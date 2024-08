Apple: Φέρεται να ετοιμάζει επιτραπέζιο ρομποτικό iPad

Στο τελευταίο του ενημερωτικό δελτίο Power-On, ο Mark Gurman του Bloomberg ισχυρίζεται ότι η Apple εργάζεται πάνω σε ένα επιτραπέζιο iPad με ρομποτικό βραχίονα που θα χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου για έξυπνες οικιακές συσκευές. Σύμφωνα με τον Gurman, μια "ομάδα αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων" φέρεται να εργάζεται πάνω σε ένα νέο project, το οποίο θα έχει πολλαπλούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το νέο προϊόν θα μπορούσε να διαθέτει μια οθόνη τύπου iPad συνδεδεμένη με έναν ρομποτικό βραχίονα. Φέρεται να χρησιμοποιεί ενεργοποιητές για να γέρνει προς τα πάνω και προς τα κάτω και θα μπορούσε επίσης να εκτελεί περιστροφές 360 μοιρών. Η αναφορά προσθέτει ότι η συσκευή θα είναι "ένα έξυπνο κέντρο εντολών για το σπίτι, ένα μηχάνημα τηλεδιάσκεψης και ένα τηλεχειριζόμενο εργαλείο οικιακής ασφάλειας".

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Gurman έχει αναφέρει στο παρελθόν πολλές φορές ότι η Apple εργάζεται πάνω σε ένα υπερ-πρόγραμμα που αφορά την οικιακή ρομποτική τους τελευταίους μήνες. Τώρα προσθέτει ότι η εταιρεία προωθεί τα σχέδιά της για την κατασκευή μιας συσκευής οικιακής ρομποτικής υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου της Apple, Kevin Lynch.

Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι η Apple θα μπορούσε να παρουσιάσει αυτή τη ρομποτική οικιακή συσκευή σε premium τιμή 1.000 δολαρίων, με πιθανή κυκλοφορία κάποια στιγμή το 2026 ή το 2027. Εικάζεται ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται σε εντολές με τη χρήση του Siri ή των χαρακτηριστικών Apple Intelligence, όπως το "Look at me" για να γείρει η οθόνη της συσκευής προς το πρόσωπο του χρήστη κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης.

Το Bloomberg προσθέτει επίσης ότι η Apple φέρεται να δοκιμάζει μοντέλα που τρέχουν μια προσαρμοσμένη έκδοση του iPadOS. Η στροφή προς τη Ρομποτική θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Apple για την ενίσχυση των πωλήσεων και την επέκταση της χρήσης του Apple Intelligence, μιας σουίτας χαρακτηριστικών AI που θα έρθει στο iPhone, το iPad και το Mac αργότερα φέτος.

Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα να πρόκειται για ένα ακόμη διερευνητικό έργο της Apple, παρόμοιο με το φιλόδοξο project Apple Car, το οποίο τελικά δεν θα κυκλοφορήσει στην αγορά.

[via]