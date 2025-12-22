Android 16: Η Google διορθώνει το πιο εκνευριστικό χαρακτηριστικό του Wi-Fi

Αν είστε χρήστης Android τα τελευταία τρία χρόνια, πιθανότατα έχετε νιώσει εκείνη τη μικρή, αλλά καθημερινή απογοήτευση κάθε φορά που προσπαθείτε να κλείσετε το Wi-Fi. Αυτό που κάποτε ήταν μια απλή, αντανακλαστική κίνηση ενός δευτερολέπτου, μετατράπηκε ξαφνικά σε μια διαδικασία πολλών βημάτων με την έλευση του Android 12. Τώρα, όμως, οι πληροφορίες που έρχονται από τον κώδικα της Google δείχνουν πως η εταιρεία είναι έτοιμη να κάνει στροφή 180 μοιρών, δικαιώνοντας εκατομμύρια χρήστες.

Η επιστροφή της κοινής λογικής στο UX

Σε κάποια από τις επερχόμενες εκδόσεις του Android 16 φαίνεται πως θα επαναεμφανιστούν τα ξεχωριστά κουμπιά για το Wi-Fi και τα δεδομένα Κινητής Τηλεφωνίας (Data).

Για να καταλάβουμε γιατί αυτό είναι είδηση και όχι απλά μια τεχνική λεπτομέρεια, πρέπει να θυμηθούμε τι συνέβη το 2021. Τότε, στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού "Material You", η Google αποφάσισε να συγχωνεύσει τους διακόπτες του Wi-Fi και των Data σε ένα ενιαίο πλαίσιο με την ονομασία "Internet". Η λογική της εταιρείας τότε ήταν πως οι χρήστες μπερδεύονταν ή πως η διαδικασία σύνδεσης έπρεπε να είναι πιο "ενοποιημένη".

undefined

Στην πράξη, όμως, το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο. Για να απενεργοποιήσει κανείς το Wi-Fi (π.χ. όταν το σήμα είναι αδύναμο και θέλει να γυρίσει σε 4G/5G), χρειαζόταν πλέον να πατήσει το πλακίδιο "Internet", να περιμένει να ανοίξει ένα μικρό αναδυόμενο μενού και μετά να κλείσει τον διακόπτη. Δύο κινήσεις αντί για μία.

Τι αποκαλύπτει ο κώδικας του Android 16

Σύμφωνα με αναφορές που βασίζονται στην ανάλυση της QPR2 έκδοσης του Android 16, εντοπίστηκαν σαφείς ενδείξεις ότι το Quick Settings panel ανασχεδιάζεται ριζικά. Ο Mishaal Rahman, ένας από τους πιο αξιόπιστους αναλυτές του οικοσυστήματος Android, εντόπισε αλλαγές που επιτρέπουν και πάλι τον διαχωρισμό των λειτουργιών.

Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα φαίνεται να εγκαταλείπει το μεγάλο, ενιαίο πλακίδιο υπέρ της επιστροφής σε μεμονωμένα toggles. Αυτό σημαίνει ότι με ένα και μόνο swipe και ένα tap, ο χρήστης θα μπορεί να ελέγχει άμεσα τη σύνδεσή του, χωρίς να ανοίγουν επιπλέον παράθυρα διαλόγου.

Μάλιστα, φαίνεται πως η Google δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Ο επανασχεδιασμός των Quick Settings δείχνει να επιτρέπει την αλλαγή μεγέθους των εικονιδίων, δίνοντας ίσως για πρώτη φορά τόσο μεγάλη ελευθερία παραμετροποίησης στους χρήστες των Pixel συσκευών (κάτι που οι κάτοχοι Samsung ή Xiaomi απολαμβάνουν εδώ και καιρό), καθώς οι κατασκευαστές αυτοί συχνά αγνοούσαν την οδηγία της Google και διατηρούσαν τα κουμπιά χωριστά.

Πότε να το περιμένουμε

Αν και οι αλλαγές εντοπίστηκαν σε Developer Preview του Android 16, υπάρχει πάντα η πιθανότητα η Google να το εφαρμόσει νωρίτερα, ίσως σε κάποιο Feature Drop των Pixel, ή να το κρατήσει ως βασικό χαρακτηριστικό για την επίσημη κυκλοφορία του λειτουργικού το επόμενο έτος.

Το σημαντικό είναι πως η επιλογή (και η λογική) επανέρχεται. Ακόμη και αν η Google αποφασίσει να κρατήσει το ενιαίο πάνελ ως προεπιλογή για τους νέους χρήστες, η δυνατότητα να το αλλάξει κάποιος και να φέρει τα ξεχωριστά κουμπιά στην αρχική οθόνη ελέγχου είναι ακριβώς αυτό που ζητούσαν οι power users.