Amazon: Ετοιμάζεται να απολύσει 30.000 εργαζόμενους!

Η Amazon φαίνεται να ετοιμάζεται για ένα από τα πιο δραματικά κύματα απολύσεων που έχουν γίνει ποτέ στον χώρο της τεχνολογίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου σχεδιάζει να περικόψει έως και 30.000 θέσεις εργασίας μέσα στην εβδομάδα — μια κίνηση που, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη μαζική απόλυση στα 31 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας.

Πηγές με γνώση των σχεδίων αναφέρουν ότι οι απολύσεις θα ξεκινήσουν άμεσα και θα αφορούν κυρίως εταιρικές θέσεις. Η απόφαση φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της Amazon να περιορίσει τις λειτουργικές της δαπάνες, μετά την περίοδο υπερπρόσληψης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Τότε, μέσα σε μόλις δέκα μήνες —από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2020— η εταιρεία προσέλαβε περισσότερους από 427.000 νέους υπαλλήλους για να καλύψει την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σήμερα, η Amazon απασχολεί περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους παγκοσμίως και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η κλίμακα των επικείμενων απολύσεων ξεπερνά κάθε προηγούμενο για την εταιρεία — ακόμα και το κύμα των 27.000 θέσεων που κόπηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και Μαρτίου 2023.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι τομείς θα επηρεαστούν περισσότερο, αν και δημοσίευμα του Fortune νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανέφερε ότι η Amazon σχεδιάζει να περικόψει έως και το 15% του προσωπικού της στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο αριθμεί περισσότερους από 10.000 υπαλλήλους παγκοσμίως. Αν αυτό ισχύει, πρόκειται για μια σαφή ένδειξη ότι η εταιρεία αναδιαρθρώνει σε βάθος τις εσωτερικές της λειτουργίες.

Οι απολύσεις στις εταιρικές θέσεις έρχονται σε μια περίοδο που και οι εργαζόμενοι στα κέντρα διανομής της Amazon αντιμετωπίζουν έντονη πίεση. Σύμφωνα με αναφορές, τον περασμένο μήνα η εταιρεία απέλυσε πάνω από 150 οδηγούς που ανήκαν σε συνδικάτο στη Νέα Υόρκη, μια ενέργεια που το συνδικάτο χαρακτήρισε ως πράξη αντεκδίκησης για τη συμμετοχή των εργαζομένων στις απεργίες του Δεκεμβρίου.

Παρότι η National Labor Relations Board έχει κρίνει ότι η Amazon λειτουργεί ως “συν-εργοδότης” μαζί με τις εργολαβικές εταιρείες της, ο τεχνολογικός κολοσσός συνεχίζει να υποστηρίζει ότι οι οδηγοί αυτοί δεν θεωρούνται άμεσα δικοί της υπάλληλοι και αρνείται να αναγνωρίσει το συνδικάτο τους. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει νέες αντιπαραθέσεις γύρω από τα εργασιακά δικαιώματα στις επιχειρήσεις της Amazon, οι οποίες εδώ και χρόνια κατηγορούνται για αυστηρές και εξαντλητικές συνθήκες εργασίας.

Προσθέτοντας περαιτέρω ένταση στη συζήτηση, δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Amazon σχεδιάζει να αυτοματοποιήσει έως και το 75% των λειτουργιών της, αντικαθιστώντας περίπου 500.000 θέσεις εργασίας με ρομποτικά συστήματα. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία αποθηκών όπου θα εργάζεται ελάχιστος αριθμός ανθρώπων, με τα ρομπότ να αναλαμβάνουν σχεδόν όλη τη φυσική εργασία.

Απαντώντας στις αποκαλύψεις, η εκπρόσωπος της εταιρείας Kelly Nantel δήλωσε ότι τα έγγραφα που επικαλούνται οι New York Times «αντιπροσωπεύουν μόνο την άποψη μιας εσωτερικής ομάδας» και δεν αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη στρατηγική πρόσληψης της εταιρείας. Η ίδια τόνισε ότι η Amazon εξακολουθεί να σχεδιάζει την πρόσληψη 250.000 εποχικών εργαζομένων ενόψει της εορταστικής περιόδου. Ωστόσο, δεδομένης της φύσης των εποχικών θέσεων, πρόκειται προφανώς για προσωρινές θέσεις εργασίας που δεν αντισταθμίζουν τις επικείμενες απολύσεις.

Η πραγματικότητα είναι ότι η Amazon βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη μείωση του κόστους και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για αυτοματοποίηση. Η περίοδος της ραγδαίας ανάπτυξης που γνώρισε κατά την πανδημία έχει πλέον τελειώσει, και η εταιρεία φαίνεται να στρέφεται σε μια πιο «λιτή» επιχειρησιακή φιλοσοφία, με μικρότερες ομάδες και μεγαλύτερη εξάρτηση από την τεχνολογία.

