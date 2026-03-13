Αόρατη μεταφορά δεδομένων: Επιστήμονες κρύβουν πληροφορίες μέσα στη θερμότητα των αντικειμένων!

Σύνοψη

Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια UNSW και Monash ανέπτυξαν τεχνολογία μεταφοράς δεδομένων μέσω «αρνητικού φωτός» (negative luminescence).

Η μέθοδος κρύβει τις πληροφορίες μέσα στη φυσική θερμική ακτινοβολία υποβάθρου, καθιστώντας την υποκλοπή τους πρακτικά αδύνατη.

Η καρδιά του συστήματος είναι μια θερμοακτινοβολούσα δίοδος (thermoradiative diode) που εναλλάσσει ταχύτατα φωτεινές και σκοτεινές καταστάσεις εκπομπής στο υπέρυθρο φάσμα.

Η ταχύτητα μεταφοράς αγγίζει τα 100 kilobits ανά δευτερόλεπτο (kbps) και απαιτεί οπτική επαφή (line of sight).

Η τεχνολογία αναμένεται να αξιοποιηθεί στους τομείς της άμυνας, των διαβαθμισμένων οικονομικών συναλλαγών και της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών.

Αόρατη επικοινωνία μέσω «αρνητικού φωτός»: Η νέα εποχή στη φυσική ασφάλεια δεδομένων

Η προστασία των ψηφιακών επικοινωνιών αποτελεί διαχρονικά μια συνεχή διαμάχη μεταξύ της δημιουργίας ισχυρών αλγορίθμων κρυπτογράφησης και της ανάπτυξης μεθόδων για την παραβίασή τους. Παραδοσιακά, η ασφάλεια βασίζεται στην παραδοχή ότι τα δεδομένα μπορούν να υποκλαπούν, αλλά δεν μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν χωρίς το κατάλληλο κλειδί.

Ωστόσο, μια νέα ερευνητική προσέγγιση από μηχανικούς των Πανεπιστημίων UNSW Sydney και Monash της Αυστραλίας αλλάζει θεμελιωδώς το μοντέλο, εστιάζοντας στην πλήρη απόκρυψη της ίδιας της μετάδοσης. Η τεχνολογία, η οποία αξιοποιεί το φαινόμενο της «αρνητικής φωταύγειας» (negative luminescence) ή αλλιώς του «αρνητικού φωτός», επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων συγκαλύπτοντάς τα εντός της φυσικής θερμικής ακτινοβολίας του περιβάλλοντος.

Τι είναι το «Αρνητικό Φως» και η Αρνητική Φωταύγεια

Η βασική αρχή της νέας τεχνολογίας στηρίζεται στη φυσική συμπεριφορά της θερμότητας και της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Κάθε φυσικό αντικείμενο με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν εκπέμπει θερμική ακτινοβολία, κυρίως στο υπέρυθρο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αυτή η αχνή εκπομπή είναι αόρατη στο ανθρώπινο μάτι, αλλά απολύτως διακριτή μέσω εξειδικευμένου εξοπλισμού, όπως οι θερμικές κάμερες. Η συνεχής αυτή εκπομπή ενέργειας δημιουργεί αυτό που οι φυσικοί ονομάζουν «θερμικό θόρυβο υποβάθρου».

Το φαινόμενο της αρνητικής φωταύγειας επιτρέπει την τοπική καταστολή αυτής της φυσικής εκπομπής. Ο Dr. Nielsen, εκ των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, χρησιμοποιεί μια εύστοχη αναλογία για να περιγράψει τον μηχανισμό: λειτουργεί σαν ένας φακός ο οποίος, αντί να εκπέμπει φως, μπορεί με κάποιον τρόπο να γίνει πιο σκοτεινός και από την κατάσταση πλήρους απενεργοποίησης. Αυτή η δυνατότητα μετάβασης κάτω από το φυσιολογικό όριο της θερμικής εκπομπής δίνει στους επιστήμονες το απαραίτητο περιθώριο χειρισμού για τη δημιουργία ενός ψηφιακού σήματος.

Ο ρόλος της θερμοακτινοβολούσας σιόδου

Το υλικό υπόβαθρο της ανακάλυψης βασίζεται σε μια συσκευή ημιαγωγών γνωστή ως θερμοακτινοβολούσα δίοδος. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο αρχικός σκοπός ανάπτυξης αυτών των διόδων δεν σχετιζόταν με τις τηλεπικοινωνίες. Η ερευνητική ομάδα τις είχε σχεδιάσει στο πλαίσιο πειραμάτων για την παραγωγή νυχτερινής ηλιακής ενέργειας. Στόχος ήταν η συλλογή ενέργειας από την υπέρυθρη ακτινοβολία που αποβάλλει η Γη προς το διάστημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς ο πλανήτης ψύχεται.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η γρήγορη εναλλαγή της κατάστασης της διόδου παράγει ανεπαίσθητες αυξομειώσεις στην υπέρυθρη εκπομπή. Αξιοποιώντας αυτή την ιδιότητα, διαμόρφωσαν ένα σύστημα όπου η δίοδος εναλλάσσεται ταχύτατα μεταξύ μιας ελαφρώς πιο φωτεινής και μιας ελαφρώς πιο σκοτεινής (λόγω αρνητικής φωταύγειας) θερμικής κατάστασης. Αυτές οι εναλλαγές κωδικοποιούν τα ψηφιακά δεδομένα στο μέσο υπέρυθρο φάσμα.

Η κρίσιμη παράμετρος επιτυχίας είναι ότι η συνολική, μέση ένταση της εκπομπής ταυτίζεται με την ένταση του φυσικού θερμικού υποβάθρου. Το ψηφιακό σήμα ουσιαστικά «πνίγεται» μέσα στον θόρυβο. Ένας εξωτερικός παρατηρητής, ακόμη και αν παρακολουθεί τον χώρο με προηγμένα θερμικά όργανα, καταγράφει απλώς μια φυσιολογική εκπομπή θερμότητας. Μόνο ένας δέκτης απολύτως συγχρονισμένος και ενήμερος για την ακριβή φύση του σήματος μπορεί να διαχωρίσει την πληροφορία από τον θόρυβο και να την αποκωδικοποιήσει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ταχύτητα μετάδοσης

Η πειραματική διάταξη των Πανεπιστημίων UNSW και Monash κατέγραψε ρυθμό μετάδοσης δεδομένων της τάξης των 100 kilobits ανά δευτερόλεπτο (100 kbps). Αν και το νούμερο αυτό φαντάζει εξαιρετικά χαμηλό συγκρινόμενο με τα σύγχρονα πρότυπα οπτικών ινών ή δικτύων 5G, κρίνεται απολύτως επαρκές για τη μεταφορά κειμένων, εντολών συστήματος, κωδικών πρόσβασης ή συντεταγμένων, δεδομένα που συνήθως αποτελούν τον πυρήνα των αυστηρά διαβαθμισμένων επικοινωνιών.

Η επικοινωνία στο υπέρυθρο φάσμα, εξ ορισμού, απαιτεί οπτική επαφή μεταξύ πομπού και δέκτη. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί περιορισμός για ευρείες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, αλλά λειτουργεί πλεονεκτικά στο πεδίο της ασφάλειας, καθώς αποτρέπει την υποκλοπή από απομακρυσμένες τοποθεσίες εκτός του άμεσου φυσικού άξονα μετάδοσης.

Η σημασία για την ασφάλεια των πληροφοριών

Η προσέγγιση της συγκαλυμμένης μετάδοσης δεδομένων επιλύει ένα βασικό μειονέκτημα των συμβατικών ασύρματων δικτύων: την ανιχνευσιμότητα. Όταν χρησιμοποιούνται κλασικές ραδιοσυχνότητες (RF), το σήμα, έστω και κρυπτογραφημένο, εντοπίζεται εύκολα στον αέρα. Ο εντοπισμός και μόνο της εκπομπής προδίδει την παρουσία ενός κόμβου επικοινωνίας, κάτι που σε τακτικά στρατιωτικά περιβάλλοντα μπορεί να οδηγήσει σε στοχοποίηση της εγκατάστασης.

Με την τεχνολογία του «αρνητικού φωτός», η παρακολούθηση του φάσματος δεν αποκαλύπτει καμία ύποπτη δραστηριότητα. Τεχνικές απόκρυψης σήματος μέσα στο επίπεδο θορύβου (noise floor) χρησιμοποιούνται ήδη σε στρατιωτικές ραδιοεπικοινωνίες. Η καινοτομία των Αυστραλών επιστημόνων εντοπίζεται στην επιτυχή μεταφορά αυτής της λογικής στο υπέρυθρο φάσμα και στη χρήση των θερμοακτινοβολούντων διόδων για τη δημιουργία της «αρνητικής» κατάστασης, επιτρέποντας την τέλεια προσομοίωση της αδρανούς θερμικής υπογραφής ενός αντικειμένου.

Η ωρίμανση της συγκεκριμένης τεχνολογίας αναμένεται να προσελκύσει άμεσα το ενδιαφέρον κρατικών και στρατιωτικών φορέων. Η δυνατότητα ανταλλαγής τακτικών δεδομένων στο πεδίο, χωρίς την εκπομπή ανιχνεύσιμων ραδιοκυμάτων, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο υποκλοπής και γεωεντοπισμού. Πέραν του αμυντικού τομέα, ο χρηματοοικονομικός κλάδος παρακολουθεί στενά τέτοιου είδους εξελίξεις. Εγκαταστάσεις υψηλής ασφάλειας και κόμβοι διακομιστών που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές μπορούν να ενσωματώσουν την οπτική αυτή μεταφορά ως δευτερεύον, μη-ανιχνεύσιμο κανάλι ελέγχου σε περίπτωση παραβίασης του κύριου δικτύου.

Με τη ματιά του Techgear

Η έρευνα των UNSW και Monash επιβεβαιώνει την ανάγκη μετατόπισης του βάρους στην κυβερνοασφάλεια από το επίπεδο του λογισμικού (software encryption) στο επίπεδο του φυσικού μέσου. Για την ελληνική αγορά, αν και δεν προβλέπεται άμεση ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε καταναλωτικά προϊόντα, η ανακάλυψη έχει έμμεση αλλά σαφή στρατηγική αξία. Η διαρκής ψηφιοποίηση των εγχώριων κρίσιμων υποδομών, όπως τα δίκτυα ενέργειας και οι τηλεπικοινωνιακοί κόμβοι 5G, απαιτεί την παρακολούθηση των βέλτιστων μεθόδων προστασίας διεθνώς. Ενώ η κλασική κρυπτογράφηση αντιμετωπίζει τη ραγδαία αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και την προοπτική των κβαντικών υπολογιστών, η απόκρυψη του ίδιου του φορέα της πληροφορίας παραμένει η πλέον αξιόπιστη λύση.

Η μετατροπή του φυσικού θερμικού αποτυπώματος σε φορέα δεδομένων δεν είναι απλώς ένα πείραμα φυσικής, αλλά ένα πρακτικό δομικό στοιχείο για τα απρόσβλητα δίκτυα του μέλλοντος. Η ταχύτητα των 100 kbps αρκεί απόλυτα για μετάδοση κρίσιμων κλειδιών κρυπτογράφησης, λύνοντας επί της ουσίας το πρόβλημα της ασφαλούς ανταλλαγής τους. Η συγχώνευση της επιστήμης των υλικών με τις τηλεπικοινωνίες συνεχίζει να προσφέρει τεκμηριωμένες λύσεις στα πιο σύνθετα προβλήματα ασφάλειας δικτύων.