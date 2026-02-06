Ανάσα για την Apple: Γλιτώνει τους αυστηρούς ελέγχους της ΕΕ για Maps και διαφημίσεις

Μια σπάνια αλλά εξαιρετικά σημαντική ανάσα έλαβε η Apple από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 πως οι υπηρεσίες Apple Maps και Apple Ads δεν εμπίπτουν, τουλάχιστον προς το παρόν, στις αυστηρές διατάξεις του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA).

Η απόφαση αυτή έρχεται να απαλλάξει τον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα από ένα επιπρόσθετο βάρος κανονιστικών υποχρεώσεων, σε μια χρονική συγκυρία όπου οι σχέσεις της εταιρείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δοκιμαστεί ποικιλοτρόπως.

Το σκεπτικό της Κομισιόν: Γιατί δεν είναι «Gatekeepers»

Η ετυμηγορία της Επιτροπής βασίστηκε σε μια ενδελεχή έρευνα που είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2025. Ο πυρήνας της απόφασης εστιάζει στον ορισμό του «ρυθμιστή της πρόσβασης» (gatekeeper). Σύμφωνα με το σκεπτικό που δημοσιεύθηκε, ούτε η υπηρεσία χαρτών ούτε η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple πληρούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως «σημαντικές πύλες» (gateways) μεταξύ των επιχειρήσεων και των τελικών χρηστών.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το Apple Maps κατέχει σχετικά χαμηλό ποσοστό χρήσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά αν συγκριθεί με τον ανταγωνισμό, όπου η Google διατηρεί τη μερίδα του λέοντος. Αντίστοιχα, η υπηρεσία Apple Ads κρίθηκε πως έχει «πολύ περιορισμένη κλίμακα» στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης στην Ευρώπη, έναν χώρο που επίσης κυριαρχείται από άλλους παίκτες. Ως εκ τούτου, η επιβολή των δρακόντειων μέτρων του DMA σε αυτές τις δύο υπηρεσίες θα ήταν, κατά την κρίση των αρχών, δυσανάλογη με την πραγματική τους επιρροή στην αγορά.

Τι γλιτώνει η Apple;

Η σημασία αυτής της απόφασης είναι τεράστια για την στρατηγική της Apple. Αν οι δύο αυτές υπηρεσίες είχαν χαρακτηριστεί ως «gatekeepers», η εταιρεία θα ήταν υποχρεωμένη να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Ο κανονισμός DMA επιβάλλει αυστηρούς κανόνες διαλειτουργικότητας και απαγορεύει πρακτικές που ευνοούν τα προϊόντα της ίδιας της πλατφόρμας εις βάρος τρίτων.

Για παράδειγμα, η Apple θα μπορούσε να αναγκαστεί να επιτρέψει σε τρίτους προγραμματιστές χαρτών να έχουν την ίδια πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα iOS που έχει το Apple Maps, ή να μοιράζεται δεδομένα απόδοσης διαφημίσεων με ανταγωνιστές και διαφημιζόμενους με τρόπο που μέχρι σήμερα αποφεύγει. Η εξαίρεση από τον κανονισμό επιτρέπει στην Apple να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο αυτών των προϊόντων και να τα αναπτύξει με τους δικούς της όρους, χωρίς την ανάγκη για άμεσο άνοιγμα σε τρίτους.

Η μεγάλη εικόνα: Η Apple παραμένει στο στόχαστρο

Παρόλο που η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί νίκη, δεν σημαίνει ότι η Apple βγαίνει από το μικροσκόπιο της Ευρώπης. Η εταιρεία παραμένει χαρακτηρισμένη ως gatekeeper για τις βασικές της πλατφόρμες: το λειτουργικό σύστημα iOS, το App Store και τον browser Safari. Σε αυτά τα πεδία, οι υποχρεώσεις της παραμένουν ισχυρές και οι πιέσεις για συμμόρφωση συνεχίζονται αμείωτες.

Η απόφαση της Πέμπτης λειτουργεί περισσότερο ως μια αναγνώριση της πραγματικότητας της αγοράς παρά ως μια λευκή επιταγή. Οι ρυθμιστικές αρχές αναγνώρισαν ότι, σε αντίθεση με το iPhone ή το App Store που αποτελούν μονοδρόμους για εκατομμύρια χρήστες και επιχειρήσεις, τα Maps και Ads δεν έχουν (ακόμα) την ισχύ να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, η Επιτροπή άφησε ανοιχτό το παράθυρο για επανεξέταση στο μέλλον, δηλώνοντας ρητά πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς. Εάν η χρήση αυτών των υπηρεσιών αυξηθεί σημαντικά ή αλλάξει η δομή της αγοράς, η απόφαση αυτή θα μπορούσε να ανατραπεί.

Το μέλλον των διαφημίσεων στο οικοσύστημα της Apple

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς αυτή η εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας. Υπάρχουν έντονες φήμες και αναφορές ότι η Apple σχεδιάζει να ενσωματώσει διαφημίσεις μέσα στα αποτελέσματα αναζήτησης του Apple Maps, ίσως και μέσα στο τρέχον έτος. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουσιαστικά «ανάβει το πράσινο φως» για να προχωρήσει η εταιρεία σε τέτοιες κινήσεις εντός της Ευρώπης χωρίς τον φόβο άμεσων ρυθμιστικών παρεμβάσεων που θα περιόριζαν την κερδοφορία ή τη λειτουργικότητα αυτών των νέων χαρακτηριστικών.

Αυτή η ελευθερία κινήσεων είναι ζωτικής σημασίας για την Apple, η οποία αναζητά διαρκώς νέους τρόπους αύξησης των εσόδων της από υπηρεσίες (Services), καθώς η αγορά των smartphones έχει ωριμάσει. Η δυνατότητα να αναπτύξει το διαφημιστικό της δίκτυο χωρίς τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν η Google ή η Meta αποτελεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, έστω και αν αυτό οφείλεται στο μικρότερο μερίδιο αγοράς που κατέχει αυτή τη στιγμή.