Αποστολή MMX: Έτοιμη για εκτόξευση στα τέλη του 2026 η ιαπωνική αποστολή για τη συλλογή δειγμάτων από τον Φόβο

Σύνοψη

Το διαστημικό σκάφος MMX της ιαπωνικής JAXA μεταφέρθηκε στο διαστημικό κέντρο Tanegashima ενόψει της εκτόξευσης που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2026.

Σκοπός της αποστολής είναι η προσεδάφιση στο φεγγάρι του Άρη, Φόβο, το 2029 και η συλλογή 10 γραμμαρίων επιφανειακού υλικού.

Τα δείγματα αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη το 2031, προσφέροντας δεδομένα για την προέλευση των δορυφόρων του Άρη.

Στην αποστολή συμμετέχουν η Γαλλία και η Γερμανία μέσω του ρόβερ IDEFIX, το οποίο θα προηγηθεί του κύριου σκάφους για να μελετήσει τις συνθήκες εξαιρετικά χαμηλής βαρύτητας.

Η καθυστέρηση της αποστολής, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για το 2024, οφείλεται στην επίλυση των μηχανικών προβλημάτων του ιαπωνικού πυραύλου H3.

Η αποστολή Martian Moons eXploration (MMX) της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας (JAXA) αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα στην εξερεύνηση του Διαστήματος, εστιάζοντας στην απευθείας συλλογή δειγμάτων από τον Φόβο, το μεγαλύτερο από τα δύο φεγγάρια του Άρη. Στις 31 Μαρτίου 2026, το κύριο διαστημόπλοιο μεταφέρθηκε επιτυχώς στο Διαστημικό Κέντρο Tanegashima της Ιαπωνίας και στεγάστηκε στο Κτίριο Δοκιμών και Συναρμολόγησης Διαστημικών Σκαφών (STA2). Με την εκτόξευση να ορίζεται για τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2026, η αποστολή αποσκοπεί να μεταφέρει πίσω στη Γη τουλάχιστον 10 γραμμάρια αρειανού υλικού το 2031, ακολουθώντας την τεχνική κληρονομιά των επιτυχημένων αποστολών Hayabusa.

Η επιλογή και η τεχνική αξιοπιστία του πυραύλου H3

Η εκτόξευση του σκάφους MMX θα πραγματοποιηθεί με τον πύραυλο βαρέως τύπου H3, την κορωνίδα της σύγχρονης ιαπωνικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Το αρχικό σχέδιο της JAXA προέβλεπε την έναρξη της αποστολής κατά το παράθυρο εκτόξευσης του 2024. Ωστόσο, η λειτουργία του πυραύλου συνάντησε σημαντικά τεχνικά εμπόδια. Η δεύτερη δοκιμαστική πτήση του H3, η οποία έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2025, κατέληξε σε αποτυχία.

Οι μηχανικοί της JAXA απομόνωσαν το πρόβλημα σε μια δυσλειτουργία κατά τον διαχωρισμό του προστατευτικού καλύμματος. Η ταχεία αναγνώριση και επίλυση του συγκεκριμένου σφάλματος επέτρεψε στον οργανισμό να διατηρήσει το χρονοδιάγραμμα για το τρέχον έτος. Δεδομένου ότι το βέλτιστο παράθυρο πτήσης προς τον Άρη ανοίγει μόνο μία φορά κάθε 26 μήνες (όταν η Γη και ο Άρης ευθυγραμμίζονται ευνοϊκά), η προώθηση της αποστολής εντός του 2026 είναι κρίσιμη για να αποφευχθεί μια περαιτέρω διετής αναβολή.

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα: Από τη Γη στον Φόβο

Το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα της αποστολής MMX είναι αυστηρά καθορισμένο, βασισμένο στην τροχιακή μηχανική του εσωτερικού ηλιακού συστήματος. Η JAXA υπολογίζει ότι το σκάφος θα ολοκληρώσει το διαπλανητικό του ταξίδι και θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Άρη το 2027.

Κατά την πρώτη φάση, το σκάφος θα παραμείνει σε τροχιά γύρω από τον κόκκινο πλανήτη, ξεκινώντας μια εντατική διαδικασία χαρτογράφησης και φασματοσκοπικής ανάλυσης τόσο του Φόβου όσο και του Δείμου. Τα δεδομένα αυτά θα αξιολογηθούν για να προσδιοριστεί η ακριβής και ασφαλέστερη τοποθεσία προσεδάφισης στον Φόβο. Το 2029, η κύρια μονάδα επιφανείας του MMX θα εκτελέσει τη διαδικασία καθόδου, θα συλλέξει 10 γραμμάρια πετρωμάτων και σκόνης και θα τα αποθηκεύσει σε ειδική κάψουλα επανεισόδου. Το σκάφος θα αναχωρήσει από τη βαρυτική επιρροή του Άρη το 2030, με την κάψουλα να φτάνει στη Γη το 2031 για ανάλυση σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

Η ευρωπαϊκή συμβολή: Το ρομπότ IDEFIX

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της αποστολής είναι η άμεση εμπλοκή της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας. Το MMX μεταφέρει το ρόβερ IDEFIX, το οποίο κατασκευάστηκε σε συνεργασία μεταξύ της Γαλλικής Διαστημικής Υπηρεσίας (CNES) και του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου (DLR).

Βάρος & Διαστάσεις : Το ρόβερ ζυγίζει 25 κιλά, διαθέτει τέσσερις τροχούς ειδικά σχεδιασμένους για μέγιστη πρόσφυση και κινείται εντελώς αυτόνομα.

: Το ρόβερ ζυγίζει 25 κιλά, διαθέτει τέσσερις τροχούς ειδικά σχεδιασμένους για μέγιστη πρόσφυση και κινείται εντελώς αυτόνομα. Προτεραιότητα Προσεδάφισης : Το IDEFIX θα απελευθερωθεί και θα προσεδαφιστεί στον Φόβο πολύ πριν από το κύριο σκάφος MMX.

: Το IDEFIX θα απελευθερωθεί και θα προσεδαφιστεί στον Φόβο πολύ πριν από το κύριο σκάφος MMX. Ρόλος & Λειτουργία: Κύρια αποστολή του είναι να περιηγηθεί στην επιφάνεια υπό συνθήκες ακραία χαμηλής βαρύτητας, προσφέροντας τηλεμετρία και επιτόπια δεδομένα σχετικά με τη συνοχή του εδάφους. Αυτά τα δεδομένα θα διασφαλίσουν ότι ο κύριος μηχανισμός συλλογής του MMX δεν θα αντιμετωπίσει αναπάντεχα προβλήματα κατά τη διάρκεια της κρίσιμης δειγματοληψίας.

Η συμμετοχή της Ευρώπης σημαίνει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα της αποστολής θα μοιραστεί, επιτρέποντας σε ερευνητικά κέντρα κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) να συμμετάσχουν ενεργά στη μελέτη των ευρημάτων.

Επιστημονικοί στόχοι: Η προέλευση των φεγγαριών

Η κοινότητα της αστροφυσικής διχάζεται εδώ και δεκαετίες σχετικά με την προέλευση του Φόβου και του Δείμου. Η μορφολογία τους υποδεικνύει δύο επικρατούσες υποθέσεις, τις οποίες η αποστολή MMX καλείται να επιβεβαιώσει ή να καταρρίψει.

Από τη μία πλευρά, η ασύμμετρη μορφή τους και η φασματική τους υπογραφή (παρόμοια με αυτή των αστεροειδών τύπου D ή C) υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να είναι αστεροειδείς που δημιουργήθηκαν στις εξωτερικές παρυφές του ηλιακού συστήματος και εγκλωβίστηκαν μεταγενέστερα από το βαρυτικό πεδίο του Άρη. Από την άλλη πλευρά, προσομοιώσεις υποστηρίζουν ότι ίσως πρόκειται για θραύσματα που προέκυψαν μετά από μια γιγαντιαία σύγκρουση ενός μεγάλου αντικειμένου με τον αρχέγονο Άρη — ανάλογη με τη διαδικασία που διαμόρφωσε και τη δική μας Σελήνη πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Εάν ισχύει το δεύτερο, τα δείγματα που θα επιστρέψουν στη Γη δεν θα περιέχουν μόνο υλικό από τα φεγγάρια, αλλά και παρθένο φλοιώδες υλικό από τον πρώιμο Άρη.

Η κληρονομιά των δειγματοληψιών της JAXA

Η JAXA θεωρείται η κορυφαία διαστημική υπηρεσία παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τις μικρές, αυτόνομες δειγματοληψίες. Η αποστολή Hayabusa έφερε δείγματα από τον αστεροειδή Itokawa το 2010. Το εγχείρημα τελειοποιήθηκε με το Hayabusa2, το οποίο συνέλεξε 5,4 γραμμάρια από τον αστεροειδή Ryugu, επιστρέφοντάς τα στη Γη τον Δεκέμβριο του 2020.

Η συλλογή 10 γραμμαρίων από τον Φόβο αποτελεί την εξέλιξη αυτής της τεχνολογικής πλατφόρμας. Σε συνδυασμό με τα δεδομένα των παραπάνω αποστολών, η ανθρωπότητα αναμένεται να αποκτήσει μια εξαιρετικά λεπτομερή βάση δεδομένων για τη χημική εξέλιξη του ηλιακού συστήματος, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε το νερό και οι οργανικές ενώσεις στους εσωτερικούς πλανήτες.

Με τη ματιά του Techgear

Η ιαπωνική επιμονή στην κατηγορία των αποστολών sample-return αποδεικνύει μια ισχυρή στρατηγική επιλογή: την επένδυση στη ρομποτική αυτονομία και στη μικρομηχανική. Ενώ προγράμματα όπως το Mars Sample Return της NASA αντιμετωπίζουν ζητήματα κόστους, η αρχιτεκτονική του MMX της JAXA και η διατλαντική συνεργασία για το ρόβερ IDEFIX λειτουργούν ως επιταχυντές τεχνολογίας. Για την ευρωπαϊκή βιομηχανία η ανάλυση της συμπεριφοράς συστημάτων λογισμικού σε εξαιρετικά χαμηλή βαρύτητα (όπου κάθε επιτάχυνση στους τροχούς κινδυνεύει να εκτοξεύσει το ρόβερ στο Διάστημα) προσφέρει άμεσα εφαρμόσιμα δεδομένα στη μηχανική μάθηση και στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων επίγειας χρήσης. Το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει ερευνητικό δυναμικό με παρουσία στα προγράμματα της ESA επιτρέπει την αξιοποίηση τέτοιου επιπέδου τεχνογνωσίας, αποδεικνύοντας ότι το Διάστημα δεν παράγει μόνο γεωλογικά δείγματα, αλλά κυρίως τεχνολογία αιχμής.

