Ανακοινώθηκε επίσημα το Diablo V! Δείτε το πρώτο teaser trailer

Σύνοψη

Η Blizzard ανακοίνωσε επίσημα την ανάπτυξη του Diablo 5 κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας τελετής της BlizzCon 2026, επιβεβαιώνοντας τις πρόσφατες διαρροές που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Η εταιρεία παρουσίασε μια ολοκαίνουργια μηχανή γραφικών που επιτρέπει πλήρως καταστρεφόμενα περιβάλλοντα και δυναμικές καιρικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την αποτελεσματικότητα των μαγικών ικανοτήτων.

Για την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, η βασική έκδοση του παιχνιδιού αναμένεται να τιμολογηθεί στα 79,99 ευρώ, διατηρώντας την εδραιωμένη πλέον στρατηγική των πολυαναμενόμενων AAA κυκλοφοριών.

Η BlizzCon φιλοξένησε την ανακοίνωση που η πλειοψηφία της κοινότητας των παικτών περίμενε με τεράστια ανυπομονησία, επιβεβαιώνοντας πως το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στο θρυλικό franchise σκοτεινής φαντασίας βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Το Diablo 5 αποκαλύφθηκε μέσα από ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό trailer διάρκειας τεσσάρων λεπτών, το οποίο ακολουθήθηκε από μια εκτενή παρουσίαση των βασικών μηχανισμών του παιχνιδιού από τους επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης της Blizzard Entertainment.

Η ομάδα πίσω από τον τίτλο φαίνεται να έχει λάβει σοβαρά υπόψη την πολύτιμη ανατροφοδότηση που προέκυψε από τα πρώτα χρόνια υποστήριξης του προκατόχου του, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας εμπειρίας που παντρεύει τη νοσταλγική, ζοφερή ατμόσφαιρα των παλαιότερων τίτλων με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις των Action RPGs.

Κατά τη διάρκεια του κεντρικού panel, οι προγραμματιστές εστίασαν ιδιαίτερα στην οργανική εξέλιξη του συστήματος μάχης, υπογραμμίζοντας πως η αλληλεπίδραση των χαρακτήρων με το περιβάλλον δεν θα αποτελεί απλώς μια διακοσμητική προσθήκη, αλλά έναν κεντρικό πυλώνα στρατηγικής σημασίας. Οι παίκτες θα κληθούν να εξερευνήσουν νέες περιοχές που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ ξανά στον χάρτη του Sanctuary, ερχόμενοι αντιμέτωποι με απειλές που πηγάζουν από τα βαθύτερα στρώματα των φλεγόμενων κολάσεων και απαιτούν συνεργασία, γρήγορα αντανακλαστικά και βαθιά κατανόηση του εξοπλισμού τους.

Κύρια χαρακτηριστικά και τεχνικές προδιαγραφές

Νέα μηχανή γραφικών: Υποστήριξη για πλήρες path tracing στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκμετάλλευση τεχνολογιών upscaling όπως το DLSS 4.0 και το FSR 4, εξασφαλίζοντας υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης χωρίς συμβιβασμούς στην οπτική πιστότητα.

Υποστήριξη για πλήρες path tracing στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκμετάλλευση τεχνολογιών upscaling όπως το DLSS 4.0 και το FSR 4, εξασφαλίζοντας υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης χωρίς συμβιβασμούς στην οπτική πιστότητα. Δυναμικό σύστημα καιρού (Dynamic Weather Combat): Οι καταιγίδες, οι χιονοθύελλες και οι ακραίοι καύσωνες μεταβάλλουν τα στατιστικά των επιθέσεων, με τα ξόρκια κεραυνού να αποκτούν τεράστια εμβέλεια όταν βρέχει και τις ικανότητες φωτιάς να αποδυναμώνονται στους παγετώνες.

Οι καταιγίδες, οι χιονοθύελλες και οι ακραίοι καύσωνες μεταβάλλουν τα στατιστικά των επιθέσεων, με τα ξόρκια κεραυνού να αποκτούν τεράστια εμβέλεια όταν βρέχει και τις ικανότητες φωτιάς να αποδυναμώνονται στους παγετώνες. Καταστρεφόμενο περιβάλλον: Οι τοίχοι, οι γέφυρες και τα εμπόδια μπορούν να καταστραφούν ολοσχερώς από τις επιθέσεις των τεράτων ή των παικτών, δημιουργώντας νέα μονοπάτια διαφυγής ή σημεία τακτικού πλεονεκτήματος.

Οι τοίχοι, οι γέφυρες και τα εμπόδια μπορούν να καταστραφούν ολοσχερώς από τις επιθέσεις των τεράτων ή των παικτών, δημιουργώντας νέα μονοπάτια διαφυγής ή σημεία τακτικού πλεονεκτήματος. Οικονομία και Live Service: Το σύστημα του battle pass επανασχεδιάζεται ριζικά, αφαιρώντας τα χρονοβόρα εμπόδια προόδου και εστιάζοντας αποκλειστικά σε κοσμητικά αντικείμενα υψηλής αισθητικής αξίας, χωρίς μηχανισμούς pay-to-win.

Παρακολουθώντας τα πρώτα λεπτά του πραγματικού gameplay, καθίσταται σαφές πως το βάρος των επιθέσεων έχει επαναπροσδιοριστεί από το μηδέν για να προσφέρει μια πιο σπλαχνική αίσθηση ανατροφοδότησης. Η κάμερα βρίσκεται τοποθετημένη ελαφρώς πιο κοντά στη δράση σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία της σειράς, επιτρέποντας στον παίκτη να διακρίνει ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες στην πανοπλία του ήρωα, καθώς τα μεταλλικά τμήματα αντανακλούν το λιγοστό φως από τους πυρσούς των σκοτεινών μπουντρουμιών. Η απόκριση των χειριστηρίων μοιάζει πιο άμεση, ενώ η κίνηση των χαρακτήρων στο πεδίο της μάχης έχει αποβάλει την ελαφριά "πλαστικότητα" που εντοπιζόταν περιστασιακά στο παρελθόν.

Όσον αφορά τα classes που αποκαλύφθηκαν αρχικά, ο Paladin επιστρέφει διεκδικώντας ξανά τη θέση του ως η ασπίδα της ομάδας, φέρνοντας μαζί του έναν πλήρως ανανεωμένο κατάλογο από αύρες που αλληλεπιδρούν με τα στοιχεία της φύσης. Δίπλα του, ανακοινώθηκε μια εντελώς νέα κλάση με την ονομασία "Blood Weaver", η οποία χρησιμοποιεί τη δική της υγεία για να δημιουργήσει καταστροφικές επιθέσεις περιοχής, απαιτώντας απόλυτη ισορροπία μεταξύ της επιθετικότητας και της επιβίωσης. Η διαχείριση του resource pool για τη συγκεκριμένη κλάση φαίνεται να απαιτεί χειρουργική ακρίβεια, μετατρέποντας τις δύσκολες αναμετρήσεις με τα bosses σε έναν χορό υψηλού ρίσκου και τεράστιας ανταμοιβής.

Το Diablo 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα τον Νοέμβριο του 2028, σύμφωνα με τις επίσημες τοποθετήσεις των στελεχών της Blizzard στο πλαίσιο της BlizzCon 2026. Ο τίτλος θα γίνει διαθέσιμος ταυτόχρονα σε PC μέσω της πλατφόρμας του Battle.net, καθώς και στις κονσόλες PlayStation 5 και Xbox Series X/S, προσφέροντας από την πρώτη μέρα πλήρη υποστήριξη για cross-play και cross-progression ανάμεσα σε όλα τα οικοσυστήματα.