Diablo 4: Lord of Hatred, το νέο expansion έρχεται με δύο νέες κλάσεις

Η Blizzard Entertainment επέλεξε τη σκηνή των The Game Awards 2025 για να κάνει μια από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις της χρονιάς για τους φίλους των Action RPGs. Το δεύτερο μεγάλο expansion του Diablo 4 είναι γεγονός, φέρει τον τίτλο Lord of Hatred και υπόσχεται να κλείσει το κεφάλαιο του Age of Hatred με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την αποκάλυψη της ημερομηνίας κυκλοφορίας, η οποία ορίστηκε για τις 28 Απριλίου 2026. Αν και η αναμονή φαίνεται μεγάλη, το περιεχόμενο που υποσχέθηκε η εταιρεία δείχνει ικανό να αποζημιώσει τους παίκτες, φέρνοντας νοσταλγία αλλά και ριζικές αλλαγές στο Sanctuary.

Η τελική αναμέτρηση με τον Mephisto

Το Lord of Hatred δεν είναι απλώς μια νέα προσθήκη περιεχομένου, αλλά το δραματικό φινάλε της τρέχουσας ιστορίας του Diablo 4. Οι παίκτες καλούνται να αντιμετωπίσουν τον Mephisto, τον Άρχοντα του Μίσους, σε μια μάχη που προμηνύεται επική. Το σενάριο θα μεταφέρει τους ήρωες σε μια περιοχή που έχει συζητηθεί έντονα στο lore του παιχνιδιού αλλά δεν είχαμε δει ποτέ μέχρι σήμερα: τα μυθικά Isles of Skovos.

Για τους λάτρεις της ιστορίας του Diablo, τα Skovos αποτελούν έναν τόπο με ιδιαίτερη βαρύτητα. Πρόκειται για την πατρίδα των Αμαζόνων, μια περιοχή που αρχικά προοριζόταν να εμφανιστεί στο Diablo 3 αλλά τελικά κόπηκε από την τελική έκδοση. Επιπλέον, το lore αναφέρει πως τα νησιά αυτά υπήρξαν κάποτε το σπίτι τόσο της Lilith όσο και του Inarius, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εξερεύνησή τους.

Επιστροφή στις ρίζες: Ο Paladin είναι εδώ

Ίσως η πιο ενθουσιώδης αντίδραση του κοινού να προήλθε από την αποκάλυψη των νέων κλάσεων. Το Lord of Hatred θα προσθέσει στο ρόστερ του παιχνιδιού δύο νέες κλάσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις οκτώ.

Η πρώτη από αυτές είναι ο πολυπόθητος Paladin. Μια από τις πιο αγαπημένες κλάσεις του Diablo 2, ο Paladin επιστρέφει για να επιβάλλει την τάξη με «ιερή οργή». Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της Blizzard, ο χαρακτήρας θα χρησιμοποιεί σφυρί, ασπίδα και το Holy Light για να εξολοθρεύσει τις δαιμονικές στρατιές του Mephisto. Ο συνδυασμός melee μάχης και θεϊκών ικανοτήτων (divine abilities) αναμένεται να προσφέρει ένα στυλ παιχνιδιού που έλειπε από το Diablo 4, καλύπτοντας το κενό του «ιερού πολεμιστή» που ζητούσε η κοινότητα.

Το μυστήριο παραμένει γύρω από τη δεύτερη κλάση, καθώς η Blizzard κράτησε τα χαρτιά της κλειστά, αφήνοντας χώρο για εικασίες και μελλοντικές αποκαλύψεις. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως όσοι προχωρήσουν σε προπαραγγελία του expansion, θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στον Paladin, προλαβαίνοντας να τον δοκιμάσουν έγκαιρα για την 11η Σεζόν (Season 11).

Ριζικές αλλαγές στο gameplay και επιστροφή του Horadric Cube

Πέρα από το νέο περιεχόμενο, η Blizzard στοχεύει σε μια συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του παίκτη και των μηχανισμών του παιχνιδιού. Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν είναι ουσιαστικές και δείχνουν πως η ομάδα ανάπτυξης ακούει προσεκτικά το feedback της κοινότητας.

Συγκεκριμένα, αναμένονται:

Rework στα Skill Trees: Και οι οκτώ κλάσεις θα δουν τα δέντρα ικανοτήτων τους να αναδιαμορφώνονται, προσφέροντας νέες στρατηγικές επιλογές.

Και οι οκτώ κλάσεις θα δουν τα δέντρα ικανοτήτων τους να αναδιαμορφώνονται, προσφέροντας νέες στρατηγικές επιλογές. Loot Filter: Ένα από τα πιο διαχρονικά αιτήματα των παικτών γίνεται πραγματικότητα, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση του εξοπλισμού.

Ένα από τα πιο διαχρονικά αιτήματα των παικτών γίνεται πραγματικότητα, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση του εξοπλισμού. Horadric Cube: Το θρυλικό αντικείμενο επιστρέφει, φέρνοντας πιθανότατα νέες συνταγές και δυνατότητες μετατροπής αντικειμένων, ενισχύοντας το crafting system.

Το θρυλικό αντικείμενο επιστρέφει, φέρνοντας πιθανότατα νέες συνταγές και δυνατότητες μετατροπής αντικειμένων, ενισχύοντας το crafting system. Αναβαθμισμένο Endgame: Η Blizzard υπόσχεται ένα endgame χτισμένο γύρω από την επιλογή του παίκτη, με κλιμακούμενη δυσκολία και ακόμα πιο πλούσια ανταμοιβή (loot).

Εκδόσεις και προπαραγγελίες

Το Diablo 4: Lord of Hatred είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία σε τρεις εκδόσεις: Standard, Deluxe και Ultimate. Μια ενδιαφέρουσα κίνηση από την πλευρά της εταιρείας είναι πως η Standard έκδοση θα περιλαμβάνει και την προηγούμενη επέκταση, Vessel of Hatred, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους ή επιστρέφοντες παίκτες να αποκτήσουν όλο το πακέτο της ιστορίας.

Οι Deluxe και Ultimate εκδόσεις, όπως συνηθίζεται, είναι φορτωμένες με διακοσμητικά αντικείμενα (cosmetics), όπως mounts, pets, armor bundles και Platinum, καθώς και το Premium Battle Pass.