιφυλακτικότητα είναι αναμενόμενη.

Οι σκεπτικιστές τονίζουν ότι για κάθε εντυπωσιακό demo που υπόσχεται «αόρατη» και απρόσκοπτη συνεργασία ανθρώπου-τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει συνήθως μια πιο πεζή πραγματικότητα: περίπλοκες καλωδιώσεις, προβλήματα καλιμπραρίσματος, τεχνικοί περιορισμοί και ένα προϊόν που απέχει πολύ από το να είναι πρακτικό για καθημερινή χρήση. Η ίδια η συσκευή της Alterego, όπως παρουσιάστηκε, φαίνεται ακόμη ογκώδης, συνδεδεμένη με καλώδια και χωρίς σαφείς λεπτομέρειες για το τελικό της design.

Επιπλέον, χωρίς ανεξάρτητη επαλήθευση, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν οι εντυπωσιακές λειτουργίες που παρουσιάστηκαν —όπως η άμεση μετάφραση— έγιναν όντως σε πραγματικό χρόνο ή αν ήταν προϊόν προσεκτικής επεξεργασίας βίντεο. Η απουσία hands-on δοκιμών από τρίτους αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν μιλάμε για μια πραγματική ανακάλυψη ή για μια καλά σκηνοθετημένη παρουσίαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση της Alterego διαφέρει από πιο επεμβατικές προσπάθειες όπως αυτές της Neuralink, που εστιάζουν σε εμφυτεύματα στον εγκέφαλο. Η δική της συσκευή είναι εξωτερική και μη επεμβατική, γεγονός που καθιστά το εγχείρημα πιο ελκυστικό σε επίπεδο ασφάλειας και αποδοχής από το κοινό. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι να υπάρξει ένα λειτουργικό, φορητό και αξιόπιστο προϊόν, το Silent Sense παραμένει περισσότερο ένα υποσχόμενο concept παρά μια διαθέσιμη τεχνολογία.

