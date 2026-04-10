Ανθρωποειδές ρομπότ κάτω από €5.000: Η Unitree λανσάρει το R1 παγκοσμίως μέσα από το AliExpress!

Σύνοψη

Παγκόσμια Διάθεση: Το R1 κυκλοφορεί διεθνώς την ερχόμενη εβδομάδα μέσω του δικτύου ηλεκτρονικού εμπορίου της Alibaba (AliExpress), καλύπτοντας την ευρωπαϊκή αγορά.

Το R1 κυκλοφορεί διεθνώς την ερχόμενη εβδομάδα μέσω του δικτύου ηλεκτρονικού εμπορίου της Alibaba (AliExpress), καλύπτοντας την ευρωπαϊκή αγορά. Ριζική Μείωση Κόστους: Με τιμή εκκίνησης τα $4.900 (περίπου €4.500), η Unitree μειώνει δραματικά το κόστος εισόδου στην κατηγορία των ανθρωποειδών ρομπότ.

Με τιμή εκκίνησης τα $4.900 (περίπου €4.500), η Unitree μειώνει δραματικά το κόστος εισόδου στην κατηγορία των ανθρωποειδών ρομπότ. Συμπαγής Σχεδιασμός: Ζυγίζει 25 έως 29 κιλά (ανάλογα την έκδοση), έχει ύψος 1,27 μέτρα και είναι κατασκευασμένο για έρευνα και ανάπτυξη κώδικα.

Ζυγίζει 25 έως 29 κιλά (ανάλογα την έκδοση), έχει ύψος 1,27 μέτρα και είναι κατασκευασμένο για έρευνα και ανάπτυξη κώδικα. Ενσωματωμένη AI (Embodied AI): Υποστηρίζει φωνητικές εντολές και οπτική αναγνώριση περιβάλλοντος μέσω ενός ενιαίου πολυτροπικού μοντέλου, με ανοιχτό SDK.

Υποστηρίζει φωνητικές εντολές και οπτική αναγνώριση περιβάλλοντος μέσω ενός ενιαίου πολυτροπικού μοντέλου, με ανοιχτό SDK. Αγορά-Στόχος: Σχεδιασμένο για ακαδημαϊκά ιδρύματα, προγραμματιστές και εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν λογισμικό ρομποτικής χωρίς να επενδύσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Ο τομέας της ρομποτικής μεταβάλλεται ραγδαία, με την προσοχή να μετατοπίζεται από τα δυσκίνητα βιομηχανικά μηχανήματα στα αυτόνομα συστήματα ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης. Η Unitree Robotics, μία από τις πλέον δραστήριες κινεζικές εταιρείες κατασκευής ρομποτικών συστημάτων, ανακοίνωσε την παγκόσμια κυκλοφορία του R1, του πιο προσιτού ανθρωποειδούς ρομπότ στη γκάμα της. Η διάθεση της συσκευής δεν θα γίνει μέσω κλειστών B2B καναλιών, αλλά μαζικά μέσω της πλατφόρμας AliExpress της Alibaba, καθιστώντας την τεχνολογία άμεσα προσβάσιμη σε αγορές όπως η Βόρεια Αμερική, η Ιαπωνία και η Ευρώπη.

Το Unitree R1 κατασκευάστηκε με γνώμονα την ευελιξία και την ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας παραγωγής, γεγονός που εξηγεί το δραστικά μειωμένο κόστος του. Το ρομπότ διαθέτει ύψος 127 εκατοστά, κατατάσσοντάς το στα ανθρωποειδή μεσαίου μεγέθους, και το βάρος του διατηρείται στα 25 έως 29 κιλά, αναλόγως της μπαταρίας και του επιπλέον εξοπλισμού. Το μειωμένο βάρος είναι κρίσιμο στοιχείο, καθώς εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, ταχύτερη απόκριση των κινητήρων και, το σημαντικότερο, ασφάλεια κατά τη λειτουργία σε χώρους όπου βρίσκονται άνθρωποι.

Η κίνηση επιτυγχάνεται μέσω 26 βαθμών ελευθερίας, κατανεμημένων στους βραχίονες, τον κορμό και τα κάτω άκρα. Η αρχιτεκτονική των αρθρώσεων βασίζεται στους ιδιόκτητους κινητήρες της Unitree, οι οποίοι παρέχουν επαρκή ροπή για κινήσεις ακριβείας, δυναμική ισορροπία κατά το βάδισμα, ακόμα και ακροβατικές κινήσεις ή ανάκτηση ισορροπίας μετά από πτώση. Η ευκινησία του συστήματος αποδεικνύεται από την ικανότητά του να πλοηγείται σε ανώμαλο έδαφος και να προσαρμόζεται δυναμικά στις εξωτερικές φυσικές πιέσεις.

Το hardware αποτελεί πλέον μόνο τον «σκελετό» της συσκευής. Το βασικό πλεονέκτημα του R1 έγκειται στο λογισμικό του. Το ρομπότ ενσωματώνει ένα Large Multimodal Model (LMM), ικανό να επεξεργάζεται ταυτόχρονα δεδομένα ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Οι αισθητήρες όρασης που βρίσκονται στο τμήμα της κεφαλής τροφοδοτούν το σύστημα με τρισδιάστατα δεδομένα του χώρου (point clouds), τα οποία ο κεντρικός επεξεργαστής μεταφράζει σε χάρτες πλοήγησης.

Ταυτόχρονα, το ρομπότ διαθέτει σύστημα φωνητικής αναγνώρισης. Ο χρήστης μπορεί να δώσει εντολές φυσικής γλώσσας και το σύστημα, μέσω της παραγωγικής AI, μεταφράζει την πρόθεση του χρήστη σε κινητικές εντολές. Η εταιρεία προσφέρει ένα πλήρως ανοιχτό SDK, δίνοντας το ελεύθερο σε προγραμματιστές και ερευνητές να γράψουν τον δικό τους κώδικα, να εκπαιδεύσουν τα δικά τους μοντέλα συμπεριφοράς και να ενσωματώσουν εξωτερικά API.

Η επιλογή της Alibaba και του AliExpress ως κύριου καναλιού διανομής σηματοδοτεί τη μετάβαση των ανθρωποειδών ρομπότ από τον εξειδικευμένο βιομηχανικό εξοπλισμό στην κατηγορία των καταναλωτικών/επαγγελματικών ηλεκτρονικών. Αντί η παραγγελία να απαιτεί χρονοβόρες διαπραγματεύσεις, προσφορές και εξειδικευμένους εισαγωγείς, ο καταναλωτής ή η επιχείρηση μπορεί να προσθέσει το ρομπότ στο ψηφιακό καλάθι του, όπως θα έκανε με ένα smartphone ή ένα laptop. Αυτό επιταχύνει τον ρυθμό υιοθέτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας μια άμεση, τεράστια δεξαμενή δεδομένων τηλεμετρίας για την Unitree.

Τιμολόγηση

Η βασική έκδοση R1 AIR ξεκινά από τα $4.900, ενώ η στάνταρ έκδοση R1 φτάνει τα $5.900 (τιμές προ φόρων και εξόδων αποστολής). Για την ευρωπαϊκή αγορά, οι υποψήφιοι αγοραστές πρέπει να συνυπολογίσουν το κόστος εκτελωνισμού και τον αντίστοιχο ΦΠΑ. Ακόμα και με αυτές τις προσθήκες, το τελικό κόστος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ €5.500 και €6.500.

Όταν ο ανταγωνισμός (όπως οι προτάσεις της Boston Dynamics ή τα αντίστοιχα αμερικανικά ερευνητικά ρομπότ) κοστολογείται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, το R1 προσφέρει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για τεχνολογικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και ανεξάρτητους προγραμματιστές να αποκτήσουν πρόσβαση σε hardware αιχμής.

Με τη ματιά του Techgear

Η είδηση της κυκλοφορίας ενός ανθρωποειδούς ρομπότ σε τιμή ελαφρώς υψηλότερη από ένα κορυφαίο επαγγελματικό laptop δημιουργεί υψηλές –και συχνά λανθασμένες– προσδοκίες στο ευρύ κοινό. Το Unitree R1 δεν αποτελεί ένα έτοιμο καταναλωτικό προϊόν που θα αναλάβει οικιακές εργασίες από την πρώτη ημέρα, αλλά μια πλατφόρμα ανάπτυξης σε μορφή ανθρωποειδούς.

Τα πλαστικά μέρη του ενδέχεται να μην αντέχουν σε σκληρή, καθημερινή καταπόνηση, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπό πλήρες φορτίο λειτουργίας αναμένεται να είναι περιορισμένη (συνήθως 1-2 ώρες μέγιστης δραστηριότητας) και ο θόρυβος των 26 κινητήρων είναι ένα πρακτικό ζήτημα που κανένα promo video δεν αποκαλύπτει πλήρως. Επιπλέον, για έναν υποψήφιο αγοραστή το ζήτημα του after-sales support για ένα προϊόν 25 κιλών αγορασμένο από το AliExpress παραμένει ένας αντικειμενικός προβληματισμός.

Η πραγματική αξία του R1 δεν εντοπίζεται στην τωρινή του τελειότητα, αλλά στην ανοικτή του αρχιτεκτονική. Λειτουργεί ως ένας καμβάς για την εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στον φυσικό κόσμο. Η δραματική πτώση των τιμών στο hardware ρομποτικής, σε συνδυασμό με την εκρηκτική άνοδο των μοντέλων AI, δημιουργεί το απαραίτητο οικοσύστημα ώστε η επόμενη γενιά ρομπότ να είναι όχι μόνο φθηνότερη, αλλά εκθετικά πιο έξυπνη.