Αποστολή Aeolus: NASA & Relativity Space ανοίγουν τον δρόμο για τον Άρη το 2028

Σύνοψη

Η NASA ανακοίνωσε μια νέα σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με την εταιρεία Relativity Space για την εξερεύνηση της ατμόσφαιρας του Άρη.

Η εκτόξευση της αποστολής με το όνομα "Aeolus" είναι προγραμματισμένη για το 2028.

Η διαστημική υπηρεσία παρέχει τη συστοιχία τεσσάρων επιστημονικών οργάνων, ενώ η Relativity Space αναλαμβάνει την κατασκευή του διαστημοπλοίου, τον πύραυλο εκτόξευσης και την πλοήγηση.

Βασικός στόχος είναι η καθημερινή, παγκόσμια χαρτογράφηση των ανέμων, των θερμοκρασιών και της σκόνης στον κόκκινο πλανήτη.

Τα δεδομένα αυτά θεωρούνται κρίσιμα για τη μείωση του ρίσκου στις μελλοντικές επανδρωμένες και μη επανδρωμένες προσεδαφίσεις.

Η εξερεύνηση του Διαστήματος περνά οριστικά σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, όπου η μεταφορά και τα logistics αναλαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα, επιτρέποντας στους κρατικούς οργανισμούς να επικεντρωθούν αμιγώς στην παραγωγή επιστημονικού έργου.

Η NASA, μέσω του Διοικητή της Jared Isaacman, επισημοποίησε μια καινοτόμα συμφωνία με την αεροδιαστημική εταιρεία Relativity Space, η οποία αναμένεται να επιταχύνει δραστικά τη συλλογή ατμοσφαιρικών και μετεωρολογικών δεδομένων από τον Άρη.

Η συμφωνία, η οποία βασίζεται στο πρώτο εξαετές Space Act Agreement που υπογράφει η υπηρεσία, προβλέπει τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων. Το Ames Research Center της NASA στη Silicon Valley θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει τα όργανα μέτρησης, ενώ η Relativity Space θα εγγυηθεί την ασφαλή άφιξη τους στην αρειανή τροχιά, κατασκευάζοντας το όχημα μεταφοράς και διαχειριζόμενη τις πτητικές λειτουργίες.

Τι είναι η αποστολή Aeolus και ποιος ο ρόλος της NASA;

Η αποστολή Aeolus, με προγραμματισμένη εκτόξευση το 2028, αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα τεσσάρων επιστημονικών οργάνων της NASA που θα αναλύει καθημερινά τον καιρό του Άρη. Πρόκειται για μια σύμπραξη όπου η NASA κατασκευάζει αποκλειστικά το επιστημονικό φορτίο, ενώ η Relativity Space αναλαμβάνει το διαστημόπλοιο, τον πύραυλο και τη μεταφορά στην τροχιά του πλανήτη.

Η συστοιχία Aeolus έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την πρώτη ολοκληρωμένη, καθημερινή και παγκόσμια εικόνα της αρειανής ατμόσφαιρας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα βασικά όργανα:

Doppler Wind and Temperature Sounder (DWTS-Ozone): Σε συνεργασία με την GATS, το συγκεκριμένο εργαλείο θα μετράει το προφίλ των ανέμων και των θερμοκρασιών από την επιφάνεια του πλανήτη έως και τα 60 χιλιόμετρα υψόμετρο.

Σε συνεργασία με την GATS, το συγκεκριμένο εργαλείο θα μετράει το προφίλ των ανέμων και των θερμοκρασιών από την επιφάνεια του πλανήτη έως και τα 60 χιλιόμετρα υψόμετρο. Thermal Limb Sounder (TLS): Αναπτυγμένο μαζί με την Xiomas Technologies, θα παρέχει κάθετες θερμοκρασιακές τομές και παρατηρήσεις της σκόνης, καθώς και των νεφών υδάτινου πάγου.

Αναπτυγμένο μαζί με την Xiomas Technologies, θα παρέχει κάθετες θερμοκρασιακές τομές και παρατηρήσεις της σκόνης, καθώς και των νεφών υδάτινου πάγου. Surface Radiometric Sensor Package (SuRSeP): Εξειδικευμένο πακέτο αισθητήρων που θα καταγράφει το ενεργειακό ισοζύγιο της επιφάνειας, καθώς και τις ιδιότητες των νεφών και της σκόνης.

Εξειδικευμένο πακέτο αισθητήρων που θα καταγράφει το ενεργειακό ισοζύγιο της επιφάνειας, καθώς και τις ιδιότητες των νεφών και της σκόνης. Wide-Field Context Camera (WFCC): Κάμερα ευρέος πεδίου υπεύθυνη για τη λήψη καθημερινών, παγκόσμιων εικόνων της ατμοσφαιρικής δραστηριότητας, προσφέροντας το απαραίτητο οπτικό πλαίσιο στους ερευνητές.

Το συγκεκριμένο τεχνολογικό πακέτο βασίζεται στην παρακαταθήκη δύο δεκαετιών προηγούμενων επιτυχημένων αποστολών, όπως ο δορυφόρος MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), το Mars Reconnaissance Orbiter και το Mars Odyssey.

Γιατί τα δεδομένα του Aeolus είναι κρίσιμα για την ασφάλεια;

Η προσεδάφιση στον Άρη αποτελεί μια από τις δυσκολότερες μηχανικές προκλήσεις στο Ηλιακό Σύστημα. Η ατμόσφαιρα του πλανήτη είναι αρκετά πυκνή ώστε να δημιουργεί τεράστια αεροδυναμική τριβή και υπερθέρμανση στα σκάφη, αλλά ταυτόχρονα υπερβολικά αραιή για να επιβραδύνει αποτελεσματικά ένα βαρύ φορτίο με τη χρήση μόνο αλεξίπτωτων. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Entry, Descent, and Landing (EDL).

Οι ακραίες εποχιακές διακυμάνσεις και οι απρόβλεπτες παγκόσμιες θύελλες σκόνης μπορούν να αλλοιώσουν την πυκνότητα της ατμόσφαιρας μέσα σε λίγες ώρες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα συστήματα προσεδάφισης. Το Aeolus θα παράγει μοντέλα υψηλής ακρίβειας για τη συμπεριφορά των ανέμων και τις αλλαγές θερμοκρασίας. Γνωρίζοντας την ακριβή κατάσταση της ατμόσφαιρας, οι μηχανικοί θα μπορούν να υπολογίζουν με απόλυτη ακρίβεια τις συντεταγμένες και τις ταχύτητες καθόδου. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η αποστολή ανθρώπων στην επιφάνεια του Άρη θα περιείχε μη αποδεκτό ρίσκο.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η NASA θα υποστηρίξει τη λειτουργία των επιστημονικών οργάνων για τουλάχιστον ένα αρειανό έτος (περίπου 687 γήινες ημέρες). Παράλληλα, η υπηρεσία θα αναπτύξει τον αγωγό επεξεργασίας (data-processing pipeline) που θα μετατρέπει τις ακατέργαστες μετρήσεις σε έτοιμα προς χρήση δεδομένα για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Η στρατηγική αξία των συνεργασιών δημοσίου - ιδιωτικού τομέα

Το μοντέλο που επιλέχθηκε για την αποστολή του 2028 αντικατοπτρίζει την πλήρη ωρίμανση της εμπορικής διαστημικής βιομηχανίας. Η διακυβέρνηση της NASA υπό τον Isaacman καθιστά σαφές πως οι κρατικοί πόροι πρέπει να κατευθύνονται στην παραγωγή καινοτομίας και την ανακάλυψη, όχι στην κατασκευή "φορτηγών" μεταφοράς, όταν υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που μπορούν να το κάνουν ταχύτερα και φθηνότερα. Η Relativity Space, η οποία εξειδικεύεται στην τρισδιάστατη εκτύπωση πυραυλικών συστημάτων, αποκτά πλέον ρόλο διαπλανητικού μεταφορέα.

Η μετατόπιση αυτής της ευθύνης επιτρέπει στη NASA να αυξήσει τη συχνότητα των αποστολών της. Αντί να σχεδιάζει μία ογκώδη, πανάκριβη αποστολή κάθε δέκα χρόνια, μπορεί να αποστέλλει στοχευμένα επιστημονικά εργαλεία πολύ πιο συχνά, αξιοποιώντας την υποδομή του ιδιωτικού τομέα.