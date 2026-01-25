Αναζήτηση με... προσωπικότητα: Η μεγάλη αλλαγή στο Google Search

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα στην ιστορία της μηχανής αναζήτησής της παίζει η Google, λανσάροντας και επίσημα τη λειτουργία «Personal Intelligence» στο AI Mode του Search. Η νέα αυτή δυνατότητα υπόσχεται να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παγκόσμια γνώση του διαδικτύου και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, προσφέροντας απαντήσεις που δεν είναι απλώς ακριβείς, αλλά και σχετικές με την καθημερινότητά του.

Η κίνηση αυτή έρχεται να απαντήσει σε ένα πάγιο ζήτημα των σύγχρονων μηχανών αναζήτησης: την έλλειψη πλαισίου (context). Μέχρι σήμερα, αν ψάχνατε για «ιδέες διακοπών», η Google σάς έδινε γενικές λίστες. Με το Personal Intelligence, η μηχανή αναζήτησης μπορεί πλέον να «κοιτάξει» (εφόσον της δώσετε την άδεια) στα εισερχόμενα του Gmail ή στη συλλογή του Google Photos και να προτείνει προορισμούς που ταιριάζουν στις προηγούμενες εμπειρίες ή στις κρατήσεις σας.

Τι είναι το «Personal Intelligence» και πώς λειτουργεί

Στον πυρήνα της νέας λειτουργίας βρίσκεται το μοντέλο Gemini 3, το οποίο αναλαμβάνει να συνδέσει τις τελείες ανάμεσα στα δεδομένα σας. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη ως πείραμα μέσω του Google Labs και απευθύνεται αρχικά σε συνδρομητές των πακέτων Google AI Pro και AI Ultra στις ΗΠΑ (στα αγγλικά).

Η λογική είναι απλή αλλά εξαιρετικά ισχυρή: Αντί να εξηγείτε στη μηχανή αναζήτησης τις προτιμήσεις σας κάθε φορά από την αρχή, εκείνη τις γνωρίζει ήδη.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι σχεδιάζετε ένα ταξίδι. Αντί να ψάχνετε γενικά για «εστιατόρια στο Λονδίνο», το AI Mode μπορεί να εντοπίσει την κράτηση του ξενοδοχείου σας στο Gmail και παλιές φωτογραφίες από οικογενειακές διακοπές στο Google Photos. Βλέποντας ότι έχετε παιδιά και λατρεύετε το παγωτό, θα σας προτείνει συγκεκριμένα ένα κοντινό, φιλικό προς οικογένειες παγωτατζίδικο, αντί για μια απρόσωπη λίστα καταστημάτων.

Από τα ψώνια μέχρι... το σενάριο της ζωής σας

Η Google έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς η τεχνολογία αυτή μπορεί να φανεί χρήσιμη σε πραγματικές συνθήκες, πέρα από τον εντυπωσιασμό της πρώτης ματιάς:

Έξυπνες Αγορές: Αν χρειάζεστε ένα μπουφάν για ένα επερχόμενο ταξίδι, το σύστημα δεν θα σας δείξει τυχαία προϊόντα. Θα διασταυρώσει την ημερομηνία και τον προορισμό από τα αεροπορικά εισιτήρια στο Gmail (π.χ. Σικάγο τον Μάρτιο) με το προσωπικό σας στυλ αγορών. Το αποτέλεσμα; Προτάσεις για αντιανεμικά παλτό που ταιριάζουν στον καιρό του προορισμού και στο γούστο σας.

Διασκέδαση και Νοσταλγία: Οι χρήστες μπορούν να κάνουν πιο δημιουργικές ερωτήσεις, όπως «Αν η ζωή μου ήταν ταινία, τι τίτλο θα είχε;». Το AI θα αναλύσει τις φωτογραφίες και τις αναμνήσεις σας για να δώσει μια απάντηση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας.

Ο Robby Stein, αντιπρόεδρος προϊόντων της Google Search, περιέγραψε τη λειτουργία ως έναν τρόπο να γίνουν οι προτάσεις «μέρος της ζωής σας» και όχι απλώς αποτελέσματα σε μια οθόνη. Ο ίδιος ανέφερε πως, δοκιμάζοντας το σύστημα, ανακάλυψε προϊόντα που δεν θα σκεφτόταν καν να αναζητήσει, βασισμένα σε προηγούμενες αγορές του.

Το «αγκάθι» της ιδιωτικότητας και ο έλεγχος στον χρήστη

Η σύνδεση του Search με τόσο ευαίσθητα δεδομένα, όπως τα email και οι προσωπικές φωτογραφίες, εύλογα εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα. Η Google φαίνεται να το γνωρίζει καλά αυτό και έχει σχεδιάσει το Personal Intelligence με βασικό άξονα τη συγκατάθεση (opt-in).

Τίποτα δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ρητά να συνδέσει το Gmail και το Google Photos μέσω των ρυθμίσεων του Search. Επιπλέον, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του γενικού μοντέλου Gemini. Η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου αιτήματος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αποσύνδεσης των εφαρμογών ανά πάσα στιγμή.

Εάν το σύστημα κάνει λάθος – κάτι που η Google παραδέχεται ότι είναι πιθανό σε αυτό το στάδιο – οι χρήστες μπορούν να διορθώσουν την απάντηση ή να δηλώσουν ότι η πρόταση ήταν άστοχη, βοηθώντας έτσι στη βελτίωση της υπηρεσίας χωρίς να εκθέτουν τα δεδομένα τους στο ευρύτερο κοινό.

Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Προς το παρόν, η λειτουργία κυκλοφορεί σταδιακά μόνο για προσωπικούς λογαριασμούς Google στις ΗΠΑ και αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Δεν είναι διαθέσιμη για εταιρικούς λογαριασμούς Workspace ή εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία για την επέκταση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, η ιστορία έχει δείξει πως τέτοιες λειτουργίες περνούν τον Ατλαντικό μόλις ξεπεραστούν τα πρώτα τεχνικά εμπόδια και, κυρίως, τα ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν την προστασία δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.