Μια νέα διαγνωστική τεχνική που αξιοποιεί ένα smartphone θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά της καρδιακής ανεπάρκειας γρηγορότερα από ό,τι επιτρέπουν οι παραδοσιακές μέθοδοι. Η τεχνική που αναπτύχθηκε από οργανισμούς στη Φινλανδία και τις ΗΠΑ, χρησιμοποιεί τους αισθητήρες κίνησης που είναι ενσωματωμένοι στα σημερινά smartphones για την ανίχνευση δονήσεων στο στήθος. Οι δονήσεις αυτές εμφανίζονται συχνά ως αποτέλεσμα υποκείμενων καρδιακών προβλημάτων που οδηγούν σε καρδιακή ανεπάρκεια.



Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια κατάσταση και όχι μια ασθένεια από μόνη της. Προκαλείται ή επιδεινώνεται από οποιονδήποτε αριθμό οξέων διαγνώσεων, όπως η στεφανιαία νόσος, οι διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων, η υψηλή αρτηριακή πίεση και άλλα. Η καρδιακή ανεπάρκεια σηματοδοτεί την αδυναμία της καρδιάς να αντλήσει επαρκή ποσότητα αίματος. Ακόμη και αν η καρδιά είναι ημιλειτουργική, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτύχει το επίπεδο απόδοσης που απαιτεί το υπόλοιπο σώμα, οδηγώντας με τον καιρό σε βλάβη των νεφρών, βλάβη του ήπατος, θρόμβους αίματος ή θάνατο.

Οι ασθένειες που προκαλούν καρδιακή ανεπάρκεια συχνά προκαλούν ασυνήθιστες καρδιακές δονήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαγνωστικούς σκοπούς. Αυτές οι δονήσεις παρεκκλίνουν από τις τυπικές κινήσεις της καρδιάς όταν η καρδιά δεν μπορεί να συστέλλεται ή να χαλαρώνει τακτικά, μια βαλβίδα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει σωστά ή ένας θάλαμος της καρδιάς είναι διογκωμένος. Και ενώ οι ιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν όργανα σεισμοκαρδιογραφίας για την καταγραφή αυτών των δονήσεων, τα όργανα αυτά δεν είναι εύκολα προσβάσιμα. Αφού λάβουν παραπεμπτικό από έναν πάροχο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, οι ασθενείς που ανησυχούν για την υγεία της καρδιάς τους πρέπει συχνά να περιμένουν εβδομάδες για ένα ραντεβού με έναν καρδιολόγο.



Σύντομα, οι άνθρωποι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους για να εντοπίζουν τα καρδιακά συμπτώματα. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Turku εργάζονται τα τελευταία 10 χρόνια για την αξιοποίηση των αισθητήρων κίνησης των smartphone, που συνήθως χρησιμοποιούνται για δεδομένα γυμναστικής, βοήθεια πλοήγησης και παιχνίδια, για την κινητή σεισμοκαρδιογραφία. Τώρα, σε μια δημοσίευση για το Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure, γράφουν ότι ένα smartphone μπορεί να εντοπίσει με επιτυχία τις καρδιακές δονήσεις.

Για να χρησιμοποιηθεί η τεχνική τους, ο ασθενής απλά ξαπλώνει ανάσκελα και στη συνέχεια τοποθετεί το smartphone του με την όψη προς τα πάνω στο στήθος του. Καθώς οι δονήσεις της καρδιάς μεταδίδονται μέσω του θωρακικού τοιχώματος του ασθενούς, το επιταχυνσιόμετρο και το γυροσκόπιο του τηλεφώνου καταγράφουν κάθε κίνηση, επιτρέποντας την απεικόνιση των δονήσεων σε ένα γράφημα. Η διαδικασία διαρκεί μόνο ένα λεπτό.

Μόλις πάνω από 1.000 ασθενείς έχουν δοκιμάσει την τεχνολογία σε πειράματα στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Turku και Ελσίνκι της Φινλανδίας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Στάνφορντ. Από αυτούς, 217 ασθενείς είχαν ήδη διαγνωστεί με καρδιακή ανεπάρκεια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μέθοδος ανίχνευσης δονήσεων μέσω smartphone τους εντόπισε τα μοτίβα δονήσεων που σχετίζονται με την καρδιακή ανεπάρκεια με ακρίβεια 89% - ένα ποσοστό επιτυχίας περίπου 9 στους 10 ασθενείς.

Το Πανεπιστήμιο του Turku συνεργάστηκε με την CardioSignal, μια φινλανδική startup, για την τελειοποίηση της τεχνολογίας. Η CardioSignal προσφέρει αυτή τη στιγμή ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής μέσω της εφαρμογής CardioSignal για smartphone. Ανάλογα με μελλοντικές δοκιμές, η εφαρμογή θα μπορούσε τελικά να ενσωματώσει τη γενική ανίχνευση καρδιακής ανεπάρκειας του Πανεπιστημίου του Turku.

