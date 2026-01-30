Apple & Google: Πώς θα λειτουργεί η «υβριδική» Siri στο iPhone – Οι εξηγήσεις του Tim Cook

Μετά από μήνες εικασιών και διαρροών, η Apple έδωσε επιτέλους τις απαντήσεις που αναζητούσε η τεχνολογική κοινότητα σχετικά με το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο οικοσύστημά της. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Tim Cook δεν περιορίστηκε στους αριθμούς, αλλά προχώρησε σε μια σπάνια και ειλικρινή ανάλυση της στρατηγικής συνεργασίας με τη Google για την ενσωμάτωση του Gemini στη νέα γενιά της Siri.

Η παραδοχή της υπεροχής

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή της ενημέρωσης των επενδυτών ήρθε όταν ο Κουκ ρωτήθηκε ευθέως για τη λογική πίσω από τη συμφωνία με τη Google. Αντί να καταφύγει σε αόριστες διπλωματικές απαντήσεις, ο επικεφαλής της Apple ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής: η τεχνολογία της Google ήταν απλώς η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή.

«Καταλήξαμε βασικά στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Google θα παρείχε το πιο ικανό θεμέλιο για τα Apple Foundation Models (AFM)», δήλωσε ο Κουκ. Η φράση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτελεί μια έμμεση αλλά σαφή αναγνώριση ότι οι εσωτερικές προσπάθειες της Apple στο κομμάτι των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) χρειάζονταν την ώθηση ενός πιο ώριμου παίκτη για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς.

Σύμφωνα με τον CEO της Apple, αυτή η συνεργασία είναι το «κλειδί» που θα ξεκλειδώσει νέες εμπειρίες για τους χρήστες, επιτρέποντας στην εταιρεία να καινοτομήσει με τρόπους που δεν θα ήταν εφικτοί άμεσα μόνο με ιδίους πόρους.

Πώς θα λειτουργεί η «υβριδική» Siri

Το μεγάλο ερώτημα για εκατομμύρια χρήστες iPhone και Mac είναι το πώς ακριβώς θα «κουμπώσει» το Gemini στο iOS χωρίς να διακυβευτεί η εμπειρία χρήσης ή η ασφάλεια. Η Apple εξηγεί πως η νέα Siri δεν είναι απλώς ένα «skin» πάνω από το chatbot της Google.

Η αρχιτεκτονική που περιέγραψε ο Κουκ και ο CFO της εταιρείας, Kevan Parekh, βασίζεται σε ένα υβριδικό μοντέλο. Η «προσωποποιημένη» έκδοση της Siri θα τροφοδοτείται από μοντέλα που βασίζονται στο Gemini, αλλά η εκτέλεση αυτών των διεργασιών θα γίνεται με τους όρους της Apple.

Συγκεκριμένα, η επεξεργασία θα συνεχίσει να μοιράζεται ανάμεσα στη συσκευή (on-device processing) για τις πιο απλές εργασίες και στο Private Cloud Compute (PCC) της Apple για τα πιο σύνθετα αιτήματα. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που οι αλγόριθμοι μπορεί να έχουν το «DNA» της Google, τρέχουν πάνω σε υποδομές της Apple (Apple Silicon servers), διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα δεν φεύγουν προς τρίτους χωρίς έλεγχο.

Το «αγκάθι» της ιδιωτικότητας

Γνωρίζοντας ότι η εμπλοκή της Google θα προκαλούσε ανησυχία στους χρήστες που επιλέγουν την Apple για την προστασία των δεδομένων τους, ο Κουκ έσπευσε να βάλει κόκκινες γραμμές.

«Θα συνεχίσουμε να τρέχουμε [τα μοντέλα] στη συσκευή και στο Private Cloud Compute, διατηρώντας τα κορυφαία πρότυπα ιδιωτικότητας του κλάδου», τόνισε. Η διατύπωση αυτή υποδηλώνει ότι η Google λειτουργεί ως πάροχος τεχνολογίας και όχι ως διαχειριστής δεδομένων σε αυτή τη συμφωνία. Τα αιτήματα που φτάνουν στο cloud της Apple παραμένουν κρυπτογραφημένα και απροσπέλαστα, ακόμα και για την ίδια την Apple, και σίγουρα για τη Google.

Όσον αφορά τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, η διοίκηση της Apple τήρησε σιγή ιχθύος («δεν δημοσιοποιούμε τις λεπτομέρειες»), ωστόσο η ουσία παραμένει: η Apple πληρώνει για την «εξυπνάδα» των μοντέλων, αλλά κρατά τα κλειδιά του σπιτιού.

Συνεργασία, όχι παράδοση

Ένα κρίσιμο σημείο που θέλησε να ξεκαθαρίσει ο Τιμ Κουκ είναι ότι η Apple δεν εγκαταλείπει την ανάπτυξη της δικής της τεχνητής νοημοσύνης. Η συμφωνία με τη Google χαρακτηρίστηκε ως «συνεργασία» που συμπληρώνει, δεν αντικαθιστά, τις προσπάθειες του Κουπερτίνο.

«Θα πρέπει να το σκέφτεστε ως συνεργασία. Προφανώς θα συνεχίσουμε ανεξάρτητα να κάνουμε δικά μας πράγματα, αλλά η βάση για την προσωποποιημένη έκδοση της Siri είναι αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης», διευκρίνισε.

Αυτό υποδηλώνει μια στρατηγική δύο ταχυτήτων: Η Apple συνεχίζει να χτίζει τα δικά της μοντέλα για συγκεκριμένες λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος, ενώ χρησιμοποιεί την ισχύ του Gemini για να δώσει στη Siri την ευρύτητα γνώσεων και την αντιληπτική ικανότητα που της έλειπε δραματικά τα προηγούμενα χρόνια.

Τι σημαίνει αυτό για τον χρήστη

Η «Gemini-powered» Siri αναμένεται να ενσωματωθεί βαθιά στο λειτουργικό σύστημα, προσφέροντας κάτι παραπάνω από απαντήσεις σε ερωτήσεις γνώσεων. Ο Κουκ μίλησε για ενσωμάτωση «με προσωπικό και ιδιωτικό τρόπο», που θα δημιουργήσει «μεγάλη αξία».

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε μια ψηφιακή βοηθό που κατανοεί το πλαίσιο, μπορεί να συνδυάζει πληροφορίες από διαφορετικές εφαρμογές και να εκτελεί πολύπλοκες εντολές, χωρίς ο χρήστης να αισθάνεται ότι συνομιλεί με μια μηχανή αναζήτησης.

Με τη σφραγίδα πλέον και του CEO της εταιρείας, η νέα εποχή της Siri δεν είναι πια φήμη, αλλά μια επιβεβαιωμένη στρατηγική στροφή. Η Apple αναγνώρισε το κενό της, βρήκε τον καταλληλότερο συνεργάτη και πλέον ετοιμάζεται να παραδώσει στους χρήστες αυτό που περιμένουν εδώ και χρόνια: μια Siri που πραγματικά δουλεύει.