Απόβλητα που μεταμορφώνονται σε καθαρή ενέργεια

Αυτό που μέχρι χθες θεωρούνταν ένα κολλώδες και τοξικό πρόβλημα για τη βιοενέργεια, σήμερα αρχίζει να παρουσιάζεται ως πιθανή λύση για ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον. Ερευνητές από την Chinese Academy of Agricultural Sciences και το Shenyang Agricultural University υποστηρίζουν ότι το bio-tar (βιο-πίσσα), το παραπροϊόν που γεννιέται όταν οργανικά υλικά θερμαίνονται για την παραγωγή βιοενέργειας και biochar (βιο-άνθρακας), μπορεί να μετατραπεί σε ένα νέο, υψηλής αξίας υλικό: το bio-carbon (βιοκάρβουνο).

Το bio-tar είναι ένα παχύρρευστο υγρό που μέχρι σήμερα προκαλούσε περισσότερους πονοκεφάλους παρά λύσεις. Βουλώνει σωληνώσεις, φθείρει τον εξοπλισμό και αν διαφύγει στο περιβάλλον, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Για δεκαετίες οι επιστήμονες προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να το εξουδετερώσουν.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Biochar αλλάζει την οπτική: το bio-tar δεν είναι απαραίτητα απόβλητο, αλλά μια βάση για προηγμένα υλικά. Μέσα από προσεκτικά ελεγχόμενες χημικές διεργασίες, οι ενώσεις που περιέχει μπορούν να πολυμεριστούν, δημιουργώντας σταθερές και πολύτιμες δομές άνθρακα.

Τι είναι το bio-carbon

Σε αντίθεση με το συνηθισμένο biochar, το bio-carbon ξεχωρίζει για την υψηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα, τα χαμηλότερα ποσοστά στάχνης και τις ιδιαίτερες μικροδομές του. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν ιδανικό για προηγμένες εφαρμογές. Σύμφωνα με τον Dr. Zonglu Yao, η μετατροπή του bio-tar σε bio-carbon όχι μόνο λύνει ένα τεχνικό ζήτημα της βιοενέργειας, αλλά ανοίγει και τον δρόμο για την παραγωγή υλικών υψηλής οικονομικής αξίας.

Εφαρμογές που αλλάζουν το παιχνίδι

Οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι το bio-carbon μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλαπλά πεδία:

Ως απορροφητικό μέσο για τον καθαρισμό νερού και αέρα από βαρέα μέταλλα και οργανικούς ρύπους.

Ως ηλεκτρόδιο σε υπερπυκνωτές νέας γενιάς, κρίσιμους για την αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας.

Ως καταλύτης για πιο βιώσιμες χημικές αντιδράσεις στη βιομηχανία.

Ως καθαρό καύσιμο με μειωμένες εκπομπές οξειδίων του αζώτου και του θείου.

Τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη φαίνονται εντυπωσιακά. Μελέτες κύκλου ζωής δείχνουν ότι η αντικατάσταση του άνθρακα από καύσιμα bio-carbon θα μπορούσε να μειώσει εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε επιπλέον έσοδα για τις μονάδες επεξεργασίας βιομάζας.

Οι προκλήσεις της μεγάλης κλίμακας

Παρά τις υποσχέσεις, η πορεία προς την εμπορική αξιοποίηση δεν είναι απλή. Το bio-tar είναι χημικά πολύπλοκο και η διαδικασία πολυμερισμού δύσκολα ελέγχεται πλήρως. Επιπλέον, η παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα παραμένει ανέφικτη.

Η ομάδα προτείνει έναν συνδυασμό εργαστηριακών πειραμάτων με προσομοιώσεις και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, ώστε να σχεδιάσουν αντιδράσεις πιο αποδοτικές και υλικά με συγκεκριμένες ιδιότητες. Ο Yuxuan Sun τονίζει ότι η πρόκληση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση ενός αποβλήτου, αλλά την εξερεύνηση ενός νέου πεδίου για βιώσιμα υλικά άνθρακα.

Ένας νέος ορίζοντας για τη βιοενέργεια

Η αξιοποίηση του bio-tar ως πηγής bio-carbon μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον χώρο της καθαρής ενέργειας. Όχι μόνο επιλύει ένα χρόνιο τεχνικό πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τη βιοενέργεια, αλλά και ανοίγει τον δρόμο για νέες τεχνολογίες με οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

[via]