Unitree G1: Το ανθρωποειδές ρομπότ ολοκλήρωσε αυτόνομη πορεία 130.000 βημάτων στους -47.4°C

Σύνοψη

Το ανθρωποειδές ρομπότ G1 της κινεζικής Unitree Robotics ολοκλήρωσε δοκιμή αυτόνομης πλοήγησης στο Altay της Κίνας, υπό ακραίες θερμοκρασίες που άγγιξαν τους -47.4°C.

Διανύοντας 130.000 βήματα σε χιονισμένο έδαφος, το ρομπότ σχεδίασε ένα τεράστιο έμβλημα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων με διαστάσεις 186x100 μέτρα.

Για την επιβίωση των αισθητήρων, των αρθρώσεων και των μπαταριών στο ψύχος, το G1 εξοπλίστηκε με βιομηχανικού τύπου ισοθερμικό τζάκετ και προστατευτικά καλύμματα.

Η πλοήγηση και η ισορροπία εξασφαλίστηκαν μέσω του δορυφορικού συστήματος BeiDou, αισθητήρων 3D LiDAR, καμερών βάθους και του AI μοντέλου UnifoLM.

Με ύψος 1,27 μέτρα και τιμή εκκίνησης περίπου 13.000 ευρώ, το G1 αναδεικνύεται σε βιώσιμη πλατφόρμα δοκιμών, καταγράφοντας περισσότερες από 4.200 πωλήσεις το 2025.

Πώς το ρομπότ Unitree G1 κατάφερε να λειτουργήσει αυτόνομα στους -47.4°C;

Το ανθρωποειδές ρομπότ Unitree G1 επιβίωσε στους -47.4°C αξιοποιώντας ένα ειδικό ισοθερμικό μπουφάν και πλαστικά καλύμματα, τα οποία προστάτευσαν τους 43 κινητήρες και την μπαταρία 9.000 mAh από το θερμικό σοκ. Η αυτόνομη πλοήγησή του στο χιόνι εξασφαλίστηκε μέσω δορυφόρων BeiDou, 3D LiDAR και του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης UnifoLM, ολοκληρώνοντας 130.000 βήματα.

Η ικανότητα των ανθρωποειδών ρομπότ να εγκαταλείπουν τα ελεγχόμενα περιβάλλοντα των εργαστηρίων και να επιχειρούν σε πραγματικές, αντίξοες συνθήκες αποτελεί το σημαντικότερο τεχνικό ορόσημο της σύγχρονης ρομποτικής. Η κινεζική Unitree Robotics απέδειξε την ανθεκτικότητα του υλικού της δοκιμάζοντας το μοντέλο G1 στην περιοχή Altay της επαρχίας Xinjiang—ένα περιβάλλον γνωστό για το ακραίο ψύχος του. Με τον υδράργυρο να καταγράφει -47.4°C, το ύψους 1,27 μέτρων ρομπότ διένυσε με επιτυχία εκατοντάδες μέτρα πάνω σε βαθύ χιόνι και πάγο.

Ο στόχος της αποστολής δεν περιορίστηκε στην απλή επιβίωση του μηχανήματος. Το G1 προγραμματίστηκε να διαγράψει συγκεκριμένη πορεία στον χώρο (στις συντεταγμένες 89.75° E, 47.21° N), δημιουργώντας μέσω των αποτυπωμάτων του το λογότυπο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων για λογαριασμό του δικτύου CMG. Το τελικό σχέδιο κάλυψε μια τεράστια επιφάνεια 186 επί 100 μέτρων. Για να επιτευχθεί αυτή η ακρίβεια χωρίς την παρουσία εξωτερικών οδηγών ή οπτικών σημείων αναφοράς στο λευκό τοπίο, το ρομπότ βασίστηκε στην απόλυτη συνεργασία των αισθητήρων του και των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που φέρει.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Unitree G1

Διαστάσεις & Βάρος: Ύψος 1,27 μέτρα, βάρος 35 κιλά.

Ύψος 1,27 μέτρα, βάρος 35 κιλά. Ενεργοποιητές (Actuators): 23 έως 43 κινητήρες αρθρώσεων (ανάλογα με την έκδοση), με μέγιστη ροπή 120 Nm.

23 έως 43 κινητήρες αρθρώσεων (ανάλογα με την έκδοση), με μέγιστη ροπή 120 Nm. Αυτονομία: Μπαταρία ταχείας απελευθέρωσης 9.000 mAh με διάρκεια λειτουργίας περίπου 2 ώρες (σε κανονικές συνθήκες).

Μπαταρία ταχείας απελευθέρωσης 9.000 mAh με διάρκεια λειτουργίας περίπου 2 ώρες (σε κανονικές συνθήκες). Αισθητήρες Πλοήγησης: 3D LiDAR, κάμερες βάθους Intel RealSense, μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου.

3D LiDAR, κάμερες βάθους Intel RealSense, μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου. Κινηματική: Μέγιστη ταχύτητα βάδισης 7,2 km/h.

Μέγιστη ταχύτητα βάδισης 7,2 km/h. Τιμή & Διάθεση: Έναρξη από περίπου 13.000 ευρώ.

Η πρόκληση του βαδίσματος στο χιόνι υπερβαίνει κατά πολύ την πολυπλοκότητα της κίνησης στην άσφαλτο ή το τσιμέντο. Το χιόνι αποτελεί μια μη σταθερή επιφάνεια που παραμορφώνεται κάτω από το βάρος του μηχανήματος, αλλάζοντας διαρκώς τη δυναμική της τριβής. Το G1 αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα αξιοποιώντας το UnifoLM (Unitree Robot Unified Large Model), το οποίο βασίζεται στην ενισχυμένη μηχανική μάθηση. Οι αλγόριθμοι προσαρμοστικού σχεδιασμού διαδρομής διάβαζαν τον χώρο μέσω του 3D LiDAR σε πραγματικό χρόνο, υπολογίζοντας μικρο-διορθώσεις στο κέντρο βάρους του ρομπότ σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Ταυτόχρονα, η κίνηση προσδιοριζόταν με ακρίβεια εκατοστού μέσω του κινεζικού δορυφορικού δικτύου BeiDou.

Το ψύχος αποτέλεσε τη δεύτερη και ίσως κρισιμότερη παράμετρο της δοκιμής. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου χάνουν ραγδαία τη χωρητικότητα και την ικανότητα εκφόρτισής τους κάτω από το μηδέν, ενώ τα λιπαντικά των μηχανικών αρθρώσεων παγώνουν, μπλοκάροντας την κίνηση των σερβοκινητήρων. Για να αποφευχθεί η καταστροφή του υλικού, οι μηχανικοί της Unitree τροποποίησαν τη συσκευή, τυλίγοντας τον κορμό με ένα παχύ πορτοκαλί ισοθερμικό μπουφάν και προσαρμόζοντας πλαστικά προστατευτικά μανίκια στα κάτω άκρα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί μια αναλογική λύση σε ένα κατεξοχήν ψηφιακό πρόβλημα, καταδεικνύοντας την ανάγκη θερμικής θωράκισης στα ρομπότ επόμενης γενιάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως το G1 δεν αποτελεί ένα πειραματικό πρωτότυπο που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για αυτή τη δοκιμή, αλλά ένα εμπορικά διαθέσιμο προϊόν. Με τις συνολικές πωλήσεις να ξεπερνούν τις 4.200 μονάδες εντός του 2025, το ρομπότ προμηθεύεται από ακαδημαϊκά ιδρύματα και τμήματα έρευνας βιομηχανιών παγκοσμίως. Η τιμή του, η οποία στην ευρωπαϊκή αγορά μεταφράζεται κοντά στα 13.000 ευρώ (προ φόρων), το καθιστά ένα εξαιρετικά προσιτό εργαλείο ανάπτυξης λογισμικού συγκριτικά με υλοποιήσεις ανταγωνιστών, οι οποίες συχνά αγγίζουν εξαψήφια νούμερα. Αν και προς το παρόν η άμεση λιανική πώλησή του σε ιδιώτες στην Ελλάδα δεν υφίσταται μέσω τοπικών δικτύων, τεχνολογικά ινστιτούτα του ευρωπαϊκού χώρου ήδη πειραματίζονται με την πλατφόρμα της Unitree.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιλογή της Unitree να ντύσει ένα ρομπότ με μπουφάν προκαλεί αρχικά εντυπώσεις που προσεγγίζουν το μάρκετινγκ. Εξετάζοντας το γεγονός τεχνικά, αναδεικνύεται ο σημαντικότερος περιορισμός που αντιμετωπίζει η βιομηχανία των ανθρωποειδών: η θερμική διαχείριση. Όταν ένα σύστημα 43 κινητήρων λειτουργεί στο μέγιστο της ροπής του για να ισορροπήσει σε πάγο, η μπαταρία καταπονείται ακραία. Η λειτουργία κάτω από τους -47°C απαιτεί εξειδικευμένα κράματα μετάλλων και συστήματα εσωτερικής θέρμανσης που προς το παρόν δεν δικαιολογούνται στο κόστος κατασκευής των 13.000 ευρώ. Η επιβίωση του G1 στο χιόνι αποδεικνύει την ωρίμανση του αλγοριθμικού ελέγχου (UnifoLM), όμως ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι η μηχανική αντοχή των εξαρτημάτων παραμένει η βασική παράμετρος που θα καθορίσει την ένταξη αυτών των μηχανών σε ρόλους διάσωσης ή βιομηχανικής συντήρησης σε εξωτερικούς χώρους.