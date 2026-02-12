Diablo 2: Ο Warlock είναι η πρώτη νέα class μετά από 25 χρόνια – Έρχεται και στο Diablo 4

Είναι μία από εκείνες τις ειδήσεις που πρέπει να διαβάσεις δύο και τρεις φορές για να βεβαιωθείς ότι δεν πρόκειται για κάποιο καλοστημένο αστείο ή για κάποιο fan-made mod. Κι όμως, η Blizzard προχώρησε σε μια ιστορική ανακοίνωση στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 30 χρόνια του franchise: Το Diablo 2: Resurrected υποδέχεται επίσημα τον Warlock, την πρώτη νέα class που προστίθεται στο παιχνίδι εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια.

Το πιο εντυπωσιακό; Η ενημέρωση με τίτλο «Reign of the Warlock» είναι διαθέσιμη εντελώς δωρεάν και μπορείτε να κατεβάσετε το update και να ξεκινήσετε το παιχνίδι με τον νέο χαρακτήρα αυτή τη στιγμή.

Μια σκοτεινή προσθήκη στο Sanctuary

Η άφιξη του Warlock δεν είναι απλώς μια νοσταλγική πινελιά, αλλά μια ουσιαστική ανανέωση του gameplay που γνωρίζουμε δεκαετίες τώρα. Σύμφωνα με τον Matthew Cederquist, παραγωγό του Diablo 2: Resurrected, η νέα class έχει σχεδιαστεί για να ανατρέψει κάθε θεωρία που είχαν οι παίκτες μέχρι σήμερα.

Ο Warlock δεν περιορίζεται στον ρόλο του κλασικού μάγου. Διαθέτει τη μοναδική ικανότητα να καλεί τρεις διαφορετικούς τύπους δαιμόνων: τον Goatman, τον Tainted και τον Defiler. Αυτά τα πλάσματα δεν είναι απλοί ακόλουθοι, καθώς διαθέτουν τις δικές τους ξεχωριστές ικανότητες μάχης. Ωστόσο, η πραγματική στρατηγική βάθος κρύβεται στον μηχανισμό «Binding». Ο παίκτης καλείται να αποφασίσει αν θα κρατήσει τον δαίμονα στο πλευρό του για να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις του ή αν θα τον «καταβροχθίσει» την κατάλληλη στιγμή για να κερδίσει προσωρινά, αλλά ισχυρά buffs. Πρόκειται για έναν χαρακτήρα που επιβραβεύει τον πειραματισμό και τη στρατηγική σκέψη.

Για όσους προτιμούν την άμεση επαφή, ο Warlock προσφέρει και ένα melee build. Εμπνευσμένο από το Hexblade Warlock του Dungeons & Dragons (5th Edition), το skill tree επιτρέπει στον χαρακτήρα να κρατάει όπλα δύο χεριών (two-handed) ταυτόχρονα με το βιβλίο των μαγικών του, δημιουργώντας ένα υβριδικό στυλ μάχης που δεν έχουμε ξαναδεί στο Diablo 2.

Τριπλό χτύπημα: Από το D2 στο Diablo 4

Η Blizzard δεν περιορίστηκε μόνο στο remaster του θρυλικού τίτλου. Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε ότι ο Warlock θα αποτελέσει συνδετικό κρίκο για ολόκληρο το οικοσύστημα της σειράς.

Συγκεκριμένα, η νέα class θα κάνει την εμφάνισή της και στο Diablo 4 με την κυκλοφορία του επερχόμενου expansion «Lord of Hatred» τον Απρίλιο του 2026. Αν και στο D2 είναι ήδη διαθέσιμος, οι παίκτες του νεότερου τίτλου θα πρέπει να περιμένουν λίγους μήνες ακόμα για να δουν πώς θα προσαρμοστούν οι μηχανισμοί του Warlock στη σύγχρονη μηχανή γραφικών και το open-world περιβάλλον του Sanctuary. Παράλληλα, ο χαρακτήρας αναμένεται να προστεθεί και στο Diablo Immortal το ερχόμενο καλοκαίρι, ολοκληρώνοντας την παρουσία του σε όλους τους ενεργούς τίτλους της εταιρείας.

Αν είχατε αφήσει το Diablo 2: Resurrected στην άκρη, η «βασιλεία του Warlock» είναι η καλύτερη αφορμή για επιστροφή.