Ananta: Έρχεται το 2027 το δωρεάν «anime GTA»!

Σύνοψη

Το φιλόδοξο urban open-world RPG της Naked Rain (υπό την αιγίδα της NetEase Games), το οποίο γνωρίζαμε έως σήμερα ως Project Mugen, μετονομάστηκε επίσημα σε Ananta και κυκλοφορεί παγκοσμίως στις 15 Ιανουαρίου 2027.

Ο τίτλος θα διατεθεί εντελώς δωρεάν σε PlayStation 5, PC μέσω Steam και σε φορητές συσκευές (iOS και Android).

Το παιχνίδι συνδυάζει την ελεύθερη εξερεύνηση αστικών κέντρων, την οδήγηση ποικίλων οχημάτων και ένα ταχύτατο σύστημα μάχης, αντλώντας έμπνευση από τίτλους όπως το Grand Theft Auto, προσαρμοσμένο σε έντονη anime αισθητική.

Η επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας και η προβολή του νέου εκτενούς trailer πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας εκδήλωσης του Gamescom 2026, επιβεβαιώνοντας το άνοιγμα των προεγγραφών.

Η NetEase Games και η εξειδικευμένη ομάδα ανάπτυξης Naked Rain αποκάλυψαν επισήμως την τελική μορφή του πολυαναμενόμενου τίτλου τους, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το Ananta (πρώην Project Mugen) πρόκειται να διατεθεί παγκοσμίως στις 15 Ιανουαρίου 2027.

Η ανακοίνωση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας βραδιάς της μεγάλης έκθεσης Gamescom 2026, συνοδευόμενη από ένα trailer που παρουσιάζει εκτενώς τη δομή του ψηφιακού κόσμου, τους μηχανισμούς μετακίνησης με οχήματα και το δυναμικό σύστημα μάχης. Το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει απολύτως τις εντυπώσεις του εξειδικευμένου τύπου της βιομηχανίας, ο οποίος εδώ και αρκετούς μήνες παρομοιάζει το συγκεκριμένο παιχνίδι με μια σύγχρονη anime εκδοχή του Grand Theft Auto.

Η προσέγγιση της NetEase εστιάζει στην κατασκευή ενός εξαιρετικά πυκνοκατοικημένου αστικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι παίκτες καλούνται να αλληλεπιδράσουν με εκατοντάδες διαδραστικά στοιχεία, να διαχειριστούν ρεαλιστικά συστήματα οδήγησης και να ξετυλίξουν την κεντρική αφήγηση μέσα από τον έλεγχο πολλαπλών χαρακτήρων με εντελώς ξεχωριστές ιδιότητες.

Ο συνολικός σχεδιασμός του χάρτη αποτελεί αναμφίβολα το ισχυρότερο τεχνικό πλεονέκτημα του Ananta, καθώς οι προγραμματιστές της Naked Rain εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά και χιλιοπαιγμένα fantasy τοπία, προκειμένου να χτίσουν εξαιρετικά πολύπλοκα και ζωντανά αστικά κέντρα όπως το Nova City και το Chongxiao’s Lingyun City. Οι παίκτες διαθέτουν την απόλυτη ελευθερία να περιηγηθούν στο εσωτερικό των τεράστιων πόλεων χρησιμοποιώντας μια ευρεία γκάμα ρεαλιστικών οχημάτων, από ταχύτατα σπορ αυτοκίνητα μέχρι ευέλικτες μοτοσυκλέτες, ενσωματώνοντας έναν μηχανισμό οδήγησης που δανείζεται εμφανώς στοιχεία από αμιγώς open-world action παιχνίδια όπως το Saints Row και το Grand Theft Auto. Η φυσική των οχημάτων και η άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια των έντονων καταδιώξεων ή των απλών μετακινήσεων ρουτίνας προσδίδουν έναν ιδιαίτερο δυναμισμό στον τρόπο που εκτυλίσσεται το gameplay. Οι πανύψηλοι ουρανοξύστες, οι φωτισμένοι από νέον δρόμοι και οι πολυσύχναστες λεωφόροι λειτουργούν ουσιαστικά ως ένας τεράστιος, διαδραστικός ψηφιακός καμβάς.

Η δομή του συστήματος μάχης βασίζεται πρωτίστως στην εναλλαγή των μελών της ομάδας σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στον χρήστη τη δημιουργία περίπλοκων και εντυπωσιακών combos που αξιοποιούν στο μέγιστο τις μοναδικές ικανότητες του κάθε ήρωα ξεχωριστά. Κατά την περιήγηση στις ψηφιακές πόλεις, οι πρωταγωνιστές καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλαπλές και απρόβλεπτες απειλές που παραμονεύουν στις σκιές των στενών ή στο υπέδαφος, συνδυάζοντας ακροβατικές κινήσεις, εναέριες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας και στρατηγική χρήση του περιβάλλοντος προς όφελός τους.

Το trailer επιβεβαιώνει την ύπαρξη εχθρών με διαφορετικές άμυνες, αντιστάσεις και συμπεριφορές, απαιτώντας από τον παίκτη συνεχή εγρήγορση και ορθή στρατηγική σκέψη όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας του πριν από κάθε σημαντική αναμέτρηση. Αντί να ακολουθεί την πεπατημένη των αυστηρά γραμμικών αποστολών, η ομάδα ανάπτυξης επενδύει έντονα στο περιβαλλοντικό storytelling, προσκαλώντας τους χρήστες να συμμετάσχουν σε χαλαρωτικές καθημερινές δραστηριότητες (minigames) και να αλληλεπιδράσουν με τους ψηφιακούς κατοίκους.

Το Ananta θα είναι διαθέσιμο ως free-to-play τίτλος σε PlayStation 5, PC μέσω της πλατφόρμας Steam, καθώς και σε φορητές συσκευές με λειτουργικά συστήματα iOS (μέσω του App Store) και Android (μέσω του Google Play). Ο τίτλος θα υποστηρίζει δυνατότητες cross-play και cross-progression για τον συνεχή συγχρονισμό των δεδομένων του χρήστη.

Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να προεγγραφείτε από την επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού.