Apple event στις 30 Οκτωβρίου. Ετοιμαστείτε για νέα iPad Pro και Mac!

Είναι επίσημο!

Η Apple απέστειλε πριν από μερικές ώρες προσκλήσεις για το καθιερωμένο της event του Οκτωβρίου, με θέμα “There’s more in the making“. Αυτή τη φορά, ως ημερομηνία του event έχει οριστεί η προτελευταία ημέρα του μήνα.

Τρίτη 30 Οκτωβρίου λοιπόν το event της Apple (16:00 ώρα Ελλάδας).

Τι περιμένουμε να παρουσιαστεί;

Τα επερχόμενα μοντέλα iPad Pro (2018) αναμένεται να διαθέτουν οθόνες με ελαχιστοποιημένα περιθώρια (bezels), νέα μαγνητική θύρα σύνδεσης και αναβαθμισμένο Apple Pencil. Προφανώς, θα απουσιάζει το Home Button και θα υποστηρίζουν την τεχνολογία ταυτοποίησης ταυτότητας Face ID.

Νέα σχεδίαση

Εκτός από τον νέο σχεδιασμό οθόνης με ελαχιστοποιημένα περιθώρια (bezels), τα νέα iPad Pros δεν θα έχουν την μισητή σε όλους “εγκοπή” (notch). Παρόλο που τα νέα μοντέλα 2018 iPad Pro θα έχουν μικρότερα περιθώρια, η Apple έχει καταφέρει να τοποθετήσει μέσα τους το σύστημα κάμερας TrueDepth που είναι απαραίτητο για το Face ID.

Έξοδος βίντεο 4K HDR

Τα iPad Pro του 2018 θα διαθέτουν έξοδο βίντεο 4K HDR μέσω μίας νέας θύρας USB-C. Ο χρήστης θα μπορεί να ελέγχει την ανάλυση, το HDR, τη φωτεινότητα και άλλες ρυθμίσεις για συνδεδεμένες εξωτερικές οθόνες μέσω ενός νέου πίνακα ελέγχου.

Μοντέλα

Θα υπάρχουν δύο μοντέλα Wi-Fi και δύο μοντέλα LTE για τις δύο διαθέσιμες επιλογές χωρητικότητας. Τα αναγνωριστικά μοντέλου για τις εκδόσεις Wi-Fi είναι “iPad8,1”, “iPad8,2”, “iPad8,5” και “iPad8,6”. Τα μοντέλα LTE έχουν τα αναγνωριστικά: “iPad8,3”, “iPad8,4”, “iPad8,7” και “iPad8,8”.

Face ID σε οποιοδήποτε προσανατολισμό

Το Face ID θα λειτουργεί τόσο σε κάθετο όσο και σε οριζόντιο προσανατολισμό οθόνης, ωστόσο δεν θα λειτουργεί αν η συσκευή κρατηθεί ανάποδα. Όπως μαθαίνουμε από τα leaks, η διαδικασία σεταρίσματος του Face ID θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

Αναβαθμισμένο Apple Pencil

Μια νέα έκδοση του Apple Pencil θα χρησιμοποιεί πληροφορίες εγγύτητας μέσω Bluetooth για απρόσκοπτη αντιστοίχιση με τις συσκευές, όπως δηλαδή λειτουργούν και τα AirPods. Η εναλλαγή μεταξύ των συσκευών θα είναι δυνατή χωρίς να συνδέσετε το Apple Pencil στη θύρα φόρτισης, επειδή οι πληροφορίες αντιστοίχισης θα μεταδοθούν άμεσα σε όλες τις συσκευές μέσω iCloud.

Νέα μαγνητική θύρα σύνδεσης

Μια νέα μαγνητική υποδοχή για εξαρτήματα την οποία βρίσκουμε στην πίσω πλευρά της συσκευής. Η Apple θα παρουσιάσει παράλληλα μια νέα έκδοση του Smart Keyboard που θα υποστηρίζει την νέα υποδοχή σύνδεσης. Τα αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών θα επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιούν τη νέα μαγνητική θύρα.

Οι τελευταίες πληροφορίες (via Bloomberg) θέλουν την Apple να παρουσιάζει ένα οικονομικότερο – laptop 13 ιντσών:

The new laptop will look similar to the current MacBook Air, but will include thinner bezels around the screen. The display, which will remain about 13-inches, will be a higher-resolution “Retina” version that Apple uses on other products, the people said.

Αδιευκρίνιστο παραμένει το αν το νέο laptop της Apple θα αποτελέσει ένα αναβαθμισμένο MacBook Air με Retina οθόνη και μικρότερα περιμετρικά πλαίσια ή αν θα ενταχθεί στη σειρά των MacBook με ακόμη χαμηλότερη τιμή. Η περίπτωση να ενταχθεί στη σειρά των MacBook Pro (χωρίς touch-bar) με χαμηλότερη τιμή φαντάζει η λιγότερη πιθανή.

Μετά από 4 χρόνια παραμέλησης του μικρού αυτόνομου επιτραπέζιου υπολογιστή της, η Apple είναι πλέον έτοιμη να μας παρουσιάσει το νέο Mac mini (2018). Όπως αναφέρει το Bloomberg:

Apple is also planning the first upgrade to the Mac mini in about four years. It’s a Mac desktop that doesn’t include a screen, keyboard, or mouse in the box and costs $500.

For this year’s model, Apple is focusing primarily on these pro users, and new storage and processor options are likely to make it more expensive than previous versions, the people said.