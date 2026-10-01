Amazon Kindle 2026: Edge-to-edge οθόνες, κατασκευή από αλουμίνιο και το τηλεχειριστήριο Kindle Click

Σύνοψη

Πλήρης σχεδιαστική ανανέωση: Ολόκληρη η σειρά Kindle αποκτά τεχνολογία reverse stack display για edge-to-edge flush-front οθόνες και νέα εντυπωσιακά χρώματα όπως τα Ube, Alpine Sky και Seaglass Green.

Ολόκληρη η σειρά Kindle αποκτά τεχνολογία reverse stack display για edge-to-edge flush-front οθόνες και νέα εντυπωσιακά χρώματα όπως τα Ube, Alpine Sky και Seaglass Green. Βελτιωμένο βασικό μοντέλο: Το εισαγωγικό Kindle των 6 ιντσών προσφέρει 30% ταχύτερο άνοιγμα βιβλίων, μπαταρία έξι εβδομάδων και μια ολοκαίνουργια premium έκδοση από ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Το εισαγωγικό Kindle των 6 ιντσών προσφέρει 30% ταχύτερο άνοιγμα βιβλίων, μπαταρία έξι εβδομάδων και μια ολοκαίνουργια premium έκδοση από ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Το μεγαλύτερο Paperwhite: Το δημοφιλέστερο e-reader της αγοράς αποκτά ακόμα μεγαλύτερη οθόνη με υψηλότερη αντίθεση, βαθύτερα μαύρα και αυτονομία που πλέον αγγίζει τις δώδεκα εβδομάδες.

Το δημοφιλέστερο e-reader της αγοράς αποκτά ακόμα μεγαλύτερη οθόνη με υψηλότερη αντίθεση, βαθύτερα μαύρα και αυτονομία που πλέον αγγίζει τις δώδεκα εβδομάδες. Πρεμιέρα για το Colorsoft: Η Amazon εισέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των έγχρωμων e-readers με ένα μοντέλο ειδικά σχεδιασμένο για την άνετη ανάγνωση κόμικς και ταξιδιωτικών οδηγών, διατηρώντας ταυτόχρονα κρυστάλλινο το ασπρόμαυρο κείμενο.

Η Amazon εισέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των έγχρωμων e-readers με ένα μοντέλο ειδικά σχεδιασμένο για την άνετη ανάγνωση κόμικς και ταξιδιωτικών οδηγών, διατηρώντας ταυτόχρονα κρυστάλλινο το ασπρόμαυρο κείμενο. Νέο οικοσύστημα αξεσουάρ: Η εισαγωγή του τηλεχειριστηρίου Kindle Click και της θήκης Page-Turn Cover με φυσικά πλήκτρα διευρύνει τους τρόπους αλληλεπίδρασης και προσφέρει πρωτόγνωρη εργονομία κατά τη διάρκεια της πολύωρης ανάγνωσης.

Η Amazon προχώρησε στη ριζική ανανέωση ολόκληρης της προϊοντικής γραμμής των συσκευών Kindle, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες απεικόνισης, edge-to-edge σχεδιασμό και μια ολοκαίνουργια σειρά περιφερειακών αξεσουάρ που στοχεύουν στην απόλυτη βελτιστοποίηση της εμπειρίας ανάγνωσης.

Η εταιρεία αναφέρει πως καταγράφει διψήφια ποσοστά ανάπτυξης στην κατηγορία για τρία συνεχόμενα χρόνια, με τους χρήστες του οικοσυστήματος να έχουν διαβάσει περισσότερες από 720 δισεκατομμύρια σελίδες μόνο κατά τη διάρκεια του 2025, ωθώντας την εταιρεία να επενδύσει ακόμα πιο έντονα σε συσκευές που απομονώνουν τον αναγνώστη από τους ψηφιακούς περισπασμούς.

Η σημαντικότερη κατασκευαστική αλλαγή που εντοπίζεται στο σύνολο της νέας οικογένειας συσκευών αφορά τη νέα αρχιτεκτονική reverse stack της οθόνης, η οποία επιτρέπει την υλοποίηση ενός ενιαίου επιπέδου από άκρη σε άκρη χωρίς το παραμικρό εξόγκωμα στο σημείο που η οθόνη συναντά το πλαίσιο, συνοδευόμενη από νέες αποχρώσεις που περιλαμβάνουν τα Ube, Alpine Sky, Seaglass Green, Graphite και Fig.

Η αναβάθμιση του βασικού Kindle και η προσθήκη της έκδοσης Aluminium

Το βασικό Kindle των 6 ιντσών προσφέρει 30% ταχύτερο άνοιγμα βιβλίων χάρη στον νέο επεξεργαστή, εξασφαλίζει αυτονομία που αγγίζει τις έξι εβδομάδες και διαθέτει αποθηκευτικό χώρο 16GB με την αρχική τιμή να διαμορφώνεται στα 149.99 δολάρια. Η ολοκαίνουργια premium έκδοση Aluminium κοστίζει 189.99 δολάρια, ανεβάζει τη χωρητικότητα στα 32GB και ενσωματώνει πλάτη από ματ ανακυκλωμένο αλουμίνιο για αισθητά ποιοτικότερο κράτημα.

Το εισαγωγικό μοντέλο της εταιρείας κατάφερε να μικρύνει σε συνολικές διαστάσεις χωρίς να θυσιάσει καθόλου από το μέγεθος του πάνελ ανάγνωσης, καθιστώντας την πλοήγηση στις βιβλιοθήκες και την αλλαγή των σελίδων αισθητά πιο ομαλή και άμεση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Το μεταλλικό φινίρισμα στις αποχρώσεις Alpine Sky και Seaglass Green διαφοροποιεί ριζικά την αισθητική της συσκευής από τα παραδοσιακά μαύρα πλαστικά σασί που κυριαρχούσαν μέχρι σήμερα στην αγορά των προσιτών e-readers.

Το μεγαλύτερο και φωτεινότερο Kindle Paperwhite

Το νέο Kindle Paperwhite διαθέτει αυξημένη αντίθεση, βαθύτερα μαύρα χρώματα και panel οθόνης τεχνολογίας oxide-thin film transistor, επεκτείνοντας την αυτονομία του στις 12 εβδομάδες με τιμή εκκίνησης τα 199.99 δολάρια (16GB). Η κορυφαία έκδοση Paperwhite Signature Edition τιμολογείται στα 249.99 δολάρια και περιλαμβάνει αλουμινένια πλάτη, 32GB αποθηκευτικού χώρου, αισθητήρα αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας, υποστήριξη pogo pin dock φόρτισης και το νέο gesture διπλού χτυπήματος για αλλαγή σελίδας.

Η σειρά Paperwhite αποτελεί ιστορικά τη χρυσή τομή μεταξύ φορητότητας και τεχνικών χαρακτηριστικών για την πλειοψηφία των καταναλωτών και η νέα γενιά φροντίζει να ενισχύσει ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα, μεγαλώνοντας το μέγεθος της οθόνης χωρίς να καταστήσει τη συσκευή δυσκίνητη κατά τη μεταφορά. Η ενσωμάτωση του oxide backplane εξασφαλίζει πως η απόκριση του e-ink πάνελ είναι αμεσότερη από ποτέ, εξαλείφοντας σχεδόν πλήρως το χαρακτηριστικό φαινόμενο του ghosting κατά τη γρήγορη αλλαγή των σελίδων ή την περιήγηση στο κεντρικό μενού της συσκευής, ενώ παράλληλα η διατήρηση της πιστοποίησης αδιαβροχοποίησης το καθιστά ιδανικό σύντροφο για τις καλοκαιρινές διακοπές ή την ανάγνωση δίπλα στην πισίνα.

Το μοντέλο Signature Edition φέρνει στο προσκήνιο λύσεις που εστιάζουν στην απόλυτη άνεση του χρήστη, αφού ο αισθητήρας φωτός διαβάζει το περιβάλλον με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και προσαρμόζει άμεσα την ένταση και τον τόνο του φωτισμού, αποτρέποντας την καταπόνηση των ματιών κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ανάγνωσης στο κρεβάτι.

Πρεμιέρα για το ολοκαίνουργιο Kindle Colorsoft

Το Kindle Colorsoft εστιάζει στην ποιοτική απεικόνιση κόμικς, graphic novels και ταξιδιωτικών οδηγών χρησιμοποιώντας light-guide με nitride LEDs και micro-deflectors, εξαλείφοντας τις αντανακλάσεις των παραδοσιακών tablets. Η βασική έκδοση κοστίζει 289.99 δολάρια, ενώ η αναβαθμισμένη Colorsoft Signature Edition αγγίζει τα 319.99 δολάρια, εξασφαλίζοντας ολοζώντανη απόδοση των χρωμάτων και ταυτόχρονη διατήρηση της απόλυτης ευκρίνειας κατά την προβολή απλού ασπρόμαυρου κειμένου.

Η έλευση του Colorsoft σηματοδοτεί την απάντηση της Amazon στο πάγιο αίτημα μιας τεράστιας μερίδας αναγνωστών που καταναλώνουν εικονογραφημένο περιεχόμενο και μέχρι σήμερα αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν συσκευές όπως το iPad, θυσιάζοντας την ξεκούραστη ανάγνωση εξαιτίας του έντονου οπίσθιου φωτισμού και των συνεχών αντανακλάσεων. Η τεχνολογία των custom waveforms πάνω στο oxide backplane επιτρέπει στο πάνελ να διαχειρίζεται τα χρώματα με τρόπο που θυμίζει έντυπο χαρτί υψηλής ποιότητας, αποφεύγοντας την ξεθωριασμένη αίσθηση που χαρακτήριζε τις πρώτες προσπάθειες έγχρωμου e-ink στην ευρύτερη αγορά. Παρά την ύπαρξη του έγχρωμου φίλτρου, η συσκευή λειτουργεί άψογα και ως ένα κλασικό e-reader για λογοτεχνικά βιβλία, καθώς ο αλγόριθμος απεικόνισης προσαρμόζεται αυτόματα ώστε το μαύρο κείμενο να παραμένει απολύτως συμπαγές και ευανάγνωστο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες περιβαλλοντικού φωτισμού.

Οικοσύστημα περιφερειακών αξεσουάρ

Η ενίσχυση της εμπειρίας ανάγνωσης περνάει πλέον μέσα από την εισαγωγή εξειδικευμένων αξεσουάρ, με το compact Bluetooth τηλεχειριστήριο Kindle Click να κοστίζει 34.99 δολάρια και να επιτρέπει την αλλαγή σελίδων από απόσταση, αποτελώντας την ιδανική λύση για όσους διαβάζουν στο κρεβάτι έχοντας τα χέρια τους κάτω από τα σκεπάσματα ή για τους χρήστες που τοποθετούν τη συσκευή στον διάδρομο γυμναστικής. Το νέο Page-Turn Cover με τιμή στα 79.99 δολάρια επαναφέρει μια αγαπημένη λειτουργία του παρελθόντος, προσθέτοντας φυσικά κουμπιά αλλαγής σελίδων απευθείας στα μοντέλα Signature μέσω των pogo pins που βρίσκονται στην πλάτη, ενώ η γκάμα ολοκληρώνεται με τη διάθεση νέων μαγνητικών βάσεων φόρτισης και πολυτελών θηκών από φυσικό δέρμα και ύφασμα υψηλής αντοχής.

Η διαθεσιμότητα των βασικών μοντέλων και των εκδόσεων Kids ξεκινά άμεσα στις μεγάλες αγορές, με τις σειρές Paperwhite και Colorsoft να ακολουθούν σε καθεστώς προπαραγγελίας.