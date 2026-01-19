Αποκάλυψη: Η διαδρομή των κλεμμένων δεδομένων μετά από επιθέσεις phishing

Αν νομίζετε ότι το πάτημα σε έναν ύποπτο σύνδεσμο είναι απλώς ένα στιγμιαίο λάθος χωρίς συνέχεια, τα νέα δεδομένα έρχονται να διαψεύσουν αυτή την πεποίθηση με τον πιο ανησυχητικό τρόπο. Το phishing δεν αφορά πλέον μόνο την «αλίευση» ενός κωδικού. Πρόκειται για μια πλήρως αυτοματοποιημένη βιομηχανία που μετατρέπει τα ψηφιακά μας αποτυπώματα σε εμπορεύσιμα προϊόντα με συγκεκριμένη τιμή στη μαύρη αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Kaspersky, μόνο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, χρήστες στην Ευρώπη αλληλεπίδρασαν με περισσότερους από 131 εκατομμύρια κακόβουλους συνδέσμους phishing. Παρόλο που τα εργαλεία ασφαλείας κατάφεραν να μπλοκάρουν αυτές τις απόπειρες, ο αριθμός παραμένει ιλιγγιώδης και καταδεικνύει την επιμονή των επιτιθέμενων να παρασύρουν τα θύματα σε ψεύτικες ιστοσελίδες.

Η «βιομηχανοποίηση» της υποκλοπής

Το ενδιαφέρον στοιχείο της νέας έρευνας δεν είναι μόνο ο όγκος των επιθέσεων, αλλά η στόχευση. Σε ποσοστό 88,5%, οι επιθέσεις phishing είχαν ως αποκλειστικό σκοπό την αρπαγή στοιχείων σύνδεσης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς. Λιγότερο συχνά, στο 9,5% των περιπτώσεων, στόχος ήταν προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις, ενώ μόλις το 2% αφορούσε άμεσα στοιχεία τραπεζικών καρτών.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι η διαδικασία έχει πλέον αυτοματοποιηθεί πλήρως. Οι κυβερνοεγκληματίες δεν λειτουργούν μεμονωμένα. Μόλις τα δεδομένα υποκλαπούν, εισάγονται σε εξειδικευμένα αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν με τη λογική του «Platform-as-a-Service» (PaaS), θυμίζοντας νόμιμες επιχειρηματικές πλατφόρμες. Μέσα από εξελιγμένους πίνακες ελέγχου (admin panels), οι εγκληματίες μπορούν να ταξινομούν, να φιλτράρουν και να διαχειρίζονται τεράστιους όγκους κλεμμένων πληροφοριών με μερικά κλικ.

Το χρηματιστήριο του Dark Web: Πόσο κοστίζουν τα δεδομένα σας

Μόλις τα στοιχεία συλλεχθούν και επαληθευτούν, παίρνουν τον δρόμο για το Dark Web, όπου πωλούνται σε πακέτα, γνωστά ως «dumps». Η τιμολόγηση αυτών των δεδομένων αποκαλύπτει και την ιεραρχία της αξίας που τους δίνουν οι απατεώνες.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Kaspersky Digital Footprint Intelligence, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής για τους λογαριασμούς υψηλής αξίας:

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Είναι το πιο ακριβό «προϊόν», με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 350 δολάρια .

Πλατφόρμες Κρυπτονομισμάτων: Οι λογαριασμοί αυτοί πωλούνται κατά μέσο όρο προς 105 δολάρια .

Πύλες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Η πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες κοστολογείται στα 82,50 δολάρια .

Προσωπικά έγγραφα: Ταυτότητες και άλλα έγγραφα πωλούνται προς 15 δολάρια .

Για μαζικές πωλήσεις δεδομένων χαμηλότερης ποιότητας, οι τιμές πέφτουν ακόμη και στα 50 δολάρια ανά παρτίδα.

Από το «ψάρεμα» στο «Whaling»: Ο κίνδυνος των ψηφιακών φακέλων

Το πιο ανησυχητικό εύρημα της έκθεσης αφορά το τι συμβαίνει μετά την πώληση. Τα δεδομένα δεν αγοράζονται πάντα για άμεση οικονομική εκμετάλλευση. Συχνά, υποβάλλονται σε σχολαστική επαλήθευση μέσω ειδικών scripts που ελέγχουν την εγκυρότητά τους σε διάφορες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια, οι εγκληματίες συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία για να δημιουργήσουν ολοκληρωμένους «ψηφιακούς φακέλους». Αυτοί οι φάκελοι αυξάνουν εκθετικά την αξία των δεδομένων, καθώς επιτρέπουν στοχευμένες επιθέσεις υψηλού προφίλ, γνωστές ως «whaling».

Όπως επισημαίνει η Olga Altukhova, ειδικός ασφαλείας της Kaspersky, τα κλεμμένα δεδομένα μετατρέπονται σε ένα «σταθερό όπλο». Συνδυάζοντας παλαιότερα παραβιασμένα δεδομένα με πληροφορίες ανοιχτού κώδικα (open-source), οι επιτιθέμενοι στήνουν εξαιρετικά πειστικές απάτες. Το θύμα δεν αντιμετωπίζει απλώς μια παραβίαση, αλλά μετατρέπεται σε μακροχρόνιο στόχο για εκβιασμούς, υποκλοπή ταυτότητας και οικονομική αφαίμαξη, ακόμη και χρόνια μετά το αρχικό κλικ.

Η άμυνα στην εποχή της αυτοματοποιημένης απειλής

Η πραγματικότητα είναι πως πολλοί χρήστες εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούν λύσεις προστασίας στις συσκευές τους, αφήνοντας κερκόπορτες ανοιχτές. Ωστόσο, η προστασία της ψηφιακής ταυτότητας δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά ψηφιακή πειθαρχία.

Η Kaspersky προτείνει μια σειρά ενεργειών για τον μετριασμό του ρίσκου: